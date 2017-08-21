Бюджет-2018: что в год грядущий нам правительство готовит В "портфеле" у правительства лежит триллион для народа. Кабмин обещает низкую инфляцию и надбавки учителям, а эксперты уверены, что выполнить это будет трудно

Кабмин наконец подал в Раду законопроект о госбюджете на 2018 год, который депутаты должны рассмотреть в октябре. Презентацию документа опубликовали на сайте правительства. Впервые доходы главной сметы страны превысили 1 трлн грн. Обещают рост соцстандартов, низкую инфляцию и десятки миллиардов гривен на строительство дорог. Эксперты говорят, что бюджет слишком оптимистичный и прогнозируют, что он будет откорректирован, прежде всего в объемах и сроках увеличения соцстандартов.

Макро

В проекте впервые заложены триллионные доходы и расходы при рекордно низкой за последние годы инфляции. Речь идет о сводном бюджете - это госбюджет, в который входят общая часть (защищенные статьи расходов) и специальная (незащищенные), плюс местные бюджеты.

Доходная часть запланирована почти в 1,12 трлн грн (в 2017 г. - 974 млрд грн), расходная - 1,19 трлн грн (было 992 млрд грн). "Чистый" госбюджет-2017 составляет 771 млрд грн по доходам и 841 грн по расходам, то есть на местные бюджеты приходится порядка 200 млрд грн.

Как пояснил премьер, налоги повышать не будут, а доходы увеличатся за счет экономического роста.

Инфляция запланирована на уровне 7% (в 2017-м - 8,3%), дефицит госбюджета - 2,4% от ВВП (вместо нынешних 3%). Среднегодовой курс доллара запланирован на уровне 29,3 грн (в бюджете-2017 - 27,2).