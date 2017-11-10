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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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17 ноября в истории

17 ноября именины празднуют: Александр, Иван, Илья, Порфирий, Семен, Степан, Фаина, Федор.

Международный день студентов 
 Международный день недоношенных детей

Знаменательные события

1558  - На английский престол взошла последняя королева из династии Тюдоров — Елизавета I

1663 - Были сформированы и подписаны «Батуринские статьи». Вследствие статей гетманская власть в Украине значительно ограничивалась в пользу русского царя 
1757 - В Петербурге учреждена Академия художеств (сегодня – Российская Академия Художеств)
1800 - Столицей Соединенных Штатов Америки стал Вашингтон
1804 - день основания Харьковского Императорского университета  (Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина)
1852 - Конец истории коммунистической партии в Прусии, во главе которой стоял Карл Маркс
1869 - Церемония открытия Суэцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря 
1913 - Через Панамский канал проходит первое судно
1933 - Правление США объявляют о признании СССР дружественной страной и возобновляет с ней торговые отношения
1939 - событие, следствием которого в Украине положено начало празднования дня студента. В Праге тысячи студентов вместе с преподавателями вышли на улицы города с протестом против оккупации нацистами. Почти все участники митинга были расстреляны или отправлены в концлагеря
1948 - В Санкт-Петербурге поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора»
1953 - Первая экскурсия в мавзолей, где покоились тела Ленина и Сталина
1959 - Южноафриканская компания «Де Бирс», начинает процесс изготовления искусственных бриллиантов
1966 - Состоялся крупнейший метеоритный дождь. Метеоры группы Леонидов можно было наблюдать в восточной части СССР и западной части Северной Америки
1967 - Выход очередного шедевра группы «Битлз». Именно тогда ансамбль закончил работу над альбомом «Magical Mystery Tour»
1969 - В Хельсинки (Швеция) начинаются советско-американские переговоры касательно ограничения стратегических вооружений обеих стран
1971 - Состоялся военный переворот в Северной Ирландии
1989 - 50-летие со дня расстрела студентов на демонстрации против нацистов в Праге. Студенты снова вышли на улицу с целью почтить память погибших, но демонстрация была разогнана полицией. Собственно, это послужило началом «бархатной революции» в Чехословакии
2001 - Бывший президент Афганистана Бурхануддин Раббани вернулся в Кабул через пять лет после того, как был смещен движением «Талибан»

17 ноября родились

9 - Тит Флавий Веспасиан, более известный как Веспасиан - римский император с 20 декабря 69 (провозглашен войсками 1 июля), основатель династии Флавиев, один из наиболее деятельных и успешных императоров I века
1503 - Аньоло Бронзино итальянский художник, представитель маньеризма
1749 - Николя Аппер, французский изобретатель. Свое имя в истории увековечил благодаря изобретению метода консервации продуктов - апертизации
1788 - Щепкин Михаил Семенович, выдающийся актер украинской и российской сцены. Он первым заложил основы «театра переживания», перевоплощения в сценический образ. Щепкинский метод раскрытия внутренней сути сценического образа подхватили и развили его ученики и последователи
1790 - Август Мебиус немецкий математик и астроном
1870 - Блажко Сергей Николаевич, выдающийся астроном, член-корреспондент АН СССР. Более 20 лет возглавлял Комиссию по изучению переменных звезд при Астрономической совете АН СССР
1901 - Иван Пырьев советский кинорежиссер и сценарист, Народный артист СССР

1906 -  Соитиро Хонда японский конструктор и изобретатель, бизнесмен, основатель компании «Honda»

1930 - Боб Матиас американский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион, политик

1935 - Тони Зайлер австрийский горнолыжник, трехкратный олимпийский чемпион и абсолютный чемпион мира

1940 - Елена Петушкова советская спортсменка (конный спорт), тренер, олимпийская чемпионка
1942 - Мартин Скорсезе, культовый американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и историк кино. Среди наиболее значительных его работ «Таксист», «Бешеный бык», «Славные парни». Скорсезе получил премию «Оскар» в категории лучший режиссер за фильм «Отступники»
1944 Дэнни Де Вито американский актер, режиссер, продюсер
1965 - Руслана Пысанка, украинская актриса и телеведущая. За плодотворную работу на украинском телевидении и за заслуги в области кино награждена Государственной премией имени Александра Довженко и орденом Святого Владимира
1966 - Джеф Бакли - культовый американский рок-певец и гитарист, который погиб в тридцать лет
1966 - Софи Марсо, французская актриса кино. Дебютировала в ленте «Вечеринка». В 1999 году сыграла девушку Бонда в очередном, 19-м по счету, эпизоде Бондиады - коварную, но очень уязвимую Электру Кинг

Умерли 17 ноября

 1720 - Джек Рэкхем английский пират и контрабандист начала 18 века

1747 - Ален-Рене Лесаж французский сатирик и романист

1796 - Екатерина II российская императрица (1762-1796)

1858 - Роберт Оуэн английский промышленник, социалист-утопист

 1917 - Огюст Роден французский скульптор

 1929 - Герман Холлерит американский инженер и изобретатель, один из создателей IBM

2004 - Александр Рагулин советский хоккеист, олимпийский чемпион, тренер и общественный деятель

2009 - Николай Олялин советский и российский киноактер, режиссер, сценарист, Народный артист Украины 

Общество Международный день студентов Международный день недоношенных детей
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