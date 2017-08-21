12 сентября - день в истории 12 сентября отмечают именины: Елизавета, Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Иван, Игнатий, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Степан.

Знаменательные события

1213 - армия альбигойцев (придерживались мистических учений Грааля, в стане католиков считались еретиками) терпит поражение от французских крестоносцев в битве при Мюре

1698 - основан город Таганрог (порт на берегу Азовского моря)

1715 - Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями (для сохранности деревянных мостовых)

1723 - Российская империя отхватила у персов побережье Каспийского моря вместе с важным нефтяным городом Баку, данное событие существенно увеличило влияние русских на Среднюю Азию

1898 - торжественное открытие Киевского политехнического института

1910 - В Мюнхене впервые прозвучала «Симфония тысячи» Густава Малера

1940 - во Франции найдена пещера Ласко. Пещера Ласко была открыта французскими школьниками из городка Монтиньяк. Они случайно обнаружили пещеру, стены которой были сплошь покрыты удивительными рисунками людей и животных – быков, зубров, носорогов, лошадей, оленей

1948 - войска Хайдарабада потерпели поражение от индийской армии, а сама область вошла в состав Индии

1953 - остоялась церемония бракосочетания Джона Кеннеди и Жаклин Ли Бувье

1953 - первым секретарём КПСС стал Никита Хрущев

1958 - инженер Джек Килби испытал первую интегральную схему, однако первый промышленный образец создал Роберт Нойс

1959 - тартовала ракета «Восток-Л» и вывела в полет станцию «Луна-2», которая впервые в мире совершила посадку на Луну

1974 - лишился власти император Эфиопии Хайле Селассие I (происходил из легендарной династии потомков царя Соломона)

1991 - в Киеве на площади Независимости состоялся демонтаж памятника в честь Октябрьской революции.

2006 - состоялся легендарный концерт Мадонны в Москве на стадионе Лужники в рамках Confessions Tour

2007 - правительство Михаила Фрадкова сложило полномочия перед избранным Президентом России

2008 - в Харькове состоялся первый концерт группы Queen, в рамках Европейского тура в поддержку акции борьбы со СПИДом

12 сентября родились

1494 - французский король Франциск I (основатель Ангулемской ветви королевской династии Валуа), при нем Франция вела продолжительные войны в Европе.

1756 - генерал русской армии, выдающийся военачальник эпохи наполеоновских войн, Дмитрий Сергеевич Дохтуров.

1818 - американский изобретатель Ричард Джордан Гатлинг (изобрел многоствольное скорострельное оружие, приводимое в действие мускульной силой стрелка).

1875- Александр Кошиц, знаменитый украинский хоровой дирижер, композитор, этнограф

1888 - французский эстрадный певец Морис Шевалье, вытупал долгое время как шансонье.

1897 - Уолтер Гибсон американский писатель, журналист, редактор

1897 - Ирен Жолио-Кюри французский физик, Нобелевский лауреат

1902 - Мария Затуренская, поэтесса, лауреат Пулитцеровской премии 1938 года

1913 - Джесси Оуэнс американский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион

1921 - знаменитый польский писатель, классик жанра фантастики Станислав Лем (его можно считать футурологом, так как он точно в своих книгах предсказал создание виртуальной реальности, искусственного интеллекта, нанороботов и многое другое).

1921- Станислав Лем польский писатель, фантаст, философ, публицист, футуролог

1933 - Татьяна Доронина советская и российская актриса театра и кино, режиссер, Народная артистка СССР

1944 - активист движения американских индейцев Леонард Пелтиер (был осужден за убийство двух агентов ФБР, хотя многие его сторонники считают его политзаключенным).

1944 - американский певец Барри Уайтт (король соул-музыки, его голос известен во всем мире).

1944 - Владимир Спиваков советский и российский дирижер, скрипач, педагог, Народный артист СССР

1949 - десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина (самая успешная фигуристка в истории парного катания, Роднина имела великолепную технику и всегда поражала судей исключительным исполнительским мастерством).

1952 - чеченский политический деятель, идеолог сепаратистского движения в Чечне Зелимхан Абдумуслимович Яндарбиев (был убит сотрудниками российских спецслужб в Катаре).

1961 - знаменитая французская певица Милен Фармер (ее творчество включает в себя восемь студийных альбомов, многочисленные синглы, концертные записи и сборник)

Умерли 12 сентября

1533 - Александр Свирский русский православный святой в лике преподобного

1612 - Василий Шуйский русский князь, боярин, впоследствии царь (1606-1610) Василий IV

1913 - Иван Цветаев русский ученый-историк, археолог, филолог и искусствовед

1919 - Леонид Андреев русский писатель «Серебряного века»

1981 - Эудженио Монтале итальянский поэт, прозаик, Нобелевский лауреат

1994 - Борис Егоров советский космонавт, Герой Советского Союза.