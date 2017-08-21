Цены на еду в Украине станут европейскими

Остались без пшеницы и гречки

В этом году аграрии уже убрали больше половины полей — по их подсчетам, Украина может собрать около 61 млн тонн зерновых. Как рассказал нам вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Виктор Гончаренко, урожай зерновых культур снизился почти втрое.

«Урожай гораздо меньше, самый худший урожай в центральных регионах. Например, пшеницу мы рекордно собирали 50–60 центнеров с гектара, а сейчас — только 15–20. По кукурузе тоже из-за непогоды серьезный недобор. Проблемы и с гречкой: многие даже не хотят ее собирать, так как урожая почти нет, а в некоторых областях ее побил град», — говорит Гончаренко. Как писали «Вести», из-за погодных условий также снизился сбор и салатных овощей, фруктов и ягод, из-за чего на протяжении сезона они уже прибавили в цене и, по словам экспертов, подорожают еще 15–20%.

Подорожает масло и мясо

По данным Минагрополитики, из-за неурожая, по самым оптимистичным прогнозам, страна недополучит $600 млн, ведь зерновые — одна из основных статей экспорта. Фермеры ожидают подорожания продуктов, однако пока не берутся делать точных прогнозов. По их словам, все будет зависеть от зернотрейдеров и того количества зерна, которые они решат оставить в закромах. Отразится ситуация и на курсе доллара.

«В этом году урожай гораздо меньше и, скорее всего, в следующем году это существенно повлияет на курс. Если повысятся цены на зерно и мы мало продадим урожая зерна, то это может привести к тому, что курс доллара может прибавить около гривни», — говорит экономист Александр Охрименко. Что касается цен на продукты, то экономист Юрий Гаврилечко говорит, что неурожай особо на росте цен и изменении курса доллара не отразится. "На самом деле это миф, что из-за неурожая у нас в магазинах сильно изменятся ценники. Они изменятся, но по другим причинам" - экономист Юрий Гавриленко.

«Например, подорожают мясо, курятина, рыба, крупы, макароны, мука, кукуруза, масло на 20–25%. Причина — осенняя посевная озимых обойдется на 16–17% дороже из-за подорожавшего топлива и удобрений. Озимые даже взойти не успеют, как цены на продукты вырастут. Еще 10% добавит курс доллара, который даже судя по бюджетной резолюции будет расти — в среднем на 2018-й он заложен в 29,3 грн/$», — считает Гаврилечко. Кстати, он уверяет, что цены в магазинах у нас уже догнали европейские. «Я не могу объяснить, почему разница в цене на яйца в 100% у разных производителей. Экономически это необъяснимо», — говорит эксперт.

Исполнительный директор международного центра Блейзера Олег Устенко считает, что низкий урожай — лишь одна сторона медали и прямо на курс доллара он не влияет. Однако колебания возможны в том случае, когда аграрии будут скупать валюту, для того чтобы запасти ее для следующего сезона. «С одной стороны, после того как аграрии собирают урожай, часть денег они конвертируют в твердую валюту, чтобы минимизировать риски во во время осенне-весенних полевых работ и это отражается на курсе. С другой — цена внутри страны напрямую зависит от мировых цен, что ощутят на себе и потребители», — говорит Устенко.

Источник: "Вести"