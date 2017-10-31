14 ноября в истории 14 ноября именины празднуют: Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Сергей, Федор, Юлия, Яков.

Всемирный день борьбы с диабетом

Международный день логопеда

Знаменательные события

1888 - В Париже был торжественно открыт Институт Пастера

1889 - Журналистка Нелли Блай отправилась в кругосветное путешествие, соревнуясь с героем Жюля Верна

1918 - Создана Украинская академия наук. Во главе академии начал свою работу Владимир Вернадский - выдающаяся личность, академик наук и общественный деятель

1918 - ради сохранения своей власти Павел Скоропадский провозгласил федеративное объединение с небольшевистской Россией. Именно это разожгло антигетманское восстание, в результате которого во главе страны стало новое правительство - Директория УНР

1918 - Президентом Чехословакии (Чехословацкая республика) стал Томаш Масарик, чешский ученый-философ, политический и государственный деятель

1920 - Севастопольскую бухту покинули последние корабли Белого флота

1920 - Закончился период правления Директории - правительство УНР покинуло Украину и переехало в Польшу

1925 - Первые националистические течения за рубежом - создана Лига украинских националистов в Чехословакии. В последствии члены Лиги сыграли немалую роль в установлении националистического движения на украинских землях

1936 - На базе Центрального бюро погоды в Москве образован Центральный институт погоды

1939 - Присоединение земель Западной Украины к Украинской Советской Социалистической республике

1940 - Переговоры между представителями СССР и Германии относительно распределения сфер влияния и вступления Советского союза в Тройственной союз

1944 - Открытие Государственного музея украинского искусства в Киеве

1989 - Принята декларация о признании незаконными и преступными репрессии против переселенных народов и об обеспечении их прав и свобод

1999 - В независимой Украине во второй раз выбран президентом Леонида Кучма. В общем Кучма находился в президентском кресле с 1994 до начала 2005 гг.

14 ноября родились

1765 - Роберт Фултон американский изобретатель, создатель первого парохода

1840 - Клод Моне, французский художник и один из основоположников импрессионизма. Лучшие произведения Моне занимают значительное место в культурной сокровищнице мира реалистического искусства

1877 - Дмитрий Антонович - известный украинский политический деятель. Именно он является соучредителем и одним из ректоров Украинского свободного университета

1882 - Пылып Капельгородский, один из зачинателей украинской советской литературы. Работал в разных изданиях, писал преимущественно сатирические рассказы и юморески. По мнению литераторов-исследователей, лучшим его произведением является автобиографическая повесть-хроника «Записки семинариста». В 1939 году был расстрелян на основании фиктивных обвинений в национализме. В 1957 году он был реабилитирован.

1889 - Джавахарлал Неру, политик, первый премьер-министр Индии, сын Индиры Ганди.

1891 - Фредерик Бантинг канадский физиолог, Нобелевский лауреат

1907 – детская писательница Астрид (Анна Эмилия) Линдгрен. Наиболее известными произведениями шведской писательницы являются «Малыш и Карлсон» и «Пеппи - длинный чулок».

1907- Уильям Стейг американский художник, детский писатель

1912 - поэт и литературный критик Андрей Малышко

1918 - Павлик Морозов (полное имя - Павел Трофимович Морозов). Именно его пропагандировали советские идеологи как пример героического поведения и верности своей стране

1954 - Кондолиза Райс американский государственный деятель, 66-й Госсекретарь США (2005-2009)

1959 - телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров. Украинским зрителям он стал известен благодаря программе «О, счастливчик» (украинский аналог - «Первый миллион»).

Умерли 14 ноября

1716 - Готфрид Лейбниц немецкий философ, математик, физик

1886 - Александр Шанкуртуа французский геолог и химик

1942 - Константин Заслонов советский партизан, герой Великой Отечественной войны

1942 - Сидни Фокс американская актриса.