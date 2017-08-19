Анекдоты недели - 114

- Многих радиослушателей-мужчин волнует вопрос: "Стоит ли признаваться жене в измене?" Сегодня в прямом эфире на эту тему выскажутся два главных специалиста в этом вопросе - травматолог и патологоанатом нашего города.
***
- Тебе сегодня уже говорили, как ты прекрасно выглядишь?
- Нет...
- Что ж, может, завтра повезет.
***
Один мужик говорит другому:
- Представляешь, у меня сын родился! Сын!!! После 6 дочерей у меня наконец-то родился сын!!!
- И на кого больше похож, на тебя или на жену?
- Не знаем, на лицо еще не смотрели.
***
Страшно отправлять ребенка к бабушке: сплошная утечка информации!
***
Джентльмен - это тот, кто называет кошку кошкой, даже наступив на нее в темном подъезде.
***
1-й класс. Учительница:
- Итак, дети, отложили все свои смартфоны-телефоны, хватит переписываться, сегодня нам нужно выучить букву "а".
***
Дети во дворе спорили, чей папа сильнее.
Даже не подозревая, что это один и тот же человек.
***
- Почему ты не хочешь быть со мной, Лена?
- Ты должен сначала завоевать меня.
- А мирным путем с тобой никак?
***
Глухой вор вскрыл гараж и обнаружил внутри рок-группу.
***
- Марьванна, а можно у вас мел попросить?
- Зачем тебе, Вовочка?
- Физрука нужно обвести...
***
- Ты замужем?
- Конечно!
- Ну и как?
- Да как в детстве!.. Допоздна не гуляй! С чужими дядьками не разговаривай!..
***
- Сколько стоит рентгеновский снимок?
- Вам обыкновенный?
- Нет, блин, с обезьянкой на плече и чтобы сзади морской пейзаж с пальмами!
***
Как хорошо лежать, пока где-то свирепствует работа.
***
Девушка - парню:
- Знаешь, что означают две полоски?
- Ты - младший сержант?!
***
- У вас завышена самооценка.
- Вы так говорите, будто это я виноват, что я лучше вас!
Теща попросила купить ей что-нибудь из морепродуктов, чтобы порадовать себя деликатесом. Купил ей пачку морской соли - пусть наслаждается....
Чего только не приходится слышать учителям от детей во время уроков. А их сочинения бывают наполнены «шедевральными» перлами, которые...
Когда пятиклассник Димка уверенно показал на карте Бали, Ибицу и Мальдивы, учительница географии поняла, что этот пацан нехило провел лето....
- Когда мой Сёмочка играет на скрипке, я всегда плачу...
- Ха! Когда наш Боря идёт играть в карты,...
На пути достижения мечты, как правило, стоят или отсутствие денег, или Уголовный кодекс, или жена....