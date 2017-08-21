13 сентября - день в истории

День программиста
Знаменательные события
122 - римским императором Адрианом начато строительство оборонительного сооружения - стены Адриана (наиболее выдающийся памятник античности в Великобритании)
1645 - войска сторонников парламента во главе с Дэвидом Лесли нанесли жестокое поражение армиям шотландских роялистов в битве при Филипхоу
1648 - украинские казаки Богдана Хмельницкого наголову разгромили коронное войско Речи Посполитой под Пилявцами
1745 - вышло в свет первое издание географического «Атласа Российского»
1788 - временной столицей США стал Нью-Йорк
1793 - русский поэт эпохи Просвещения Гаврила Державин произведен в тайные советники и назначен сенатором
1856 - Сергей Виноградский русский эколог, микробиолог
1902 - отпечатки пальцев впервые используются как доказательство вины обвиняемого в Великобритании
1916 - Роальд Даль английский писатель, мастер парадоксального рассказа
1929 - Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин
1940 - итальянские войска начали вторжение в Египет в ходе Второй мировой войны
1960 - свой день рождения "празднует" наука бионика - прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов живой природы
1965 - в Америке вышел бессмертный сингл "Yesterday" группы "Битлз"
1999 - в Москве террористами взорван жилой дом на Каширском шоссе. Мощность взрыва была равна 300 килограммам в тротиловом эквиваленте. Восьмиэтажный кирпичный дом был полностью разрушен. В результате теракта погибли 124 жильца
2001 - из США бегут 24 члена семьи Усамы бин Ладена, безопасность обеспечивало ФБР (все это естественно было связано с террактами 11 сентября)
2007 - шпионский скандал в Формуле-1:команда McLaren была обвинена в промышленном шпионаже в отношении Ferrari
13 сентября родились
1853 - Софья Перовская русская революционерка, одна из руководителей «Народной воли»
1863 - английский политик Артур Хендерсон (лауреат Нобелевской премии мира 1934 года, стоял у истоков создания лейбористской партии Британии)
1876 - американский писатель Шервуд Андерсон (его новеллы были примером для Фолкнера, Томаса Вулфа, Хемингуэя, Стейнбека, Рэя Брэдбери)
1894 - Джон Бойнтон Пристли английский писатель, драматург, театральный режиссер
1916 - автор романов и сказочник Роальд Даль (именно он написал сказку "Чарли и шоколадная фабрика", по которой позднее сняли не один кинофильм)
1921 - Сергей Непобедимый советский и российский конструктор ракетного вооружения, академик
1923 - Зоя Космодемьянская советская партизанка, Герой Советского Союза
1931 - украинский писатель Борис Харчук (произведения Харчука переведено на множество языков)
1939 - президент Латвии Гунтис Улманис (первый президент после восстановления латвийской независимости)
1944 - английская актриса Жаклин Биссет (украинскому кинозрителю запомнилась игрой в фильмах "Дикая орхидея", "Анна Каренина", "Казино Ройал")
1944 - Жаклин Биссет британская и американская киноактриса
1849 - великий украинский писатель Николай Васильевич Гоголь после года паломничества в святые земли поселился в Москве
1950 - польский государственный и политический деятель Владимир Тимошевич
1951 - известный автор-исполнитель Александр Розенбаум (его творчество принадлежит жанру бардовской песни)
1960 - Артем Боровик российский журналист, главный редактор газеты «Совершенно секретно»
1961 - лидер трэш-метал группы Megadeth Дэйв Мастейн
1964 - Илья Сегалович российский программист, предприниматель, один из основателей компании «Яндекс»
1974 - российский политик и общественный деятель Максим Резник (участник движения "Путин должен уйти")
1995 - УЕФА лишило права «Динамо» участвовать в еврокубках в течение 3 лет
Умерли 13 сентября
81 - Тит Флавий Веспасиан 10-й Римский император (79-81)
1592 - Мишель Монтень французский писатель и философ эпохи Возрождения
1804 - Семен Щедрин русский живописец, художник-пейзажист
1859 - Фаддей Булгарин русский писатель, журналист, критик, издатель
1872 - Людвиг Фейербах немецкий философ-материалист и атеист
1946 - Евгений Лансере русский график и живописец, Народный художник РСФСР
1949 - Август Крог датский физиолог, профессор, Нобелевский лауреат
1959 - Алексей Фатьянов советский поэт, автор многих популярных песен
2002 - Александр Казанцев советский писатель-фантаст.