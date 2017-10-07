Анекдоты недели - 117

В фирме в разгар рабочего дня раздаются дикие крики, врываются парни в камуфляже и масках:
- Всем лежать, это ограбление!
Главный бухгалтер, плюхаясь на пол:
- Уф, спасибо! Спасибо! Теперь-то всё спишем!
***
В Одессе:
- Сёма, ты мне приснился в эротическом сне.
- И шо там, Сара, я тебе вытворял?
- Ты пришел и таки все испортил...
***
- Я помню, в молодости жена меня ревновала страшно, читала все эсэмэски в моем телефоне.
- Моя и сейчас это делает.
- Да ладно, вы 20 лет в браке. Налево ты не ходишь. Что она там хочет увидеть?
- "На ваш счет зачислена зарплата".
***
Если вы не можете заснуть, включите рингтон будильника. Мозг подумает, что уже пора на работу, и сразу захочет спать.
***
- Здравствуйте, это вам из СБУ звонят.
- Я знаю.
- Откуда?
- Вы мне на выключенный мобильник дозвонились.
***
Записался на тренинг "Как не дать себя обмануть".
Дорого, конечно, а что делать?..
***
Если вы проснулись утром и у вас есть ощущение, что вы проспали на работу, то подремлите еще часок, чтобы ощущение переросло в уверенность.
***
Однажды ночью Достоевского разбудил телефонный звонок:
- Федя, это я, Чернышевский, у меня сегодня первая брачная ночь, ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Этой же ночью Достоевский начал писать роман "Идиот"...
***
- Мама, если ты не дашь мне денег на мороженое, то, как только мы войдем в автобус, я стану называть тебя бабушкой!
***
Студентка мединститута, проходящая практику в больнице, обращается к доктору:
- Вы не могли бы дать мне другого больного?
- Зачем?
- Тот, которого вы мне дали, уже помер!
***
В Одессе:
- Моня, я шо-то не поняла! Это хто тебе заместо меня настроение испортил?!
***
Объявление по одесскому пляжу:
- Дама в голубом купальнике с красными цветочками, срочно вернитесь в раздевалку! Таки вы забыли его надеть!
Еду себе спокойно по ямам. Как вдруг дорога!...
"Премировали" и "кремировали" - всего одна буква, а какие разные ощущения!...
В детстве, когда остальные дети сыпали в чай две ложки сахара, Витя сыпал одну ложку. Уже с детства Витин организм...
Главное в семье - правильно распределить обязанности.
Муж выносит мусор, а жена - мозг....
Объявление:
"Семинар "Как не стать жертвой мошенников" отменяется. Билеты возврату не подлежат"....