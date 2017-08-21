19 сентября - день в истории

Воспоминание чуда Архистратига Михаила
День рождения «Смайлика»
Знаменательные события
1478 - окончил работу над картиной «Мона Лиза» Леонардо да Винчи
1648 - открытие в Канаде первой таверны Жаком Буадоном
1648 - Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления
1673 - взрыв крестьянского недовольства на Слобожанщине
1727 - Петр II подписал указ о ссылке и лишении всех чинов князя Меншикова
1841 - открытие первой международной железной дороги по маршруту Страсбург-Базель
1851 - выход в свет первого номера газеты New-York Daily Times, позднее переименованной в New-York Times
1864 - выдан патент на откидные сиденья машин в США
1888 - прошел первый в истории конкурс красоты в бельгийском курорте Спа
1891 - прибытие первых украинских поселенцев в Канаду, а именно в Монреаль
1922 - основание журнала «Милиция» в СССР
1941 - захват немецкими войсками Киева
1943 - началась партизанская операция «Концерт»
1985 - страшное землетрясение в Мехико
1990 - во Всемирной паутине зарегистрирован первый отечественный домен SU Во Всемирной паутине домен SU – это национальный домен верхнего уровня для СССР. Домен используется до сих пор, хотя Советский Союз уже прекратил свое существование
1991 - после перерыва сроком в 174 года была возобновлена деятельность Киево-Могилянской академии
1996 - учрежден Арктический Совет Арктический совет – международная межправительственная региональная организация приполярных государств, созданная по инициативе Финляндии для защиты уникальной природы северной полярной зоны
19 сентября родились
866 - Лев VI Философ византийский император (886-912) Македонской династии
1783 - Елизавета Хитрово русская княгиня, дочь полководца М.Кутузова
1839 - бизнесмен и производитель шоколада, англичанин Джордж Кэдбери
1849 - Николай Григорьевич Егоров, знаменитый русский физик и управляющий главной палаты мер и весов
1858 - Кащенко Адриан Феофанови, украинский писатель-историк
1887 - актриса театра и кино, главная актриса Малого театра Вера Пашенная
1911 - автор знаменитого романа «Повелитель мух» Уильям Джералд Голдинг
1914 - собиратель фольклора, известный русский поэт и прозаик Виктор Боков
1920 - лауреат Государственной премии СССР, известнейший композитор Карен Хачатурян
1922 - автор более чем 100 рассказов и полутора десятков романов в жанре фантастики Деймон Найт
1947 - Виктор Ерофеев российский писатель, литературовед, теле и радиоведущий
1948 - Джереми Айронс, английский актёр и лауреат премии «Оскар»
1949 — лауреат многочисленных премий в жанре кино, британский кинорежиссёр и сценарист Салли Поттер
1953 - Дина Рубина российская писательница и сценарист
1960 - Оксана Забужко украинская писательница, поэтесса
1967 - Александр Карелин российский борец, многократный олимпийский чемпион, общественный деятель, Герой России
Умерли 19 сентября
1843- Гаспар-Гюстав Кориолис французский математик, инженер и ученый
1881- Джеймс Абрам Гарфилд 20-й президент США (с 4 марта по 19 сентября 1881 года)
1902 - Масаока Сики японский поэт, писатель, литературный критик и теоретик поэзии эпохи Мэйдзи
1935 - Константин Циолковский советский ученый и изобретатель в области аэродинамики, основоположник космонавтики
1967 - Зинаида Серебрякова русская художница
1985 - Итало Кальвино итальянский писатель, представитель неореализма.