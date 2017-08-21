17 сентября - день в истории 17 сентября празднуют именины Аким, Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Елена, Иоанн, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Симон, Стефан, Феодор, Юлиан.

День работников леса

День Бердянска

Знаменательные события

1394 - французский король Карл VI приказал изгнать из страны всех евреев

1630 - в Северной Америке британскими переселенцами основан Бостон

1665 - в Лондоне (Англия) вспыхнула эпидемия бубонной чумы

1787 - Конституционный конвент в Филадельфии принял Конституцию США

1901 - украинский художник Николай Петрович Глущенко

1918 - основан ФК "Валенсия" в Испании (в настоящее время единственный конкурент Барселоне и Реалу в борьбе за чемпионство)

1922 - в Москве состоялся первый радиоконцерт

1947 - военный теоретик и практик Джеймс Форрестол принёс присягу как первый министр обороны США

1954 - Советский Союз создал на Новой Земле ядерный полигон

1957 - актриса Софии Лорен и кинопродюсер Карло Понти связали себя узами брака

1959 - с Кубы выслали 131 священника (это было связано с утверждением коммунистического строя в стране, а настоящие коммунисты как известно - атеисты)

1988 — XXIV летние Олимпийские игры начались в Сеуле (Южная Корея заняла в итоге 4 место)

1989 - начался І Республиканский фестиваль украинской песни «Червона рута»

1991 - с распадом СССР закрыли уголовное дело против Александра Солженицына за отсутствием состава преступления, сам писатель решил вернуться на Родину

2009 - американцы отказались от размещения системы ПРО в Чехии и Польше (данная система была прежде всего направлена против России)

17 сентября родились

1826 - немецкий математик Георг Бернхард Риман (за свою короткую трудовую деятельность преобразовал несколько разделов математики, считается основателем современного математического анализа)

1832 - знаменитый русский врач Сергей Петрович Боткин (создал учение об организме как о едином целом, подчиняющемся воле, стоял у истоков женского медицинского образования в России)

1841 - русский писатель Фёдор Решетников

1843 - знаменитый "белый генерал", русский полководец Михаил Скобелев

1854 - американский автоинженер Дэвид Бьюик (основал одноименную автомобильную "компанию Buick", в настоящее время подразделение "General Motors")

1857 - основоположник современной космонавтики, гениальный русский учёный Константин Циолковский

1864 - украинский писатель, классик украинской литературы Михаил Михайлович Коцюбинский

1867 - известный японский поэт Масаока Сики (основал собственную школу хайку в литературе)

1911 - Анатолий Воронов советский эколог, геоботаник, биогеограф, профессор

1912 - Георгий Менглет советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР

1922 - Агостиньо Нето ангольский государственный деятель, 1-й президент Анголы (1975-1979)

1939 - Владимир Меньшов советский и российский актер и кинорежиссер, сценарист, Народный артист РСФСР

1935 - американский писатель Кен Кизи (автор бессмертного романа "Над кукушкиным гнездом")

Умерли 17 сентября

1866 - Михаил Дмитриев, русский поэт, критик и переводчик

1927 - Анатолий Кони., российский государственный деятель, юрист

1958 - Фридрих Адольф Панет, немецкий химик и геохимик

1984 - Юрий Визбор, советский бард, киноактер, журналист, писатель, сценарист

1987 - Владимир Басов советский кинорежиссер, актер, сценарист, Народный артист России 1994 - Карл Поппер австрийский и британский философ и социолог.