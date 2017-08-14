Одесские анекдоты — Софочка, сколько у Вас было мужей ? — Своих?

Абрам показывает соседу свой новый дом:

— Здесь столовая. Одновременно за стол могут сесть, не приведи Господи, двадцать человек

***

Надпись на памятнике:

"Здесь покоится известный одесский стоматолог Борис Рафаилович Кац. А его сын Моня принимает в его кабинете на Прохоровской, 21".

***

— Представляешь, Жора, бензин стал стоить 20 гривен за литр!

— Так ты, Фима, теперь пешком ходишь?

— Нет, голодным езжу...

***

— Ребе, что делать, если приснилось, что обедаешь в шикарном ресторане?

— Надо сразу быстро все съесть и проснуться, пока тебе не принесли счет!

***

— Изя, и кто придумал праздновать это 8 Марта?!

— Я знаю... Такие себе Клара Цеткин и Роза Люксембург.

— И зачем им это было нужно?

— Я так себе думаю, что они торговали цветами.

***

Одесса. Стоянка такси. В одну из автомашин заглядывает еврей:

— Скажите, сколько стоит доехать до Дерибасовской?

Таксист:

— Пять рублей.

— А если я поеду с Мойшей?

— А мне без разницы — с Мойшей или без Мойши. Все равно пять рублей.

Еврей обрачивается и кричит человеку, стоящему неподалеку:

— Говорил я вам, Мойше, что вы ничего не стоите!

***

Жена пилит мужа:

— Яша, ну зачем ты купил новую расчёску, тебе что, уже некуда деньги девать?

— Соня, я тебя умоляю, у старой расчёски поломался зуб.

— И ты из-за одного зуба купил себе новую расчёску?

— Соня, но ведь это был последний зуб!

***

— Ты, конечно, никогда не женишься на девушке из-за денег. Правда, Додик?

— Конечно, Фима. Но с другой стороны, нехорошо, чтобы она осталась старой девой из-за того, что у неё есть деньги.

***

— Мадам Трахтенберг, почем стоят уроки скрипки вашей дочери? Наверное, дорого?

— Да, но какая прибыль!

— Какая прибыль?

— Я уже купила за четверть цены квартиры слева и снизу!

***

— Сема, что ты от меня опять хочешь?

— Папа, дай мне рубль, я хочу сходить в зоопарк, посмотреть на удава.

— Возьми лупу, сходи в сад, посмотри на червяка!

***

— Бокс — самый лучший вид спорта!

— Вы, Рабинович, наверное, боксер?

— Нет, я дантист.

***

Шел Сема по улице. Нашел деньги. Пересчитал. Не хватает!

***

— Знаешь, мой Абраша вчера прислал из Сочи телеграмму, чтобы я выслала ему 50 рублей на обратный проезд.

— Что же, у него нет денег на билет, а на телеграмму нашел?

— Ты удивишься, но он обошелся всего одним словом.

— И каким же?

— "Пятидесятирублируй".

***

— Абрам! Вы знаете, я нашел новый способ разбогатеть!

— Очень хорошо! Но у меня вы уже занимали!