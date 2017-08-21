15 сентября - день в истории

День Нежина
Знаменательные события
533 - легионы Восточной Римской империи под руководством Велисария вступили в Карфаген, это было попыткой императора Юстиниана I хотя бы частично возродить былую мощь Римской империи
911 - Князь Олег заключил первый международный договор с Византией
1821 - Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор (бывшие испанские колонии) провозгласили независимость
1916 - прорыв в методах ведения боевых действий: англичане впервые применили танки, случилось это в битве на Сомме (Первая мировая война)
1917 - вышел в тираж первый номер журнала Форбс (ведущее экономическое издание в мире, общая аудитория около 5 млн человек по всему миру, журнал славится составлением различных рейтингов)
1917 - покидает тюрьму один из лидеров большевиков Лев Троцкий
1922 - открыт театр имени Марии Заньковецкой в Киеве (Украина)
1830 - в Англии состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге: из Ливерпуля в Манчестер
1930 - карточная игра бридж (единственная из карточных игр, признанная в качестве вида спорта) выходит на международный уровень
1949 - первым канцлером ФРГ стал Конрад Аденауэр (именно под его руководством Германия сумела оправиться от последствий Второй мировой войны)
1950 - морские пехотинцы США начали Инчхонскую десантную операцию, данное наступление оказало решающее значение на ход Корейской войны
1956 - на трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер «Ту-104»
1971 - день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний , считается днем создания (днем начала деятельности) международной экологической организации «Гринпис»
1982 - Папа Римский Иоанн Павел II дал личную аудиенцию лидеру ООП Ясиру Арафату, 1994 - Верховная Рада Украины отменила решение Севастопольского горсовета о российском статусе городавопреки протестам со стороны Израиля
2000 - открылись XXVII летние Олимпийские игры в Сиднее (Австралия)
15 сентября родились
1613 - Франсуа Ларошфуко французский писатель-моралист
1804 - Михаи́л Алекса́ндрович Максимо́вич русский и украинский учёный, историк, ботаник, этнограф, филолог, член-корреспондентИмператорской Санкт-Петербургской академии наук, декан историко-филологического факультета и первый ректор Императорского университета Св. Владимира. Его имя носит Научная библиотека Киевского университета
1828 - русский химик Александр Михайлович Бутлеров (является создателем первой русской школы химиков, воспитал целую плеяду великолепных химиков, создатель теории химического строения органических веществ)
1857 - Уильям Хауард Тафт 27-й президент США (1909-1913), государственный и политический деятель
1881 - французский конструктор, основатель известной компании "Bugatti Automobiles S.A.S." Этторе Бугатти
1888 - участник Первой мировой войны, канадец украинского происхождения Филипп Коновал (за свои героические действия был награжден Крестом Виктории - наивысшая награда за мужество среди стран, подчиненных Британской империи)
1890 - английская писательница Агата Кристи (является одним из самых известных в мире авторов детективной прозы, ее книги изданы тиражом более 2 миллиардов экземпляров)
1894 - французский кинорежиссёр Жан Ренуар
1907- Михаил Герасимов советский антрополог, археолог и скульптор, доктор исторических наук
1907 - американская актриса Фэй Рэй (вошла в историю кино как "девушка Конга": сыграла главную роль в культовом фильме "Кинг-Конг")
1916 - Маргарет Локвуд британская актриса
1923 - Михаил Танич советский и российский поэт-песенник
1925 - Кирилл Лавров советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР
1941 - первый польский космонавт Мирослав Гермашевский (в настоящее время на общественных началах занимается пропагандой космонавтики)
1946 - американский кинорежиссёр, обладатель трёх "Оскаров" Оливер Стоун
1953 - Александр Политковский советский и российский тележурналист, политический обозреватель
1955 - основатель Боевого Гопака (стиль боевых искусств) Владимир Пилат
1977 - английский актёр кино и театра Том Харди (получил известность за съемки в фильмах "Бронсон", "Начало")
Умерли 15 сентября
1884 - Павел Кукольник русский историк, преподаватель, поэт, драматург
1938 - Томас Вулф американский писатель
1975 - Павел Сухой советский авиаконструктор, доктор технических наук, профессор
1989 - Роберт Пенн Уоррен американский поэт, писатель, литературный критик
2006 - Ориана Фаллачи итальянская журналистка, писатель, публицист
2008 - Ричард Райт британский пианист и клавишник, участник группы «Pink Floyd».