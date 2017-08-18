Усекновение главы Иоанна Предтечи. История события и запреты 11 сентября Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается 11 сентября. Это день памяти гибели последнего ветхозаветного пророка, а потому по традиции день этот связан со многими запретами.

В чем суть этого церковного события и чего нельзя делать?

Иоанн Предтеча, именуемый также Иоанном Крестителем, — один из самых почитаемых ветхозаветных пророков. Он предсказал явление Мессии и крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Жизнь великого пророка была аскетична и исполнена трудов и молитв. Иоанн Креститель происходил из рода Давидова и был сыном священника. Он приходился по материнской линии родственником Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше него. С ранней юности Иоанн готовил себя к служению Богу, долгое время прожив в пустыне. Он оставался в пустыне до тех пор, пока Господь не призвал его в тридцатилетнем возрасте к проповеди еврейскому народу. Святой Иоанн Креститель (Предтеча) или «посланец» Христа, предсказавший его приход, образует связующее звено между Ветхим и Новым Заветами, он последний в ряду ветхозаветных пророков и первый святой Нового Завета, в котором рассказывается его история.

Усекновение главы Иоанна Предтечи – история и суть события

После крещения Иисуса святой Иоанн был заточен в тюрьму царем Галилеи Иродом. Пророк осуждал царя за неправедную жизнь, за то, что, оставив законную жену, Ирод жил с женой брата Иродиадой. Иродиада ненавидела бесстрашного пророка и мечтала погубить его. Как-то во время празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады Саломея настолько угодила царю своими танцами, что тот пообещал выполнить любую ее просьбу. По наущению матери Саломея потребовала подать ей на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь был в смятении: он уважал святого Иоанна и часто прислушивался к его советам, но нарушить царское слово не посмел. Иоанн Креститель был обезглавлен. Голова Иоанна Крестителя была похоронена в глиняном сосуде на горе Елеонской (Обретение честной главы Иоанна Претечи празднуется 24 февраля), а тело ученики погребли на месте казни в в Севастии. Через много лет после казни пророка сосуд с его святой главой стал святыней. В настоящее время часть святыни хранится на горе Афон.

День Усекновения главы Иоанна Предтечи – что нельзя делать

Согласно народным традициям День Усекновения главы Иоанна Предтечи отмечается верующими многими строгими запретами. Этот день положено проводить в посте и молитвах. Считалось, что проведя его на хлебе и воде, можно испросить Бога об исцелении от головных болей и других болезней.

А вот что, по традиции, нельзя делать:

в этот день нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, из жиров допускается использование только растительного масла;

нельзя готовить и употреблять в пищу предметы круглой формы — капусту, лук, помидоры, яблоки, арбузы; особый запрет касался капусты – нельзя срезать кочаны, нельзя шинковать капусту, квасить ее или солить;

в этот день хозяйки не готовят борщ – нельзя резать капусту;

хлеб в этот день разламывают руками, картофель варят или запекают в кожуре;

в этот день нельзя пить вино и любые спртные напитки;

не принято пить любые напитки красного («кровавого») цвета;

нельзя устраивать шумных празднеств, танцевать, петь песни;

в этот день не венчают и справляют свадьбы, крестины и прочие знаковые события.

Источник: Женский журнал Лиза