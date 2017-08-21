Соцстандарты
Премьер не детализировал рост соцстандартов, сообщив, что за год минимальную зарплату планируют поднять на 523 грн - с 3200 до 3723 грн, средний прожиточный минимум на 100 грн - с 1600 до 1700 грн.
О росте пенсий станет известно после принятия закона о пенсреформе, что ожидается уже в этом месяце. На госпомощь заложено 112,7 млрд грн (+5,1 млрд грн), в том числе на субсидии - 55,1 млрд грн (+4 млрд грн).
Оборона и другое
Финансирование силового блока увеличат до 165 млрд грн (5% ВВП), это на 22 млрд грн больше, чем в нынешнем году. В том числе армия получит 60 млрд (+11 млрд), на закупку вооружения - 16,4 млрд (+6,5 млрд), МВД, Госпогранслужба и ГосЧС - 63,9 млрд (+10,8 млрд). На строительство и ремонт дорог - 44 млрд грн (+12 млрд).На образование обещают потратить до 217,5 млрд грн, причем учителям обещают поднять зарплаты еще на 25%. Например, учитель 1 категории получит более 8000 грн (+1600 грн).Медицине добавят 11 млрд грн (до 112,2 млрд), наконец, культура получит 4,1 млрд грн (+0,9 млрд), в том числе на музей Голодомора 200 млн, на чествование памяти героев Революции достоинства - 50 млн.
ЭКСПЕРТЫ. Пока в словах экономистов больше критики. Эксперт Александр Охрименко назвал бюджет "излишне оптимистичным", отметив, что его планируют выполнить прежде всего за счет девальвации гривни почти на 8%."Кабмин говорит о дефиците госбюджета в 2,4%, но это без учета долгов по НДС, долгов по зарплатам госпредприятий и "дыры" в 150 млрд грн в бюджете Пенсфонда, - говорит Охрименко. - Вызывают сомнения такие источники доходов, как спецконфискация имущества бывших чиновников (4 млрд грн) и приватизация (22 млрд грн)".
Также, по его прогнозам, надо ожидать более высокий рост соцстандартов, чем средний прожиточный минимум 1 700 грн (его в Кабмине хотят "заморозить" на уровне 1 декабря 2017 г.). А рост зарплат школьным преподавателям получится прежде всего за счет сокращения их численности из-за закрытия сельских школ, где мало или нет учеников. По данным Госстата, за первое полугодие 2017-го сокращено 86 тыс. учителей (на 20%).
"Экономический рост в 3% реальный, но этого мало, нам надо хотя бы 5 – 7% для быстрого развития, - говорит экономист Иван Никитченко. - Вызывает сомнение инфляция: неясно, за счет чего она будет снижаться. При этом курс доллара вырастет до 29,3 с 27,2 грн/долл. То есть только за счет девальвации гривни цены на импортные товары, топливо и т.д. вырастут на 7,7%. Радует постоянный рост расходов на дороги. Конечно, хотелось бы минимум 50 млрд грн, но надеюсь, что в следующие годы будет больше".
Источник: "Сегодня"