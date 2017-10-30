12 октября в истории 12 ноября именины празднуют: Анастасия, Александр, Артемий, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Степан, Юлиан.

Знаменательные события

322 год до н. э. – пожалуй, самый известный афинский оратор и политик Демосфен покончил с собой, приняв яд.

1285 - 180 евреев за отказ принять крещение казнены в Мюнхене

1335 - в Вышеграде состоялась встреча правителей Венгрии, Польши и Чехии, положившая начало первому в Центральной Европе военно-политическому союзу

1717 - немецкий алхимик, врач, механик и легендарный мошенник-авантюрист Иоганн Эрнст Элиас Бесслер-Орфиреус продемонстрировал изобретенный им «вечный двигатель»

1787 - великий русский полководец А.В.Суворов громит турков в Кинбурнской баталии

1803 - Николай Карамзин официально назначен «российским историографом»

1822 - Бразилия получила независимость от Португалии, а Педру I был провозглашён императором Бразильской Империи

1841 - Николай I издал Указ о составлении общего проекта сберегательных касс в России

1863 - основана первая футбольная федерация в мире - Английская футбольная ассоциация

1871 - в США на президентском уровне запрещается расистская реакционная организация Ку-клукс-клан

1901 - резиденция президента США благодаря Теодору Рузвельту стала официально называться Белый дом

1905 - Лубнах вышла первая украиноязычная газета России «Хлебороб»

1918 - Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской Православной Церкви

1982 - Генеральным секретарем ЦК КПСС избран Юрий Андропов

1991 - учредительный съезд Социалистической партии Украины состоялся в Киеве

1992 - в Украине закончилась эра советского рубля, на смену которому пришел карбованец

2000 - толпа "разрывает на части" двух израильских нестроевых резервистов в Рамалле

2010 - крупнейшее ДТП в истории независимой Украины произошло близ города Марганец Днепропетровской области (электровоз буквально раздавил маршрутку набитую людьми)

12 октября родились

1350 - Дмитрий Донской, нанесший поражение войскам орды в Куликовской битве

1727 - Иван Шувалов русский государственный деятель, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, меценат

1759 - один из лидеров французской революции, позднее ее жертва, Жорж Дантон

1833 - Александр Бородин русский композитор и ученый-химик

1840 - Огюст Роден французский скульптор

1866 - Сунь Ятсен китайский революционер-демократ

1868 - инженер-конструктор, основатель известнейшей в автомобильной промышленности компании "Audi" Август Хорьх

1875 - один из наиболее известных оккультистов XX века, член многих мистических организаций Алистер Кроули

1904 - создатель атомного оружия Духов Николай

1919 - последний шах Ирана, прозападный политик, реформатор Мохаммед Реза Пехлеви

1929 - Зиновий Михайлович Красовский, украинский поэт, общественный и государственный деятель

1929 - Грейс Келли американская актриса, княгиня Монако

1935 - итальянский оперный певец, знаменитый тенор Лучано Паваротти

1935 - Людмила Гурченко советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР

1937 - политзаключенный советских лагерей, украинский политик, депутат Хмара Степан Илькович

1966 - создатель и солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев

1968 - известный австралийский актер Хью Джекман

Умерли 12 ноября

1680 - Джованни Лоренцо Бернини итальянский архитектор и скульптор

1828 - Мария Романова российская императрица, жена Павла I, мать Александра I и Николая I

1865 - Элизабет Гаскелл английская писательница

1916 - Персиваль Ловелл американский бизнесмен, востоковед, дипломат, астроном и математик

1993 - Анна Стэн американская актриса украинского происхождения

1994 - Майкл Иннес английский писатель, биограф, автор детективов

1994 - Вильма Рудольф американская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка

2007 - Айра Левин американский прозаик, драматург и автор песен.