16 сентября - день в истории 16 сентября отмечают именины Алексий, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Дорофей, Ефим, Иоанн, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергий, Феоктист, Феофан, Филипп, Харитон.

День фармацевта

День изобретателя и рационализатора

День фармацевтического работника

День городов:

Мариуполь, Хрустальный, Бровары, Первомайск, Смела, Калуш, Лозовая, Каменское, Сорокино

Знаменательные события

1380 - победа русских войск в Куликовской битве

1492 - Христофор Колумб открыл Саргассово море (португальцы за обилие водорослей называли Саргассово море "морем виноградных лоз")

1658 - украинский гетман Иван Выговский заключил союз с Речью Посполитой - Гадячский трактат, по нему украинские земли входили в состав Польши в виде "Великого Княжества Русского"

1782 - впервые использована «Большая печать» правительства США

1821 - Российская империя подтвердила свои исключительные права на Аляску (позднее Соединенные Штаты Америки выкупили эти земли за 7,2 миллионов долларов золотом, следует признать, что эта самая невыгодная сделка в истории России)

1859 - Ливингстон открыл озеро Ньяса в Африке

1915 - впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск 1918 - большевики учредили Орден Красного Знамени (учреждён для награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества)

1931 - в Москве создан Государственный академический Центральный театр кукол (ныне – имени С.В. Образцова)

1965 - в СССР "подредактировали" в Уголовный кодекс, чтобы легче было выносить обвинительные приговоры в отношении диссидентов

1975 - Папуа - Новая Гвинея (государство в Океании) объявила независимость от Австралии

1983 - известный актёр, мистер "Hasta la vista, baby" Арнольд Шварценеггер получил американское гражданство

1987 - озоновый слой Земли взят под защиту - подписан Монреальский протокол (страны-участницы обязались принять меры по снятию с производства некоторых химических веществ, из-за которых разрушается озоновый слой)

1992 - "Чёрная среда" для английского Центрального Банка (в этот день началось стремительное удешевление фунта стерлинга в отношении немецкой марки и американского доллара)

2000 - украинского оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе последний раз видели живым.

16 сентября родились

1387 - король Англии Генрих V (принадлежал к династии Ланкастеров, гениальный полководец Столетней войны)

1462 - итальянский философ Пьетро Помпонацци (написал знаменитый трактат "О бессмертии души")

1685- Джон Гей английский поэт и драматург

1745 - гениальный полководец, ученик Суворова, герой Отечественной войны 1812 года Михаил Илларионович Кутузов (первым стал полным кавалером ордена Святого Георгия)

1889 - девочка Мерседес Йеллинек, навсегда вошла в историю как девочка в честь которой был назван известный автомобиль

1893 - английский кинорежиссёр Александр Корда (первый кинорежиссёр, который стал рыцарем Британской империи)

1899 - на Западной Украине была создана Украинская Национально-демократическая партия (сокращенно − УНДП)

1924 - американская киноактриса Лорен Бэколл (считается одной из величайших кинозвезд в истории Голливуда)

1925 - Би Би Кинг американский блюзовый гитарист, певец, автор песен

1927 - Питер Фальк американский киноактер

1941 - американский политик Ричард Перл (принимал участие в разработке поправки Джексона - Вэника, не придерживается каких-то определенных политических взглядов)

1942 - Ангелина Вовк советская и российская ведущая на телевидении и эстраде, Народная артистка России

1945 - писатель-юморист, народный артист России Евгений Петросян (завсегдатай телеклуба "Аншлаг", впрочем артист известен и своими "бородатыми шутками")

1952 - известный американский киноактёр Микки Рурк (успел также сделать себе имя и на боксерском ринге)

1956 - знаменитый американский фокусник и гипнотизёр Дэвид Копперфильд (получил мировую известность благодаря впечатляющим зрелищным иллюзиям)

Умерли 16 сентября

1855 - Сергей Уваров, русский государственный деятель, идеолог образовательной доктрины России

1925 - Александр Фридман, русский математик и геофизик

1932 - Рональд Росс, индийский врач, Нобелевский лауреат

1977 - Мария Каллас, греческая и американская оперная певица

1980 - Жан Пиаже, швейцарский психолог, автор работ о детской психологии

1990 - Семен Куркоткин, советский военный деятель, Маршал и Герой Советского Союза

1991 - Ольга Спесивцева, русская балерина

2000 - Тихон Работнов, советский и российский эколог и геоботаник, Заслуженный профессор МГУ

2003 - Леонид Марягин, советский и российский кинорежиссер и сценарист, Народный артист России

2007 - Роберт Джордан, американский писатель.