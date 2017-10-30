11 ноября в истории

Знаменательные события
1737 - страшнейшее землетресение в Калькутте (Индия) - погибло свыше 300 000 человек
1790 - в Англию были завезены из Китая первые хризантемы
1837 - между Санкт-Петербургом и Царским Селом открыта первая железная дорога России
1909 - началось строительство военно-морской базы США в Пёрл-Харборе на Гавайях (была разрушена войсками японцев в ходе Второй мировой войны)
1918 - закончилась Первая мировая война, заключается Компьенское перемирие по которому Германия признает поражение в войне с Антантой и соглашается на репарации
1918 - Черновцы были заняты румынскими войсками
1920 - советский отряд и конница Нестора Махно прорвали укрепления на Перекопе и форсировали Сиваш
1925 - американский джазовый музыкант Луи Армстронг выпускает первую пластинку
1937 - Китай уступает крупный город Шанхай в ходе японско-китайской войны
1940 - первые автомобили-внедорожники "Джип" выпущены в США
1973 - война между Израилем и Египтом оканчивается подписанием мирного договора
1975 - бывшая португальская колония провозгласила независимость - Республика Ангола
1983 - появился прототип первого компьютерного вируса
1987 - картина Ван Гога «Ирисы» продана за рекордную сумму — 53,9 млн. долларов
11 ноября родились
1050 - представитель Салической династии Генрих IV (император Священной Римской империи)
1743 - Карл Петер Тунберг шведский ученый-натуралист
1821 - русский писатель и мыслитель, создатель целой эпохи в русской литературе, Фёдор Михайлович Достоевский
1828 - Владимир Хохряков русский педагог-просветитель, краевед
1848 - командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой Зиновий Петрович Рожественский (проиграл японцам Цусимское сражение в ходе русско-японской войны)
1864 - Морис Леблан французский писатель
1885 - один из создателей бронетанковых войск США, талантливый военачальник Джордж Паттон
1889 - Остап Вишня советский и украинский писатель, юморист и сатирик
1891 - Лиля Брик российский литератор, возлюбленная Владимира Маяковского
1919 - Ефим Березин, один из участников знаменитого украинского теледуэта "Тарапунька и Штепсель".
1920 - вымышленный английский шпион Джеймс Бонд (плод фантазии писателя Яна Флеминга)
1922 - один из наиболее значительных американских писателей ХХ века Курт Воннегут
1939 - Клавдия Боярских советская лыжница, олимпийская чемпионка
1945 - президент Никарагуа, пришел к власти как лидер Сандинистской революции, Даниэль Ортега Сааведра
1951 - американский вундеркинд с феноменальной памятью, человек-энциклопедия Ким Пик
1962 - знаменитая актриса, обладательница "Оскара" Деми Мур
1974 Леонардо Ди Каприо американский актер и продюсер, лауреат премии «Оскар»
Умерли 11 ноября
1751 - Жюльен Офре де Ламетри французский философ и медик
1884 - Альфред Брем немецкий ученый-зоолог и путешественник
1919 - Павел Чистяков русский художник, мастер исторической, жанровой и портретной живописи
1946 - Николай Бурденко русский и советский хирург, основоположник российской нейрохирургии
1973 - Арттури Виртанен финский биохимик, Нобелевский лауреат
1983 - Арно Бабаджанян советский и армянский композитор, Народный артист СССР
2012 - Илья Олейников советский и российский актер и телеведущий, Народный артист России.