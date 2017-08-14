10 сентября - день в истории 10 сентября именины: Анна, Анатолий, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Илларион, Иосиф, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Павел, Сергей, Степан, Сусанна, Федор.

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

День танкиста

День городов: Бахмут, Рубежный, Днепр

Знаменательные события

1172 - в Египте провозглашено создание Аббасидского халифата

1588 - успешно завершена третья кругосветная экспедиция, данный подвиг совершил английский мореплаватель и пират Томас Кавендиш

1721 - подписан Ништадтский мирный договор между Швецией и Россией, завершивший Северную войну (начатую Петром I в 1700 году) договор изменил российско-шведскую границу

1756 - учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, ныне Российский государственный академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Александринский театр)

1855 - французы, англичане и сардинцы заняли Севастополь в ходе Крымской войны

1856 - Окончание Крымской войны

1919 - подведены итоги Первой мировой войны: между Австро-Венгрией и Антантой заключен Сен-Жерменский договор

1939 - Канада объявила войну нацисткой Германии

1941 - окончилось Смоленское сражение (в итоге немцы таки заняли Смоленск, но их план молниеносной войны "Барбаросса" оказался под угрозой срыва, а советские войска выиграли время для постройки оборонительных сооружений вокруг Москвы)

1947 - учреждена медаль «За восстановление угольных шахт Донбасса»

1984 - была открыта уникальность ДНК , британский генетик Алек Джеффриз обнаружил, что ДНК каждого человека неповторимо и уникально – как уникальны отпечатки пальцев

1993 - культовый сериал "Секретные материалы" впервые вышел на телеканале "Fox Television"

1998 - потерпел неудачу пуск ракеты-носителя "Зенит-2" с 12 американскими спутниками: ракета упала в безлюдном месте в Хакасии

1988 - немецкая теннисистка Штеффи Граф стала второй теннисисткой, которой удалось завоевать Большой шлем (4 крупных ежегодных международных соревнований)

2008 - ЦЕРН (Европейский совет по ядерным исследованиям) провел пробный запуск всех участков БАК (Большой адронный коллайдер - ускоритель заряженных частиц)

10 сентября родились

1807 - русский этнограф-фольклорист Иван Сахаров

1839 - американский философ Чарльз Сандерс Пирс (его называли "Кантом американской философии")

1855 - немецкий археолог Роберт Иоганн Колдевей в течение 18 лет проводил раскопки библейского Вавилона и доказал его существование.

1872 - Владимир Арсеньев русский путешественник, географ, этнограф, исследователь Дальнего Востока

1883 - украинский политический деятель Дмитрий Донцов (идеолог интегрального национализма)

1885 - украинский академик и ученый Александр Палладин (основатель украинской школы биохимиков)

1894 - выдающийся украинский писатель и режиссер Александр Довженко

1899 - Вольф Мессинг советский телепат, гипнотизер, ясновидящий, человек-загадка

1931 - Люсьена Овчинникова советская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР

1933 - Евгений Хрунов советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза

1938 - немецкий дизайнер одежды Карл Лагерфельд

1941 - Стивен Гулд американский палеонтолог, биолог-эволюционист и историк науки

1948 - Игорь Костолевский советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

1955 - российская эстрадная певица Лариса Долина

1955 - Лариса Долина российская эстрадная и джазовая певица, актриса, Народная артистка России

1960 - известный английский актёр Колин Фёрт (в последнем фильме "Король говорит!" сыграл главную роль и получил премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA)

1964 - Егор (Игорь) Летов советский музыкант, поэт, лидер рок-группы «Гражданская оборона»

1964 - Евгений Белоусов советский эстрадный певец

1968 - британский режиссер Гай Ричи (его знаменитые фильмы "Карты, деньги, два ствола", "Большой Куш", "Револьвер", "Рок-н-рольщик" и "Шерлок Холмс")

1972- Максим Виторган российский актер театра и кино, режиссер и ведущий

Умерли 10 сентября

1797 - Мэри Годвин английская писательница

1859 - Томас Наттолл английский ботаник и зоолог

1866 - Михаил Муравьев-Виленский русский государственный деятель

1979 - Агостиньо Нето ангольский государственный деятель, 1-й президент Анголы (1975-1979)

1983 - Феликс Блох швейцарский физик, Нобелевский лауреат

1994 - Евгений Долматовский советский поэт и прозаик.