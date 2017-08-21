Минобороны заявляет о повышении зарплат солдат в зоне АТО Зарплаты у военнослужащих ВДВ и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ. Заработная плата рядового военнослужащего в звании "солдат", выполняющего задачи в зоне проведения АТО, составляет 17 тыс. грн.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что с 1 сентября 2017 года солдаты получают по 17 тыс. грн.. "7 тыс. грн – это основное денежное обеспечение, 10 тыс. грн – это доплата; она начинается, когда солдат провел в АТО полный месяц. Кроме того, если солдат непосредственно принимал участие в боевых действиях или сбил технику противника, выплачивается дополнительный бонус", – сообщил заместитель начальника Департамента финансов Минобороны Сергей Галинский.

Галинский отметил, что зарплаты военнослужащих ВДВ и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ.

"Объем расходов 2017 года позволяет нам в полном объеме обеспечить выплату денежного обеспечения на уровне не меньше 2016 года, и заработную плату с учетом роста минимальной зарплаты в государстве", – подчеркнул Галинский.

По словам представителя Минобороны, оборонное ведомство располагает достаточными средствами на восстановление вооружения и военной техники, подготовку войск, содержание и совершенствование систем связи.

"На данный момент задолженности по выплате вознаграждений нет... В 2016 году мы потратили на вознаграждения участникам АТО всего 1,9 млрд грн, а за 8 месяцев текущего года – мы уже потратили 2,2 млрд грн", – рассказал Галинский.

Напомним, доплата личному составу ВСУ, который выполняет задачи на второй линии обороны, также увеличена с 1 сентября 2017 года – до 4,5 тыс. гривен.

Источник: "Сегодня"