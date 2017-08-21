Рейтинг: худшее и лучшее в мире гражданство, где Украина и Россия Самое выгодное гражданство дает право посещать 176 стран мира без виз. Украина вошла в четвертую группу стран и заняла 99 место.

Гражданство Афганистана признано наименее выгодным гражданством в мире. Информация об этом содержится в рейтинге консалтинговой компании Henley & Partners.

Граждане Афганистана могут свободно посещать только 24 государства. Обладатели немецкого паспорта, признанного самым выгодным, обладают правом безвизового въезда в 176 стран. В тройку также входят Франция и Дания. Следом за ними идут Исландия, Швеция, Норвегия и Финляндия.

Украина вошла в четвертую группу стран и заняла 99-е место. Россия в этом списке выше – 63-я позиция.

Источник: "Сегодня"