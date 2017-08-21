Мировая пресса о заявлении Путина о миротворцах на Донбассе

Российский президент Владимир Путин 5 сентября внезавно заявил, что не против присутствия миротворцев ООН на Донбассе и даже поддерживает такую инициативу.

Однако он назвал определенные условия - разведение сторон и отвод тяжелой техники, согласие ЛДНР, исключительно на линии разграничения и только для безопансости сотрудников миссии ОБСЕ.

Оказалось, что Украина уже разработала проект резолюции по миротворцам ООН в Донбассе. В нем говорится, что миротворцы, среди которых не должно быть россиян, будут присутствовать во всех районах в зоне конфликта, включая границу. Такжу Киев настаивает на больших функциях, чем охрана наблюдателей ОБСЕ.

В США и Германии также считают, что миротворцы ООН должны находитсяь по всей территории АТО.

Тем временем мировая пресса пытается понять, с чем связано заявление Путина о миротворческой миссии в Донбассе.

Предложение РФ звучит неискренне

Stratfor, США

Выбор времени для такого заявления указывает на то, что Россия может внести соответствующий проект резолюции на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнет работу 12 сентября.

"Но это предложение следует рассматривать как попытку ослабить западное давление, особенно со стороны Вашингтона, а не как искреннее желание положить конец конфликту", - говорится в статье.

Отмечается, что украинские власти подозревают, что Россия стремится получить рычаги давления на Запад, а не решить конфликт в Донбассе.

Предложение Путина о миротворцах можно рассматривать как попытку убедить США и Европу в том, что Россия хочет снизить уровень насилия в украинском конфликте и доказать свою способность принимать продуманные и конструктивные решения.

"Такие представления могут привести к тому, что некоторые западные спонсоры Украины, такие как Германия, одобрят и поддержат усилия Кремля. А продемонстрировав свое стремление к деэскалации, Россия может получить больше пространства для маневра на переговорах с США", - пишет Stratfor.

В статье подчеркивается, что в марте 2018 года в России состоятся президентские выборы, и Путин вряд ли пойдет на какие-то серьезные уступки, которые могут навредить его популярности в народе.

Но в первую очередь, как считает издание, предложение Путина направлено на то, чтобы ослабить единую позицию западных стран по России и дать Москве больше пространства для маневра в ее отношениях с другими государствами.

Пропагандистский маневр Путина

Die Welt, Германия

Обозреватель издание ракритиковал главу МИД Германии Зигмара Габриэля за призывы ослабить санкции против России после заявления Путина по миротворцам.

Он считает, что предложение российского президента шито белыми нитками.

"Габриэль превращается в лишенный критической оценки рупор недавнего пропагандистского маневра Путина, который служит цели дестабилизации и раскола Украины", - пишет журналист, отмечая, что немецкий министр хочет наградить Путина за его "отравленное предложение".

Условия, которые выдвинул российский президент по миротворцам, по мнению издания, призваны к международному признанию оккупации Россией украинской территории и "зацементирует марионеточный режим в Донбассе, которым управляет Кремль".

Автор подчеркивает, что украинские власти будут загнаны в угол, поскольку предложение Путина для них неприемлемо, а отказавшись от него именно они в глазах Запада будут винонвны за продолжающихся боевых действиях.

Теперь Кремль - голубь, а Украина - ястреб

Polityka, Польша

Идея размещения в Донбассе сил ООН не нова, однако, прежде все предложения о вводе миротворцев, которые поступали от Киева, саботировал Кремль. Россия также блокировала их рассмотрение в Совете Безопасности ООН, напоминает издание.

Президент Украины Петр Порошенко планировал официально потребовать размещения миротворческих сил в своем выступлении на предстоящей сессии Генассамблеи ООН. Однако Путину удалось его опередить и стать "автором" предложения, так что теперь условия выдвигает он.

Естественно, что на предложение Путина последовала резкая реакция, вероятно, так и было задумано, пишет автор.

"Понятно, что любые попытки разместить на востоке Украины российских солдат в голубых касках Киев сочтет неприемлемыми. Вывод будет закономерен: Россия хочет мира и разрядки, а украинцы предпочитают подогревать конфликт. Кремль - голубь, Украина - ястреб, а ситуация выглядит совсем не так, как представляет ее всему миру Порошенко", - говорится в статье.

Судя по всему, Путин попал в самую точку: уже на следующий день Габриэль сказал, что предложением России следует воспользоваться.

"Настоящий мир в Украине Путину не нужен: он не для того поддерживал сепаратистов, чтобы внезапно пойти в этой операции на попятную", - подводит итог автор.

Россия обеспокоена оружием США у Киева

Wall Street Journal, США

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт на страницах Wall Street Journal пишет, что предложение Путина изначально провально.

"Это выставляет конфликт внутренним украинским вопросом, предоставляя прикрытие находящимся там российским силам и российскому контролю над межгосударственной границей", - пишет политик.

Он считает, что Россия обеспокоена заявлениями, что администрация президента США Дональда Трампа серьезно раздумывает о поставке Украине современного оборонительного оружия.

"Это весьма усложнит любую возможность для России в будущем нанести удар по Украине своими регулярными войсками", - отмечает Бильдт.

Политик призывает США скорее приступить к поставкам вооружения и "вывести Путина на чистую воду".

Москва пугает новыми жертвами

Frankfurter Rundschau, Германия

Издание отмечает, что Путин хочет с самого начала хочет ограничить мандат будущих голубых касок в Донбассе.

"Не верится, чтобы Россия допустила миротворческий контингент к границе России с областями повстанцев. Там они могли бы проконтролировать, транспортируются ли российские военные или оружие в Украину", - говорится в статье.

Путин не может себе этого позволить по внутриполитическим соображениям, в том числе из-за президентских выборов в 2018 году, считает автор.

Отмечается, что накануне Путин не хотел казаться слишком мирным, комментируя возможные поставки США оружия в Украину.

"Принципиально это ничего не изменит, однако число жертв может возрасти. Кроме того, у повстанческих республик достаточно оружия. Если американское оружие попадет в зону конфликта, то трудно сказать, как отреагируют эти республики. Возможно, они пошлют свое оружие в другие зоны этого конфликта", - цитирует автор Путина.

В украинском обществе уже началась дискуссия о том, в каких украинских регионах Кремль планирует новые пророссийские восстания, в Одессе, Харькове или в Чернигове, отмечает автор.

Путин хочет закрепить статус-кво при помощи ООН

Neue Zuercher Zeitung, Швейцария

Украина рискует не только потерять политическую инициативу и прерогативу толкования войны на собственной территории, - для нее абсолютно неприемлемы детали предложения Путина.

"Условия, на которых Путин хочет затащить "голубые каски" в Украину, имеют своей целью закрепить нынешний статус-кво при помощи ООН. Разделение Украины только усилится, Москва сохранит все возможности по снабжению сепаратистов, но получит при этом маску миротворца", - говорится в статье.

Источник: "Корреспондент"