13 сентября - день в истории 13 сентября празднуют именины: Геннадий, Дмитрий, Михаил.

День программиста

Знаменательные события

122 - римским императором Адрианом начато строительство оборонительного сооружения - стены Адриана (наиболее выдающийся памятник античности в Великобритании)

1645 - войска сторонников парламента во главе с Дэвидом Лесли нанесли жестокое поражение армиям шотландских роялистов в битве при Филипхоу

1648 - украинские казаки Богдана Хмельницкого наголову разгромили коронное войско Речи Посполитой под Пилявцами

1745 - вышло в свет первое издание географического «Атласа Российского»

1788 - временной столицей США стал Нью-Йорк

1793 - русский поэт эпохи Просвещения Гаврила Державин произведен в тайные советники и назначен сенатором

1856 - Сергей Виноградский русский эколог, микробиолог

1902 - отпечатки пальцев впервые используются как доказательство вины обвиняемого в Великобритании

1916 - Роальд Даль английский писатель, мастер парадоксального рассказа

1929 - Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин

1940 - итальянские войска начали вторжение в Египет в ходе Второй мировой войны

1960 - свой день рождения "празднует" наука бионика - прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов живой природы

1965 - в Америке вышел бессмертный сингл "Yesterday" группы "Битлз"

1999 - в Москве террористами взорван жилой дом на Каширском шоссе. Мощность взрыва была равна 300 килограммам в тротиловом эквиваленте. Восьмиэтажный кирпичный дом был полностью разрушен. В результате теракта погибли 124 жильца

2001 - из США бегут 24 члена семьи Усамы бин Ладена, безопасность обеспечивало ФБР (все это естественно было связано с террактами 11 сентября)

2007 - шпионский скандал в Формуле-1:команда McLaren была обвинена в промышленном шпионаже в отношении Ferrari

13 сентября родились

1853 - Софья Перовская русская революционерка, одна из руководителей «Народной воли»

1863 - английский политик Артур Хендерсон (лауреат Нобелевской премии мира 1934 года, стоял у истоков создания лейбористской партии Британии)

1876 - американский писатель Шервуд Андерсон (его новеллы были примером для Фолкнера, Томаса Вулфа, Хемингуэя, Стейнбека, Рэя Брэдбери)

1894 - Джон Бойнтон Пристли английский писатель, драматург, театральный режиссер

1916 - автор романов и сказочник Роальд Даль (именно он написал сказку "Чарли и шоколадная фабрика", по которой позднее сняли не один кинофильм)

1921 - Сергей Непобедимый советский и российский конструктор ракетного вооружения, академик

1923 - Зоя Космодемьянская советская партизанка, Герой Советского Союза

1931 - украинский писатель Борис Харчук (произведения Харчука переведено на множество языков)

1939 - президент Латвии Гунтис Улманис (первый президент после восстановления латвийской независимости)

1944 - английская актриса Жаклин Биссет (украинскому кинозрителю запомнилась игрой в фильмах "Дикая орхидея", "Анна Каренина", "Казино Ройал")

1944 - Жаклин Биссет британская и американская киноактриса

1849 - великий украинский писатель Николай Васильевич Гоголь после года паломничества в святые земли поселился в Москве

1950 - польский государственный и политический деятель Владимир Тимошевич

1951 - известный автор-исполнитель Александр Розенбаум (его творчество принадлежит жанру бардовской песни)

1960 - Артем Боровик российский журналист, главный редактор газеты «Совершенно секретно»

1961 - лидер трэш-метал группы Megadeth Дэйв Мастейн

1964 - Илья Сегалович российский программист, предприниматель, один из основателей компании «Яндекс»

1974 - российский политик и общественный деятель Максим Резник (участник движения "Путин должен уйти")

1995 - УЕФА лишило права «Динамо» участвовать в еврокубках в течение 3 лет

Умерли 13 сентября

81 - Тит Флавий Веспасиан 10-й Римский император (79-81)

1592 - Мишель Монтень французский писатель и философ эпохи Возрождения

1804 - Семен Щедрин русский живописец, художник-пейзажист

1859 - Фаддей Булгарин русский писатель, журналист, критик, издатель

1872 - Людвиг Фейербах немецкий философ-материалист и атеист

1946 - Евгений Лансере русский график и живописец, Народный художник РСФСР

1949 - Август Крог датский физиолог, профессор, Нобелевский лауреат

1959 - Алексей Фатьянов советский поэт, автор многих популярных песен

2002 - Александр Казанцев советский писатель-фантаст.