15 ноября Кабинет министров на своем заседании одобрил повышение с 1 ноября 2017 года размера социальных стипендий студентам высших учебных заведений на 18%.

Решение предусмотрено принятым постановлением "О внесении изменений в пункт 7 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений", сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, предусмотрено повышение размера социальной стипендии для студентов:

• высших учебных заведений I-II уровня аккредитации – с 750 грн до 890 грн;

• III-IV уровня аккредитации – с 1000 грн до 1180 грн.

• I-IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, а также студентов высшего учебного заведения, в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, – с 2000 грн до 2360 грн.

Напомним, в августе стало известно, что в Украине сократят число получателей стипендий. Так, Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году – до 15%.

Источник: https://www.segodnya.ua