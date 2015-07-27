В Украине создадут реестр должников Правительство Украины создает единый государственный реестр должников всех банков.

Накануне оно уже приняло соответствующий законопроект. Сообщается, что создание реестра является одним из условий дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и Европейским Союзом для получения финансирования.

Согласно меморандуму с МВФ, уже в сентябре все банки, в том числе и обанкротившиеся, должны вносить в реестр информацию о своих должниках. Полноценно система должна заработать к концу этого года.

Предполагается, что реестр позволит банкам отслеживать, кто из потенциальных заемщиков уже имел проблемы с погашением прошлых долгов, и соответственно оценивать в будущем риски их кредитования.

"Это делается во избежание банками рисков при предоставлении кредитов, а также для проведения адекватной оценки размера кредитного риска по предоставленным кредитам. Это будет способствовать повышению надежности банковской системы, усилению защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков", - объяснили в Нацбанке Украины, который и будет управлять этим реестром.

При этом украинцы будут иметь доступ к информации о себе в реестре и требовать внесения изменений в случае несогласия с ее содержанием.

Как утверждают в НБУ, более 55% всех кредитов в стране не обслуживаются - задолженность предприятий и граждан перед банками составляет более 560 млрд гривен.

Источник: newsone.ua