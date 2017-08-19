Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12357

Анекдоты недели - 114

Сидел в гостях... Думал, что уйду по-английски - не прощаясь... Хрен там! Ушел по-нашему - 10 раз на посошок - и остался с ночевкой!

- Многих радио­слу­ша­те­лей-мужчин волнует вопрос: "Стоит ли признаваться жене в измене?" Сегодня в прямом эфире на эту тему выскажутся два главных специалиста в этом вопросе - травматолог и патологоанатом нашего города.

***

- Тебе сегодня уже говорили, как ты прекрасно выглядишь?

- Нет...

- Что ж, может, завтра повезет.

***

Один мужик говорит другому:

- Представляешь, у меня сын родился! Сын!!! После 6 дочерей у меня наконец-то родился сын!!!

- И на кого больше похож, на тебя или на жену?

- Не знаем, на лицо еще не смотрели.

***

Страшно отправлять ребенка к бабушке: сплошная утечка информации!

***

Джентльмен - это тот, кто называет кошку кошкой, даже наступив на нее в темном подъезде.

***

1-й класс. Учительница:

- Итак, дети, отложили все свои смартфоны-телефоны, хватит переписываться, сегодня нам нужно выучить букву "а".

***

Дети во дворе спорили, чей папа сильнее.

Даже не подозревая, что это один и тот же человек.

***

- Почему ты не хочешь быть со мной, Лена?

- Ты должен сначала завоевать меня.

- А мирным путем с тобой никак?

***

Глухой вор вскрыл гараж и обнаружил внутри рок-группу.

***

- Марьванна, а можно у вас мел попросить?

- Зачем тебе, Вовочка?

- Физрука нужно обвести...

***

- Ты замужем?

- Конечно!

- Ну и как?

- Да как в детстве!.. Допоздна не гуляй! С чужими дядьками не разговаривай!..

***

- Сколько стоит рентгеновский снимок?

- Вам обыкновенный?

- Нет, блин, с обезьянкой на плече и чтобы сзади морской пейзаж с пальмами!

***

Как хорошо лежать, пока где-то свирепствует работа.

***

Девушка - парню:

- Знаешь, что означают две полоски?

- Ты - младший сержант?!

***

- У вас завышена само­оценка.

- Вы так говорите, будто это я виноват, что я лучше вас!

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