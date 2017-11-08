В ДНР у людей конфискуют урожай Глава ДНР приказал изымать у населения весь выращенный урожай сельхозрастений, овощей и фруктов.

Глава ДНР Александр Захарченко приказал изымать у населения весь выращенный урожай сельхозрастений, овощей и фруктов. Соответствующий "приказ" от 3 ноября 2017 года был опубликован на сайте так называемой республики.

"Урожай сельскохозяйственных растений и плодов кустарников, виноградников и деревьев, выращенный на самовольно использованных земельных участках государственной и муниципальной форм собственности, является собственностью ДНР", - говорится в тексте.

Так называемому Министерству доходов и сборов ДНР предоставляется право беспрепятственного доступа к местам хранения или выращивания урожая, а также на его изъятие.

"В случае самовольного распоряжения урожаем, указанным в п.1 настоящего "указа", юридические лица, физические лица-предприниматели, физические лица обязаны возместить стоимость такого урожая ДНР", - говорится в псевдодокументе.