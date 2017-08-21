14 сентября - день в истории 14 сентября отмечают именины Марфа, Наталья, Семен, Татьяна.

Знаменательные события

786 - правителем Абассидского халифата стал 20-летний Харун ар-Рашид Харун ар-Рашид (Гарун аль-Рашид) или Справедливый (766-809) – пятый багдадский халиф из династии Аббасидов

1141 - сторонники английской королевы Матильды потерпели поражение в битве при Винчестере от армии сторонников короля Стефана в период гражданской войны в Британии 1135 - 1154 годов

1812 - войска Наполеона после Бородинского сражения вступили в Москву, с их приходом начался большой пожар, уничтоживший три четверти города

1829 - Россия и Турция заключили Адрианопольский мирный договор (по нему русские добились колоссальных уступок со стороны Османской империи: российские подданные подтвердили свое право вести свободную торговлю по всей территории Турции, русские и иностранные торговые суда могли свободно проходить через Босфор и Дарданеллы, российские подданные на турецкой территории были неподсудны турецким властям)

1857 - английские войска выбили из Дели сипаев (восстание сипаев), по окончанию этого бунта в Индии было введено прямое правление английской короны

1867 - первый том "Капитала" Карла Маркса вышел в свет

1871 - начал свою деятельность Харьковский акционерный земельный банк

1911 - произошло покушение на председателя Совета министров России Петра Столыпина

1927 - погибла американская танцовщица Айседора Дункан, была замужем за Сергеем Есениным (во время прогулки на автомобиле, шарф намотался на колесо и сломал ей шею)

1944 - началась наступательная Прибалтийская операция советских войск

1954 - на Тоцком полигоне Оренбургской области начались опытные испытания одного из видов атомного оружия

1957 - ООН приняла резолюцию, в которой осудила ввод советских войск в Венгрию

1960 - основана ОПЕК (Организация стран-экспортёров нефти), в неё вошли Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла

1991 - в Киеве начал работу Всеукраинский форум интеллигенции

2003 - Эстония присоединилась к Европейскому союзу

2010 - во Франции женщинам запретили в публичных местах носить паранджу, чадру и никаб

14 сентября родились

1618 - английский живописец Питер Лели (ведущий английский портретист XVII столетия)

1769 - немецкий естествоиспытатель и географ Александр фон Гумбольдт (считается основоположником географии растительности)

1847 - Павел Яблочков русский электротехник, изобретатель и предприниматель

1864 - коллекционер предметов искусства и баронесса Беатриса Эфрусси де Ротшильд

1864 - Роберт Сесил британский политик и общественный деятель, Нобелевский лауреат

1891 - российский математик Иван Виноградов (пользовался большим авторитетом в отделении математики АН СССР, был неформальным главой советских математиков)

1898 - народный артист СССР, советский актёр театра и кино Марк Прудкин

1902 - Николай Камов советский авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка»

1920 - уругвайский журналист, поэт и писатель Марио Бенедетти

1932 - Игорь Кириллов советский и российский телеведущий, диктор телевидения, Народный артист СССР

1947 - известный английский актёр Сэм Нилл

1961 - немецкая актриса Мартина Гедек, получила известность благодаря фильму "Жизнь других"

1965 - Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев (самый молодой президент в истории России, как утверждают многие эксперты: реальная власть в стране по прежнему принадлежит Владимиру Путину)

1979 - хорватский футболист Ивица Олич (участник двух Чемпионатов Мира, обладатель Кубка УЕФА 2005 в составе московского "ЦСКА", в настоящее время игрок ФК "Бавария")

Умерли 14 сентября

1321 - Данте Алигьери итальянский поэт и мыслитель, создатель итальянского литературного языка 1712 - Джованни Кассини итальянский астроном

1901 - Уильям Мак-Кинли 25-й президент США (1897-1901), американский государственный деятель

1920 - Семен Венгеров русский литературный критик, историк литературы, редактор, библиограф 1927 - Айседора Дункан американская танцовщица, жена Сергея Есенина

1937- Томаш Масарик чешский социолог и философ, общественный и государственный деятель

1966 - Николай Черкасов советский актер театра и кино, Народный артист СССР

1973 - Михаил Зенкевич русский поэт и переводчик

1982 - Грейс Келли американская актриса, княгиня Монако

2014 - Борис Химичев советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.