10 сентября - день в истории

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
День танкиста
День городов: Бахмут, Рубежный, Днепр
Знаменательные события
1172 - в Египте провозглашено создание Аббасидского халифата
1588 - успешно завершена третья кругосветная экспедиция, данный подвиг совершил английский мореплаватель и пират Томас Кавендиш
1721 - подписан Ништадтский мирный договор между Швецией и Россией, завершивший Северную войну (начатую Петром I в 1700 году) договор изменил российско-шведскую границу
1756 - учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, ныне Российский государственный академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Александринский театр)
1855 - французы, англичане и сардинцы заняли Севастополь в ходе Крымской войны
1856 - Окончание Крымской войны
1919 - подведены итоги Первой мировой войны: между Австро-Венгрией и Антантой заключен Сен-Жерменский договор
1939 - Канада объявила войну нацисткой Германии
1941 - окончилось Смоленское сражение (в итоге немцы таки заняли Смоленск, но их план молниеносной войны "Барбаросса" оказался под угрозой срыва, а советские войска выиграли время для постройки оборонительных сооружений вокруг Москвы)
1947 - учреждена медаль «За восстановление угольных шахт Донбасса»
1984 - была открыта уникальность ДНК , британский генетик Алек Джеффриз обнаружил, что ДНК каждого человека неповторимо и уникально – как уникальны отпечатки пальцев
1993 - культовый сериал "Секретные материалы" впервые вышел на телеканале "Fox Television"
1998 - потерпел неудачу пуск ракеты-носителя "Зенит-2" с 12 американскими спутниками: ракета упала в безлюдном месте в Хакасии
1988 - немецкая теннисистка Штеффи Граф стала второй теннисисткой, которой удалось завоевать Большой шлем (4 крупных ежегодных международных соревнований)
2008 - ЦЕРН (Европейский совет по ядерным исследованиям) провел пробный запуск всех участков БАК (Большой адронный коллайдер - ускоритель заряженных частиц)
10 сентября родились
1807 - русский этнограф-фольклорист Иван Сахаров
1839 - американский философ Чарльз Сандерс Пирс (его называли "Кантом американской философии")
1855 - немецкий археолог Роберт Иоганн Колдевей в течение 18 лет проводил раскопки библейского Вавилона и доказал его существование.
1872 - Владимир Арсеньев русский путешественник, географ, этнограф, исследователь Дальнего Востока
1883 - украинский политический деятель Дмитрий Донцов (идеолог интегрального национализма)
1885 - украинский академик и ученый Александр Палладин (основатель украинской школы биохимиков)
1894 - выдающийся украинский писатель и режиссер Александр Довженко
1899 - Вольф Мессинг советский телепат, гипнотизер, ясновидящий, человек-загадка
1931 - Люсьена Овчинникова советская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР
1933 - Евгений Хрунов советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза
1938 - немецкий дизайнер одежды Карл Лагерфельд
1941 - Стивен Гулд американский палеонтолог, биолог-эволюционист и историк науки
1948 - Игорь Костолевский советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
1955 - российская эстрадная певица Лариса Долина
1955 - Лариса Долина российская эстрадная и джазовая певица, актриса, Народная артистка России
1960 - известный английский актёр Колин Фёрт (в последнем фильме "Король говорит!" сыграл главную роль и получил премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA)
1964 - Егор (Игорь) Летов советский музыкант, поэт, лидер рок-группы «Гражданская оборона»
1964 - Евгений Белоусов советский эстрадный певец
1968 - британский режиссер Гай Ричи (его знаменитые фильмы "Карты, деньги, два ствола", "Большой Куш", "Револьвер", "Рок-н-рольщик" и "Шерлок Холмс")
1972- Максим Виторган российский актер театра и кино, режиссер и ведущий
Умерли 10 сентября
1797 - Мэри Годвин английская писательница
1859 - Томас Наттолл английский ботаник и зоолог
1866 - Михаил Муравьев-Виленский русский государственный деятель
1979 - Агостиньо Нето ангольский государственный деятель, 1-й президент Анголы (1975-1979)
1983 - Феликс Блох швейцарский физик, Нобелевский лауреат
1994 - Евгений Долматовский советский поэт и прозаик.