Анекдоты недели - 117 Секс очень опасная вещь. Например, в СССР секса не было. Но только стоило ему появиться, исчез СССР.

В фирме в разгар рабочего дня раздаются дикие крики, врываются парни в камуфляже и масках:

- Всем лежать, это ограбление!

Главный бухгалтер, плюхаясь на пол:

- Уф, спасибо! Спасибо! Теперь-то всё спишем!

***

В Одессе:

- Сёма, ты мне приснился в эротическом сне.

- И шо там, Сара, я тебе вытворял?

- Ты пришел и таки все испортил...

***

- Я помню, в молодости жена меня ревновала страшно, читала все эс­эмэски в моем телефоне.

- Моя и сейчас это делает.

- Да ладно, вы 20 лет в браке. Налево ты не ходишь. Что она там хочет увидеть?

- "На ваш счет зачислена зарплата".

***

Если вы не можете заснуть, включите рингтон будильника. Мозг подумает, что уже пора на работу, и сразу захочет спать.

***

- Здравствуйте, это вам из СБУ звонят.

- Я знаю.

- Откуда?

- Вы мне на выключенный мобильник дозвонились.

***

Записался на тренинг "Как не дать себя обмануть".

Дорого, конечно, а что делать?..

***

Если вы проснулись утром и у вас есть ощущение, что вы проспали на работу, то подремлите еще часок, чтобы ощущение переросло в уверенность.

***

Однажды ночью Достоевского разбудил телефонный звонок:

- Федя, это я, Чернышевский, у меня сегодня первая брачная ночь, ЧТО ДЕЛАТЬ?!

Этой же ночью Достоевский начал писать роман "Идиот"...

***

- Мама, если ты не дашь мне денег на мороженое, то, как только мы войдем в автобус, я стану называть тебя бабушкой!

***

Студентка мединститута, проходящая практику в больнице, обращается к доктору:

- Вы не могли бы дать мне другого больного?

- Зачем?

- Тот, которого вы мне дали, уже помер!

***

В Одессе:

- Моня, я шо-то не поняла! Это хто тебе заместо меня настроение испортил?!

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Объявление по одесскому пляжу:

- Дама в голубом купальнике с красными цветочками, срочно вернитесь в раздевалку! Таки вы забыли его надеть!