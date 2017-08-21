Михайлово чудо: история праздника, традиции, запреты 19 сентября православные верующие отмечают великий праздник – Михайлово чудо.

В церковном календаре 19 сентября значится праздник Воспоминание чуда Архистратига Михаила. В народе этот праздник получил название Михайлова дня или Михайлова чуда.

Михайлово чудо: история праздника

Михаил – главный архангел. Он считается защитником всех людей от зримых и незримых невзгод.

История праздника уходит в самую древность. По легенде, христианину Архипу приснилось, что его немая дочь обретет зрение, если попьет воды из источника, протекающего неподалеку. Так и случилось. Тогда мужчина решил построить в том месте храм.

К святому источнику сходились люди со всей округи, чтобы избавиться от своих недугов. Даже неверующие после увиденного обретали веру в Бога и Христа. Но это не понравилось язычникам, и они решили разрушить храм.

Чтобы уничтожить здание они задумали соединить две протекающие реки в одну и затопить эту местность. Тогда Архип стал молиться Архангелу Михаилу, чтобы тот спас церковь от неверующих.

Святой услышал молитвы праведника и явился на землю. Он ударил по горе своим мечом, сделал в ней отверстие и велел воде нестись на язычников. Это место получило название Зоны, что означает «отверстие».

Михайлово чудо: что нужно сделать в этот день

Михайлово чудо традиционно отмечается в православной церкви 19 сентября. Этот праздник проходит с особенными почестями.

Поэтому в этот день обязательно нужно идти в церковь на праздничную литургию.

Считается, что в этот праздник нужно молится Архангелу Михаилу об исцелении своего тела и души.

На Михайлово чудо принято было устраивать «сходки» или «братчины». Это мероприятие, на котором родственники и соседи выясняли отношения, решали давние споры и улаживали ссоры. Считается, что в этот день обязательно нужно примириться с родственниками. Обязательный ритуал подобного мероприятия – объятия и братания.

Раньше люди устраивали праздничные ужины, на которые каждый приносил блюдо. Такие события объединяли и примиряли семьи.

На праздник 19 сентября принято ставить свечку в память о священном событии «Михайловым чуде». Считается, Архангел Михаил исполняет самые сокровенные желания в этот день. Поэтому стоит попросить святого о самом важном – здоровье и счастье близких вам людей, о защите и благополучии.

Михайлово чудо: что нельзя делать

В этот день категорически запрещается работать. По легенде, того, кто в этот день будет трудиться, ждут большие неприятности.

19 сентября не следует ссориться и ругаться. Считается, что вся отрицательная энергия в этот день возвращается своему владельцу втройне.