Текст написан по мотивам книги "Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными" норвежского экономиста Эрика Райнерта.

Мировой экономический тренд

Райнерт – идеологический противник так называемого "Вашингтонского консенсуса". Это понятие ввел английский экономист Джон Уильямсон в 1989 году. Оно предполагает свободный рынок и максимальное устранение государства от вмешательства в экономическую политику.

Тогда такие правила крупные мировые финансовые организации – Международный валютный фонд (МВФ) и Мировой банк начали применять к слабым экономикам Латинской Америки, а потом – к бывшим странам СССР и Варшавского договора.

Штаб-квартиры МВФ и Мирового банка находятся в столице США – Вашингтоне. Отсюда и название свода правил "Вашингтонский консенсус".

В Европе Райнерта считают маргинальным экономистом, потому что его идеи носят антиглобалисткий характер. Следовательно – противоречат принятым за аксиому правилам внедрения свободных рынков.

Но, чтобы оценить степень маргинальности Райнерта, его хотя бы нужно прочитать.

К слову, за последние годы Райнерт несколько раз приезжал в Украину и участвовал в мероприятиях, организованных Василием Хмельницким, Виктором Пинчуком и другими промышленниками.

Суть богатства

Райнерт разделяет отрасли экономики на сектора с "возрастающей отдачей" и сектора с "убывающей отдачей".

Если вы потратили $1,5 млрд на конструкторскую разработку нового авиадвигателя, а потом производите этот двигатель в промышленных масштабах, то каждая следующая единица будет обходиться в себестоимости дешевле, чем предыдущая.

Это возрастающая отдача. Продавая такой товар за рубеж, страна богатеет.

Если вы добываете железную руду, чтобы продать ее за границу, а потом она возвращается к вам в виде готовой продукции (например – автомобилей), это убывающая отдача.

Добыча каждой следующей тонны руды будет обходиться дороже, чем предыдущей. Пока запасы руды совсем не закончатся. В такой модели экономки страна беднеет.

То есть богатые страны (Германия, США, Япония, теперь и Китай) специализируются на производстве товаров с высокой добавленной стоимостью. Или – возрастающей отдачей.

Бедные страны, несмотря на политическую независимость, в глобальном мире выполняют роль колоний – они специализируются на добыче и продаже сырья, не переработанной аграрной продукции. То есть, продают товары с убывающей отдачей.

При этом свободный рынок никогда не выровняет доходы граждан в богатых и бедных странах. В богатых странах дешевле кредиты, из-за роботизации производительность выше, из-за инновационных технологий, себестоимость производства меньше.

В условиях свободной торговли между странами, товар из богатой страны всегда будет более конкурентным – более технологичным, более качественным и дешевым. Поэтому богатые страны от беспошлинной торговли будут еще больше богатеть, а бедные – еще больше беднеть.

К какому типу принадлежит экономика Украины

Для того чтобы понять, к какому типу относится экономика Украины, нужно посмотреть что страна покупает и что продает.

Товарная структура экспорта из Украины в 2016 году

Данные Минэкономразвития

Как видно, более 70% объема украинского экспорта составляют аграрная, металлургическая и минеральная продукция (полезные ископаемые). То есть – товары с убывающей отдачей.

Товарная структура импорта в Украину в 2016 году

Группы товаров млрд дол. % от общего объема Прдукты химической промышленности 14,11 33,3 Оборудование и транспорт 10,85 25,6 Минеральные продукты и топливо 8,50 20,1 Аграрная продукция и продукты питания 3,89 9,2 Кожа, одежда, обувь 2,02 4,8 Другие товары 2,92 6,9

Данные Госстата

Больше всего Украина закупает продуктов химического производства. На втором месте – оборудование и транспорт. Львиную долю в этой позиции составляют легковые автомобили. На третьем месте минеральные продукты. В данном случае речь идет о природном газе и нефтепродуктах.

Стоит отметить, что импорт продуктов химии в большинстве своем – закупка уже готовой продукции (пластмасса и пластики, косметика, бытовая химия, лаки, краски), которая была изготовлена с полезных ископаемых.

