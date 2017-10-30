12 октября в истории

Знаменательные события
322 год до н. э. – пожалуй, самый известный афинский оратор и политик Демосфен покончил с собой, приняв яд.
1285 - 180 евреев за отказ принять крещение казнены в Мюнхене
1335 - в Вышеграде состоялась встреча правителей Венгрии, Польши и Чехии, положившая начало первому в Центральной Европе военно-политическому союзу
1717 - немецкий алхимик, врач, механик и легендарный мошенник-авантюрист Иоганн Эрнст Элиас Бесслер-Орфиреус продемонстрировал изобретенный им «вечный двигатель»
1787 - великий русский полководец А.В.Суворов громит турков в Кинбурнской баталии
1803 - Николай Карамзин официально назначен «российским историографом»
1822 - Бразилия получила независимость от Португалии, а Педру I был провозглашён императором Бразильской Империи
1841 - Николай I издал Указ о составлении общего проекта сберегательных касс в России
1863 - основана первая футбольная федерация в мире - Английская футбольная ассоциация
1871 - в США на президентском уровне запрещается расистская реакционная организация Ку-клукс-клан
1901 - резиденция президента США благодаря Теодору Рузвельту стала официально называться Белый дом
1905 - Лубнах вышла первая украиноязычная газета России «Хлебороб»
1918 - Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской Православной Церкви
1982 - Генеральным секретарем ЦК КПСС избран Юрий Андропов
1991 - учредительный съезд Социалистической партии Украины состоялся в Киеве
1992 - в Украине закончилась эра советского рубля, на смену которому пришел карбованец
2000 - толпа "разрывает на части" двух израильских нестроевых резервистов в Рамалле
2010 - крупнейшее ДТП в истории независимой Украины произошло близ города Марганец Днепропетровской области (электровоз буквально раздавил маршрутку набитую людьми)
12 октября родились
1350 - Дмитрий Донской, нанесший поражение войскам орды в Куликовской битве
1727 - Иван Шувалов русский государственный деятель, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, меценат
1759 - один из лидеров французской революции, позднее ее жертва, Жорж Дантон
1833 - Александр Бородин русский композитор и ученый-химик
1840 - Огюст Роден французский скульптор
1866 - Сунь Ятсен китайский революционер-демократ
1868 - инженер-конструктор, основатель известнейшей в автомобильной промышленности компании "Audi" Август Хорьх
1875 - один из наиболее известных оккультистов XX века, член многих мистических организаций Алистер Кроули
1904 - создатель атомного оружия Духов Николай
1919 - последний шах Ирана, прозападный политик, реформатор Мохаммед Реза Пехлеви
1929 - Зиновий Михайлович Красовский, украинский поэт, общественный и государственный деятель
1929 - Грейс Келли американская актриса, княгиня Монако
1935 - итальянский оперный певец, знаменитый тенор Лучано Паваротти
1935 - Людмила Гурченко советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР
1937 - политзаключенный советских лагерей, украинский политик, депутат Хмара Степан Илькович
1966 - создатель и солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев
1968 - известный австралийский актер Хью Джекман
Умерли 12 ноября
1680 - Джованни Лоренцо Бернини итальянский архитектор и скульптор
1828 - Мария Романова российская императрица, жена Павла I, мать Александра I и Николая I
1865 - Элизабет Гаскелл английская писательница
1916 - Персиваль Ловелл американский бизнесмен, востоковед, дипломат, астроном и математик
1993 - Анна Стэн американская актриса украинского происхождения
1994 - Майкл Иннес английский писатель, биограф, автор детективов
1994 - Вильма Рудольф американская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка
2007 - Айра Левин американский прозаик, драматург и автор песен.