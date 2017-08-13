18 сентября - день в истории

День городов: Павлоград, Прилуки, Пирятин
Знаменательные события
96 - в результате заговора гибнет император Домициан, новым римским императором стал Марк Кокцей Нерва (основатель династии Антонинов и первый из "Пяти хороших императоров")
1698 - таинственный узник, известный как "Железная маска" переведён в Бастилию (многие считают что под маской был брат-близнец Людовика XIV, есть также мнение что это был генерал Вивьен де Булонд, покрывший позором себя и французскую армию во время Девятилетней войны)
1793 - Джордж Вашингтон, будучи Президентом США, заложил первый камень в основание Капитолия (местопребывание Конгресса США)
1810 - Креольская военная хунта провозгласила независимость Чили от Испании
1929 - на Запорожском заводе «Коммунар» выпущен первый украинский комбайн
1941 - в Красной армии введено понятие «гвардейская часть»
1947 - в США образована секретная служба при федеральном правительстве - ЦРУ
1965 - государственным заповедником стал остров Хортица (самый большой остров на Днепре)
1976 - в Китае прошли похороны "великого кормчего" Мао Цзэдуна
1980 - в космос отправился первый кубинец (запуск с Байконура Союз-38)
1981 - польское руководство получило предупреждение со стороны Москвы о том что в стране растут антисоветские настроения
1990 - русский писатель А. И. Солженицын опубликовал статью "Как нам обустроить Россию?" в "Комсомольской правде"
1991 - сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
1998 - основана ICANN (международная организация созданная при участии правительства США, занимается урегулированием вопросов связанных с доменными именами, IP-адресами и интернетом в целом)
18 сентября родились
53 - римский император из династии Антонинов Марк Ульпий Траян (известен своими удачными военными походами, завоевал Набатейское царство, Дакию, Парфянское царство)
1475 - Чезаре Борджиа итальянский политический деятель эпохи Возрождения
1520 - Уильям Сесил английский государственный деятель эпохи Елизаветы I
1750 - испанский поэт Томас Ириарте (также известен как удачный баснописец и автор поучительных сказок для детей)
1765 - папа римский Григорий XVI (проводил крайне реакционную политику)
1819 - Жан Фуко французский физик, создатель гироскопа и маятника Фуко
1841 - Михаи́л Петро́вич Драгома́нов украинский учёный и критик, публицист, историк, фольклорист, общественный деятель, основатель украинского социализма
1885 - Узеир Гаджибеков советский и азербайджанский композитор, музыкально-общественный деятель, педагог
1902 - советский адмирал Павел Сергеевич Абанькин
1905 - узбекский писатель Абдулла Сабир (основная тема его творчества: трудовые подвиги советских людей)
1905 - Грета Гарбо шведская и американская киноактриса
1907 - Эдвин Макмиллан американский физик, Нобелевский лауреат
1908 - Виктор Амбарцумян советский астрофизик, академик, основатель школы теоретической астрофизики в СССР
1918 - Виктор Талалихин советский летчик, Герой Советского Союза
1928 - украинский резчик Амбицкий Мирон Иванович (член национального союза художников Украины)
1933 - американский политик, сенатор Роберт Бэннет (является членом республиканской партии)
1939 - португальский политический деятель Жоржи Сампайю (занимал пост президента Португалии, также был мэром Лиссабона)
1961 - французский писатель, философ Бернард Вербер
1973 - основатель компании Canonical Ltd Марк Шаттлворт (в какой-то степени его можно считать отцом операционной системы Ubuntu)
Умерли 18 сентября
1783 - Леонард Эйлер швейцарский, немецкий и российский математик, механик, физик, академик
1807 - Франциск Смуглевич польский художник
1911 - Петр Столыпин русский государственный деятель, инициатор аграрной реформы
1967 - Джон Кокрофт английский физик, Нобелевский лауреат
1996 - Аннабелла французская актриса
2004 - Клара Румянова советская и российская актриса театра, кино и радио, Заслуженная артистка РСФСР.
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