17 сентября в Киеве на Крещатике День Благодарения и Ник Вуйчич

Благодаря прямой трансляции телеканала “Надія” праздновать с украинцами будут жители 20 стран. Принять участие в мероприятии смогут и дети, и взрослые. Вход свободный. День благодарения начнется в 10.00 молитвой на Крещатике. Программа праздника насыщена интересными событиями и локациями: детская игровая зона, силовое шоу, спортивные соревнования, конкурсы, розыгрыши с подарками для всей семьи, развлечения с героем мультфильма и уличный кинотеатр. Ярким символом праздника станет большая карта Украины, которую создадут волонтеры из овощей и фруктов.

Этот день также станет финалом Всеукраинского двухнедельного Автопробега. Более 1000 участников на автомобилях, которые проедут 5000 километров по 24 областям страны, пятью колоннами торжественно с флагами въедут на Крещатик.

В 18.00 вечернюю концертную программу откроет эстрадно-симфонический оркестр GSO. На сцене будет звучать музыка разных стилей и жанров известных исполнителей и участников проекта "Голос країни": Аняня Удогво, Брия Блессинг, Вячеслав Рыбиков. Приветственное слово для участников Дня благодарения скажут президент Ассоциации Конгрессменов Джорж Роллер и его жена Линда, экс-звезда NBA Даниэль Дролингео, мисс-Америка Терри Мьюсен.

Вечером в 19:30 - выступление человека-легенды Ника Вуйчича, который приедет в Киев отпраздновать этот день с украинцами. Его история жизни и многогранного успеха помогли миллионам людей во всем мире трансформировать свои проблемы в личное развитие и победы.

Это масштабное мероприятие приурочено к празднованию 500-летия Реформации и имеет целью обратить внимание власти и общества на социальные проблемы, а также содействовать положительным изменениям в обществе, внедрению духовных ценностей, которые являются основой экономического развития.

Источник: "Цензор.нет"