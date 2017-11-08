16 ноября в истории 16 ноября именины празднуют: Павел, Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Петр, Светлана, Сергей, Федор.

Международный день, посвященный терпимости

Всемирный день философии

День работников радио, телевидения и связи

День морской пехоты

Знаменательные события

1582 - Иван IV Грозный убил своего сына. Само прозвище князя из рода Рюриковичей достаточно полно характеризует период его правления. Постоянные изнурительные войны довели страну до нищеты. Сам факт убийства сына стал известен широкому кругу украинцев благодаря картине Ильи Репина

1632 - Состоялась битва при Лютцене. Это было одно из самых значительных и масштабных сражений тридцатилетней войны. В битве участвовали шведы под руководством Густава II Адольфа и Габсбургов под руководством Альбрехта Валленштайна

1700 - Провозглашение Пруссии королевством. До этого земли были в составе Священной Римской империи

1848 - В Лондоне состоялся последний концерт выдающегося польского композитора Фредерика Шопена. В 1849 году он умер

1893 - на сцене театра общества «Русская беседа» во Львове состоялся премьерный показ пьесы Ивана Франко «Украденное счастье»

1895 - Новое изобретение - кинематограф, право изобретения которого принадлежало братьям Люмьер, показали в Сорбонне (Франция)

1918 - Венгрия выходит из состава Австро-Венгерской империи и меняет форму правления

1920 - Организован Крымский революционный комитет

1921 - В Москве состоялось открытие Высшего литературно-художественного института (ВЛХИ)

1933 - Советский союз и США установили дипломатические отношения с перспективой на сотрудничество

1933 - Произведена первая плавка чугуна на «Запорожстали

1941 - при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление

1945 - Учреждена Организация Объединенных Наций по вопросам Образования, Науки и Культуры — ЮНЕСКО ЮНЕСКО

1965 - В СССР запущен беспилотный космический корабль «Венера-3», который успешно приземлился на Венере

1967 - Начался Первый Всемирный конгресс Свободных украинцев. Заседание продолжалось 4 дня, местом проведения был Нью-Йорк.

1994 - В Украине узаконен профессиональный праздник работников радио, телевидения и связи (указ президента № 667/94 от 11.11.1994г.)

2002 - Президент Украины Леонид Кучма подписал указ об отставке Анатолия Кинаха, а также направил на рассмотрение в Верховную Раду предложение о назначении нового премьера - Виктора Януковича

16 ноября родились

1673 - Александр Меншиков российский государственный и военный деятель, сподвижник Петра I

1835 - Бельтрами Эудженио, итальянский математик, член Национальной академии Линчеи в Риме (с 1873). Профессор университетов в Болонье (с 1862) и Риме (с 1873)

1838 - Опекушин Александр Михайлович, известный российский скульптор. Среди работ Опекушин наиболее известны памятник адмиралу Грейга в Николаеве, памятники Александру Пушкину в Москве, Санкт-Петербурге и Кишиневе, Карлу фон Беру в Тарту и Михаилу Лермонтову в Пятигорске

1867 - Антоний Вишневский (церковное имя - Агапит) - украинский церковный деятель, один из немногочисленных представителей высшего духовенства, который поддержал украинскую государственность. Епископ и архиепископ Екатеринославский и Мариупольский (1911-1919)

1873 - Генде Уильям, корнетист, вокалист, композитор. За огромный вклад в историю развития блюза как музыкального направления прозванный «Отцом Блюза». В 1960 году было установлено его бронзовую статую в Мемфисе, штат Теннеси

1874 - Колчак Александр Васильевич, российский военный и государственный деятель, адмирал (1918), полярный исследователь и ученый-океанограф. Широким массам он известен как предводитель Белого движения в Сибири. Наряду с руководителями Белого движения и государствами Антанты был признан, как Верховный Правитель России (хотя реальной власти над всей территорией страны не имел)

1878 - Паращук Михаил, скульптор и общественный деятель. Самой известной работой мастера является памятник Адаму Мицкевичу, украшающий площадь Мицкевича во Львове

1895 - Багрицкий Эдуард Георгиевич - советский поэт, уроженец Одессы. На творчество большое влияние имели произведения Шевченко и украинская народная поэзия

1907 - Амиранашвили Петр Варламович - оперный певец, солист Тбилисского театра оперы и балета им. 3. П. Палиашвили

1910 - Известный украинский физиолог Павел Дмитриевич Харченко

1930 - Александр Сацкий, украинский писатель и кинодраматург, автор сценариев к 16 фильмам, в том числе «В бой идут одни старики» (вместе с Леонидом Быковым), «Кармелюк», «Гнев» и др

1937 - Лев Николаев советский и российский телеведущий, сценарист, популяризатор науки

1936 - Турчин Игорь Евдокимович, тренер по гандболу. Создал команду «Спартак» (Киев) - 20-кратного чемпиона СССР, 13-кратного победителя Кубка Европейских чемпионов. За выдающиеся достижения в спорте Турчин и его команда занесены в Книгу рекордов Гиннеса

1938 - Нозик Роберт, американский философ русско-еврейского происхождения, идеолог классического либерализма, профессор Гарвардского университета

1950 - Владимир Кондра советский волейболист, олимпийский чемпион, Заслуженный тренер России

1958 - Александр Малинин советский и российский эстрадный певец, Народный артист России и Украины 1964 - Дайана Кролл канадская джазовая певица и пианистка

1971 - Александр Попов советский и российский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион

1977 - Баюл Оксана Сергеевна, первая и до сих пор единственная олимпийская чемпионка Украины в зимних видах спорта. Серебряный призер чемпионата Европы (1993), чемпионка мира (1994)

Умерли 16 ноября

1899 - Винцас Кудирка литовский композитор, прозаик, критик, переводчик, поэт

1960 - Кларк Гейбл американский актер, кинозвезда и секс-символ 1930-1940-х годов

1971 - Эди Седжвик американская актриса, фотомодель

1972 - Вера Каралли русская балерина, актриса кино и балетный педагог

1982 - Павел Александров советский математик, академик

2006 - Юрий Левада российский социолог и политолог.