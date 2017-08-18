11 сентября - день в истории 11 сентября празднуют именины Иван, Исаакий, Ульяна.

Усекновение главы Иоанна Предтечи

День Тульчина

Знаменательные события

9 - римская армия была атакована на марше в Тевтобургском лесу со стороны германцев и потерпела поражение, это стало началом изнурительных германо-римских войн

1609 - английский мореплаватель Генри Гудзон в время морского путешествия открыл остров Манхэттен

1697 - австрийские войска в битве при Зенте разбивают армию турецкого султана: это событие остановило экспансию турок в Европу и стало основой Карловицкого мира 1699 г.

1709 - состоялось самое крупное сражение XVIII века - битва при Мальплаке: французские войска полководца К. Л. Виллара потерпели поражение от войск союзников (англичане и немцы), Франция оказалась на грани капитуляции в войне за испанское наследство

1789 - Первым секретарем Казначейства США стал политик Александр Гамильтон

1790 - гениальный русский флотоводец Ф.Ф. Ушаков громит турецкую эскадру у мыса Тендра

1812 - основано первое поселение русских на Аляске — Форт Росс

1834 - на Дворцовой площади Петербурга установлена Александровская колонна, известная также как Александрийский столп

1918 - в России введена Метрическая система мер и весов - Совнарком издал соответствующий декрет

1927 – землетрясение приведшее к многочисленным разрушениям от Севастополя до Феодосии

1943 - создан государственный украинский хор имени Г. Веревки

1961 - день рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF)

1973 - в Чили произошла смена политического строя: в результате военного переворота убит президент Альенде и к власти пришел генерал Пиночет

1993 - В Киеве открыли памятный знак жертвам голодомора (массовый голод на территории Украины в 1932-1933 годах)

1997 - популярный советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон завершил концертную деятельность.

2000 - одна из горных вершин Кавказа названа «Курском» - в честь погибших членов экипажа подводной лодки «Курск»

2001 - в США совершен самый крупный в истории человечества террористический акт – серия координированных самоубийственных террористических атак, произошедших в Соединенных Штатах Америки

11 сентября родились

1700 - автор слов британской песни "Правь, Британия, морями!", поэт Джеймс Томсон

1816 - немецкий механик и предприниматель, основатель фабрики оптических систем "Цейс" Карл Цейсс (цейсовская оптика в наши дни является синонимом слова качество и достаточно дорога)

1846 - Анна Достоевская русская мемуаристка, стенографистка, помощница и вторая жена Достоевского

1862 - американский писатель О. Генри (его творчество характеризуется тонким юмором и неожиданными финалами)

1864 - украинский поэт и революционер Павел Грабовский

1877 - Феликс Дзержинский советский государственный и политический деятель, революционер, основатель ВЧК

1894 - Александр Довженко советский кинорежиссер, писатель, кинодраматург, Народный артист РСФСР 1900 - Семен Лавочкин советский авиационный конструктор, генерал-майор

1907 - известный украинский астроном Александр Федорович Богородский (написал много трудов по астрофизике и общей теории относительности)

1935 - второй советский человек в космосе, самый молодой космонавт в истории Герман Титов

1937 - Иосиф Кобзон советский и российский эстрадный певец, общественный деятель, Народный артист СССР

1940 - талантливый американский кинорежиссёр Брайан Де Пальма (поставил такие известные фильмы как "Миссия невыполнима", "Ярость", "Неприкасаемые" и др.)

1945 - знаменитый немецкий футболист Франц Беккенбауэр (в настоящее время президент правления ФК "Бавария")

1962 - украинский композитор Виктория Полевая (лауреат международного конкурса "Spherical Music")

1965 - знаменитый американский ди-джей, кумир молодежи Моби (под этим сценическим именем скрывается Ричард Мелвилл Холл)

1965 - Башар Хафез аль-Асад сирийский политический и государственный деятель, президент Сирии (с 2000 года)

Умерли 11 сентября

1823 - Давид Рикардо английский экономист, классик политической экономии

1939 - Константин Коровин русский живописец и театральный художник

1941 - Мария Спиридонова русская революционерка, политический деятель, один из лидеров партии эсеров

1962 - Владимир Артемьев советский конструктор ракетной техники

1971 - Никита Хрущев советский государственный и политический деятель, глава СССР (1953-1964) 1973 - Сальвадор Альенде чилийский государственный и политический деятель, президент Чили (1970-1973)

1974 - Николай Яковченко советский актер театра и кино, Народный артист Украины

1995 - Владислав Стржельчик советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист СССР.