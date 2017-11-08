На сегодняшний день в украинско-польских отношениях существует вопрос расплаты за катынское преступление, заявил вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий в комментарии Польскому агентству (ПАП).

Вместе с тем, он отметил, что польское Министерство иностранных дел не имеет дефицита в связях с украинскими чиновниками. "С украинской стороны не хватает решений, которые бы способствовали прогрессу в некоторых двусторонних вопросах, которые в общих чертах называются историческим диалогом", - сказал Цихоцкий.

"Те вопросы известны украинской стороне много лет. Они появились не во время текущей каденции Сейма. Это и вопросы применения языка советских времен про польскую оккупацию (западных украинских земель). Это и вопросы церковной собственности римо-католической общины. Это и вопрос бездумной реабилитации или глорификации УПА и недостаточной расплаты за катынское преступление", − рассказал Цыхоцкий.

Вероятно, политик имел в виду польско-украинский конфликт на Волыни в годы Второй мировой войны, но, оговорившись, вместо "волынский" сказал "катынский". Иначе непонятно, как Украина должна рассчитываться за преступление, которое совершило НКВД по приказу Иосифа Сталина, отмечает "Историческая правда".

Вице-министр также упомянул о решениях украинской стороны, которые "нивелируют наши двусторонние заявления", например, чествование солдат Карпатской Сечи на Верецком перевале с участием украинского вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. Это почтение, по его словам, является обвинением поляков в массовых преступлениях 1939 года.

Ранее президент Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда договорились провести на следующей неделе в Кракове (Польша) чрезвычайное заседание Консультационного комитета президентов двух стран на уровне внешнеполитических советников.

Источник: korrespondent.net/