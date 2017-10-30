11 ноября в истории 11 ноября именины празднуют: Кирилл, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Мария, Тимофей.

Всемирный день шопинга

Международный день энергосбережения

Знаменательные события

1737 - страшнейшее землетресение в Калькутте (Индия) - погибло свыше 300 000 человек

1790 - в Англию были завезены из Китая первые хризантемы

1837 - между Санкт-Петербургом и Царским Селом открыта первая железная дорога России

1909 - началось строительство военно-морской базы США в Пёрл-Харборе на Гавайях (была разрушена войсками японцев в ходе Второй мировой войны)

1918 - закончилась Первая мировая война, заключается Компьенское перемирие по которому Германия признает поражение в войне с Антантой и соглашается на репарации

1918 - Черновцы были заняты румынскими войсками

1920 - советский отряд и конница Нестора Махно прорвали укрепления на Перекопе и форсировали Сиваш

1925 - американский джазовый музыкант Луи Армстронг выпускает первую пластинку

1937 - Китай уступает крупный город Шанхай в ходе японско-китайской войны

1940 - первые автомобили-внедорожники "Джип" выпущены в США

1973 - война между Израилем и Египтом оканчивается подписанием мирного договора

1975 - бывшая португальская колония провозгласила независимость - Республика Ангола

1983 - появился прототип первого компьютерного вируса

1987 - картина Ван Гога «Ирисы» продана за рекордную сумму — 53,9 млн. долларов

11 ноября родились

1050 - представитель Салической династии Генрих IV (император Священной Римской империи)

1743 - Карл Петер Тунберг шведский ученый-натуралист

1821 - русский писатель и мыслитель, создатель целой эпохи в русской литературе, Фёдор Михайлович Достоевский

1828 - Владимир Хохряков русский педагог-просветитель, краевед

1848 - командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой Зиновий Петрович Рожественский (проиграл японцам Цусимское сражение в ходе русско-японской войны)

1864 - Морис Леблан французский писатель

1885 - один из создателей бронетанковых войск США, талантливый военачальник Джордж Паттон

1889 - Остап Вишня советский и украинский писатель, юморист и сатирик

1891 - Лиля Брик российский литератор, возлюбленная Владимира Маяковского

1919 - Ефим Березин, один из участников знаменитого украинского теледуэта "Тарапунька и Штепсель".

1920 - вымышленный английский шпион Джеймс Бонд (плод фантазии писателя Яна Флеминга)

1922 - один из наиболее значительных американских писателей ХХ века Курт Воннегут

1939 - Клавдия Боярских советская лыжница, олимпийская чемпионка

1945 - президент Никарагуа, пришел к власти как лидер Сандинистской революции, Даниэль Ортега Сааведра

1951 - американский вундеркинд с феноменальной памятью, человек-энциклопедия Ким Пик

1962 - знаменитая актриса, обладательница "Оскара" Деми Мур

1974 Леонардо Ди Каприо американский актер и продюсер, лауреат премии «Оскар»

Умерли 11 ноября

1751 - Жюльен Офре де Ламетри французский философ и медик

1884 - Альфред Брем немецкий ученый-зоолог и путешественник

1919 - Павел Чистяков русский художник, мастер исторической, жанровой и портретной живописи

1946 - Николай Бурденко русский и советский хирург, основоположник российской нейрохирургии

1973 - Арттури Виртанен финский биохимик, Нобелевский лауреат

1983 - Арно Бабаджанян советский и армянский композитор, Народный артист СССР

2012 - Илья Олейников советский и российский актер и телеведущий, Народный артист России.