15 сентября - день в истории 15 сентября отмечают именины Оксана, Анатолий, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Петр, Серафима, Степан, Федор, Юлиан.

День Нежина

Знаменательные события

533 - легионы Восточной Римской империи под руководством Велисария вступили в Карфаген, это было попыткой императора Юстиниана I хотя бы частично возродить былую мощь Римской империи

911 - Князь Олег заключил первый международный договор с Византией

1821 - Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор (бывшие испанские колонии) провозгласили независимость

1916 - прорыв в методах ведения боевых действий: англичане впервые применили танки, случилось это в битве на Сомме (Первая мировая война)

1917 - вышел в тираж первый номер журнала Форбс (ведущее экономическое издание в мире, общая аудитория около 5 млн человек по всему миру, журнал славится составлением различных рейтингов)

1917 - покидает тюрьму один из лидеров большевиков Лев Троцкий

1922 - открыт театр имени Марии Заньковецкой в Киеве (Украина)

1830 - в Англии состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге: из Ливерпуля в Манчестер

1930 - карточная игра бридж (единственная из карточных игр, признанная в качестве вида спорта) выходит на международный уровень

1949 - первым канцлером ФРГ стал Конрад Аденауэр (именно под его руководством Германия сумела оправиться от последствий Второй мировой войны)

1950 - морские пехотинцы США начали Инчхонскую десантную операцию, данное наступление оказало решающее значение на ход Корейской войны

1956 - на трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер «Ту-104»

1971 - день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний , считается днем создания (днем начала деятельности) международной экологической организации «Гринпис»

1982 - Папа Римский Иоанн Павел II дал личную аудиенцию лидеру ООП Ясиру Арафату, 1994 - Верховная Рада Украины отменила решение Севастопольского горсовета о российском статусе городавопреки протестам со стороны Израиля

2000 - открылись XXVII летние Олимпийские игры в Сиднее (Австралия)

15 сентября родились

1613 - Франсуа Ларошфуко французский писатель-моралист

1804 - Михаи́л Алекса́ндрович Максимо́вич русский и украинский учёный, историк, ботаник, этнограф, филолог, член-корреспондентИмператорской Санкт-Петербургской академии наук, декан историко-филологического факультета и первый ректор Императорского университета Св. Владимира. Его имя носит Научная библиотека Киевского университета

1828 - русский химик Александр Михайлович Бутлеров (является создателем первой русской школы химиков, воспитал целую плеяду великолепных химиков, создатель теории химического строения органических веществ)

1857 - Уильям Хауард Тафт 27-й президент США (1909-1913), государственный и политический деятель

1881 - французский конструктор, основатель известной компании "Bugatti Automobiles S.A.S." Этторе Бугатти

1888 - участник Первой мировой войны, канадец украинского происхождения Филипп Коновал (за свои героические действия был награжден Крестом Виктории - наивысшая награда за мужество среди стран, подчиненных Британской империи)

1890 - английская писательница Агата Кристи (является одним из самых известных в мире авторов детективной прозы, ее книги изданы тиражом более 2 миллиардов экземпляров)

1894 - французский кинорежиссёр Жан Ренуар

1907- Михаил Герасимов советский антрополог, археолог и скульптор, доктор исторических наук

1907 - американская актриса Фэй Рэй (вошла в историю кино как "девушка Конга": сыграла главную роль в культовом фильме "Кинг-Конг")

1916 - Маргарет Локвуд британская актриса

1923 - Михаил Танич советский и российский поэт-песенник

1925 - Кирилл Лавров советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР

1941 - первый польский космонавт Мирослав Гермашевский (в настоящее время на общественных началах занимается пропагандой космонавтики)

1946 - американский кинорежиссёр, обладатель трёх "Оскаров" Оливер Стоун

1953 - Александр Политковский советский и российский тележурналист, политический обозреватель

1955 - основатель Боевого Гопака (стиль боевых искусств) Владимир Пилат

1977 - английский актёр кино и театра Том Харди (получил известность за съемки в фильмах "Бронсон", "Начало")

Умерли 15 сентября

1884 - Павел Кукольник русский историк, преподаватель, поэт, драматург

1938 - Томас Вулф американский писатель

1975 - Павел Сухой советский авиаконструктор, доктор технических наук, профессор

1989 - Роберт Пенн Уоррен американский поэт, писатель, литературный критик

2006 - Ориана Фаллачи итальянская журналистка, писатель, публицист

2008 - Ричард Райт британский пианист и клавишник, участник группы «Pink Floyd».

