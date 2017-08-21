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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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16 сентября - день в истории

16 сентября отмечают именины Алексий, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Дорофей, Ефим, Иоанн, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергий, Феоктист, Феофан, Филипп, Харитон.

День фармацевта

День изобретателя и рационализатора

День фармацевтического работника

День городов:

Мариуполь, Хрустальный, Бровары,  Первомайск, Смела, Калуш, Лозовая, Каменское, Сорокино

Знаменательные события

1380 - победа русских войск в Куликовской битве

1492 - Христофор Колумб открыл Саргассово море (португальцы за обилие водорослей называли Саргассово море "морем виноградных лоз")
1658 - украинский гетман Иван Выговский заключил союз с Речью Посполитой - Гадячский трактат, по нему украинские земли входили в состав Польши в виде "Великого Княжества Русского"
1782  - впервые использована «Большая печать» правительства США
1821 - Российская империя подтвердила свои исключительные права на Аляску (позднее Соединенные Штаты Америки выкупили эти земли за 7,2 миллионов долларов золотом, следует признать, что эта самая невыгодная сделка в истории России)
1859 - Ливингстон открыл озеро Ньяса в Африке

1915 - впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск 1918 - большевики учредили Орден Красного Знамени (учреждён для награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества)
1931 - в Москве создан Государственный академический Центральный театр кукол (ныне – имени С.В. Образцова)
1965 - в СССР "подредактировали" в Уголовный кодекс, чтобы легче было выносить обвинительные приговоры в отношении диссидентов
1975 - Папуа - Новая Гвинея (государство в Океании) объявила независимость от Австралии
1983 - известный актёр, мистер "Hasta la vista, baby" Арнольд Шварценеггер получил американское гражданство
1987 - озоновый слой Земли взят под защиту - подписан Монреальский протокол (страны-участницы обязались принять меры по снятию с производства некоторых химических веществ, из-за которых разрушается озоновый слой)
1992 - "Чёрная среда" для английского Центрального Банка (в этот день началось стремительное удешевление фунта стерлинга в отношении немецкой марки и американского доллара)
2000 - украинского оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе последний раз видели живым. 

16 сентября родились

1387 - король Англии Генрих V (принадлежал к династии Ланкастеров, гениальный полководец Столетней войны)
1462 - итальянский философ Пьетро Помпонацци (написал знаменитый трактат "О бессмертии души")
1685-  Джон Гей английский поэт и драматург
1745 - гениальный полководец, ученик Суворова, герой Отечественной войны 1812 года Михаил Илларионович Кутузов (первым стал полным кавалером ордена Святого Георгия)
1889 - девочка Мерседес Йеллинек, навсегда вошла в историю как девочка в честь которой был назван известный автомобиль
1893 - английский кинорежиссёр Александр Корда (первый кинорежиссёр, который стал рыцарем Британской империи)
1899 - на Западной Украине была создана Украинская Национально-демократическая партия (сокращенно − УНДП)
1924 - американская киноактриса Лорен Бэколл (считается одной из величайших кинозвезд в истории Голливуда)
1925 - Би Би Кинг американский блюзовый гитарист, певец, автор песен

1927 - Питер Фальк американский киноактер
1941 - американский политик Ричард Перл (принимал участие в разработке поправки Джексона - Вэника, не придерживается каких-то определенных политических взглядов)
1942 - Ангелина Вовк советская и российская ведущая на телевидении и эстраде, Народная артистка России
1945 - писатель-юморист, народный артист России Евгений Петросян (завсегдатай телеклуба "Аншлаг", впрочем артист известен и своими "бородатыми шутками")
1952 - известный американский киноактёр Микки Рурк (успел также сделать себе имя и на боксерском ринге)
1956 - знаменитый американский фокусник и гипнотизёр Дэвид Копперфильд (получил мировую известность благодаря впечатляющим зрелищным иллюзиям)
Умерли 16 сентября

 1855 - Сергей Уваров, русский государственный деятель, идеолог образовательной доктрины России

1925 - Александр Фридман,  русский математик и геофизик

1932 - Рональд Росс,  индийский врач, Нобелевский лауреат

1977 - Мария Каллас,  греческая и американская оперная певица

 1980 - Жан Пиаже,  швейцарский психолог, автор работ о детской психологии

 1990 - Семен Куркоткин,  советский военный деятель, Маршал и Герой Советского Союза

1991 - Ольга Спесивцева,  русская балерина

2000 - Тихон Работнов,  советский и российский эколог и геоботаник, Заслуженный профессор МГУ

 2003 - Леонид Марягин,  советский и российский кинорежиссер и сценарист, Народный артист России

2007 - Роберт Джордан,  американский писатель.

Общество Именинники 16 сентября
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