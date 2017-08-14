9 сентября - день в истории 9 сентября отмечают именины Анфиса, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.

День физической культуры и спорта

День украинского кино

День тестировщика

День дизайнера-графика

День городов: Луганск, Славянск, Николаев, Винница, Житомир, Керчь, Алчевск, Лиман, Коростень, Харцызск

Знаменательные события

479 до н. э. - греки одержали решительную победу над персами в битве при Платеях (эта победа изменила ход греко-персидских войн)

1513 - шотландцы потерпели разгромное поражение в битве при Флоддене от англичан (в битве погиб шотландский король король Яков IV и многие его сторонники, после этой битвы в Европе резко возрос престиж английских войск)

1776 - Объединенные колонии Америки переименованы в Соединенные Штаты Америки

1850 - США пополнились 31-м по счету штатом, им стала Калифорния

1913 - киевский военный летчик Петр Николаевич Нестеров впервые в мире сделал на самолете «мертвую петлю» − одну из фигур высшего пилотажа

1920 - создан Киевский авиационный завод

1926 - в США была основана телекомпания Эн-би-си (NBC): одна из крупнейших телекомпаний США.

1932 - историческая область Испании Каталония добилась от испанского правительства широких прав на автономию.

1945 - закончилась поражением Японии японо-китайская война (1937—1945): на стороне Китая активно выступали СССР и США

1969 - английский и французский языки были провозглашены официальными на территории Канады, данный факт был зафиксирован в Языковом Акте

1970 - Начат серийный выпуск автомобилей «ВАЗ-2101» - «Жигули» («копейка»)

1984 - Канада удостоилась визита со стороны Папы римского Иоанна Павла II

1984 - начало матча за звание чемпиона мира по шахматам между Карповым и Каспаровым

1999 - в результате теракта в Москве разрушен жилой дом по улице Гурьянова, погибли 106 человек

1999 - по инициативе ливийского лидера Муаммара Каддафи была создана Организация Африканского Единства (ОАЕ)

2000 - в Российской Федерации Президентом Владимиром Путиным была утверждена Доктрина информационной безопасности

09 сентября родились

214 - римский император Аврелиан (один из самых успешных "солдатских императоров", сумел силой вернуть в черты Римской империи мятежные Галльскую империю и Пальмирское царство).

1721 - Фредрик Чапман шведский кораблестроитель, теоретик кораблестроения

1737 - Луиджи Гальвани итальянский физик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве

1769 - писатель и поэт, основоположник новой украинской литературы Иван Котляревский (принимал активное участие в общественной жизни, пооддерживал связь с декабристами)

1790 - один из наиболее известных декабристов Сергей Петрович Трубецкой (после неудачи Декабристского восстания был сослан на пожизненное поселение в Сибирь)

1828 - знаменитый русский писатель и философ Лев Николаевич Толстой (один из идеологов "ненасильственного сопротивления", его идеи оказали сильное влияние на Махатму Ганди и Мартина Лютера Кинга)

1900 - Александр Теодорович Смакула, выдающийся украинский физик

1908 - знаменитый итальянский писатель Чезаре Павезе (главной темой его творчества являются человеческое одиночество, ощущение собственной несостоятельности, нереальности жизни)

1920 - драматург и киносценарист Афанасий Дмитриевич Салынский

1930 - Юрий Гуляев советский оперный и эстрадный певец, композитор, Народный артист СССР

1930 - знаменитая советская киноактриса Надежда Румянцева (сыграла главную роль в бессмертных фильмах "Девчата", "Королева бензоколонки", "Женитьба Бальзаминова")

1945 - украинский геополитик Владимир Александрович Дергачев (его труды посвящены проблемам глобалистики и геоэкономики)

1960 - английский киноактёр Хью Грант (в основном снимается в романтических комедиях и мелодрамах)

1969 - советская и российская журналистка Дарья Асламова (единственная журналистка, удостоившаяся беседы у ныне покойного Саддама Хусейна)

Умерли 9 сентября

1849 - Михаил Романов русский Великий князь, генерал-адъютант

1901 - Анри де Тулуз-Лотрек, французский живописец и график

1945 - Зинаида Гиппиус, русская поэтесса и писательница эпохи «серебряного века»

1962 - Владимир Климов, советский ученый в области авиационного моторостроения, конструктор, академик 1976 - Мао Цзэдун, китайский государственный и политический деятель 20 века

1989 - Алексей Федоров советский государственный и военный деятель, дважды Герой Советского Союза 1990 - Александр Мень русский священник, богослов, проповедник, писатель

2003 - Эдвард Теллер американский физик