То есть - более 70% объема импорта в Украину составляют готовые продукты химпрома, автомобили и энергоресурсы.

Что делать Украине для того, чтобы разбогатеть

"Не поступайте, как советуют американцы, поступайте, как поступали американцы", - постоянно повторяет Райнерт.

Суть лечения проста – максимально увеличивать конкуренцию внутри страны и создавать тарифную защиту для приоритетных отраслей. Тарифная защита означает регулирование с помощью пошлин и дотаций конкурентных преимуществ для товаров собственного производства.

Академически успешным примером применения тарифной защиты в Украине, является пошлина на вывоз семян подсолнечника, которая была введена в конце 90-х. Вывозить семена (сырье) стало не выгодно. В стране начали вкладываться в мощности по его переработке в шрот и подсолнечное масло.

Со временем правительство убрало пошлины на вывоз семян. Но теперь Украина является лидером по экспорту подсолнечного масла, то есть – продукта с большей добавленной стоимостью (экспорт подсолнечного масла из Украины в 2016 года – $4,8 млрд).

Другими словами, Украине необходим протекционизм – вводить пошлины на вывоз сырья и на ввоз готовой продукции. Параллельно необходимо упрощать условия для производства внутри страны.

Что делает Украина

Сейчас страна живет в условиях, прямо противоположных защитному регулированию.

Из-за неконтролируемости упрощенной системы налогообложения, в стране беспрепятственно реализуется контрабанда.

Слабость власти позволяет без уплаты каких-либо налогов завозить в страну подержанные авто. Украинская продукция ЗАЗа Тариэла Васадзе или "Еврокара" Олегя Боярина не может конкурировать с зарубежной, даже в равных условиях.

Но условия не равны, потому что в стоимости автомобиля украинской сборки около трети составляют налоги – 20% НДС, налог на землю, ЕСВ и НДФЛ с зарплат сотрудников и т.д.

В таких условиях украинцы платят зарплаты рабочим других государств, в конце концов, переезжают туда работать – за рубежом, а не на Родине создают добавленную стоимость.

Из-за административного ресурса, который продолжают использовать крупнейшие олигархи, государство оказывает субсидирование отраслям с убывающей отдачей.

За счет других генераций энергорынок дотирует тепловую генерацию Рината Ахметова по схемеРоттердам+. Ахметов же продает за рубеж электроэнергию дешевле, чем она обходится украинским промышленным потребителям.

Ради популизма, государство заставляет промышленность платить за электроэнергию больше, чтобы население потребляло ее с дисконтом. А это основной ресурс в современном производстве. Это делает украинские товары еще менее конкурентными.

Как Украина теряет деньги

Бизнесы Рината Ахметова (добыча железной руды, производство полуфабрикатов в металлургии, добыча угля и производство электроэнергии) Дмитрия Фирташа (производство удобрений, добыча ильменитовых руд и производство титана, распределение газа), Игоря Коломойского (производство ферросплавов, добыча и переработка нефти, авиабизнес) построены на монополии.

Это не бизнесы, а "доильные аппараты", прилаженные к стране. В большинстве отраслей, которые приватизировали эти олигархи, убывающая отдача или тарифная зависимость (Укртелеком, ТЭС облэнерго, облгазы).

Деньги, которые они зарабатывают, не инвестируются в технологии, в производство или науку. Такой капитал - "стерильный". Он не приносит пользы стране и не рождает богатства населения.

Из-за сплошных монополий в стране нет конкуренции, а значит нет улучшений. Государственный "Восточный ГОК" добывает урановую руду, продает ее российской компании ТВЭЛ, входящей в структуру "Росатома". Потом украинский "Энергоатом" покупает топливо для своих АЭС в РФ, где его сделали из украинского сырья.

ЗАЗ Васадзе покупает стальной лист для кузовов автомобилей в Чехии на заводе U. S. Steel Košice. Этот лист изготовлен из украинской железной руды, которую продает туда Ахметов.

"Запорожсталь" Ахметова могла бы инвестировать в производство прокатного листа и оставлять добавленную стоимость здесь. Но продавать руду легче, надежнее и быстрее. А строить новые производственные мощности – это долгие инвестиции.

То же касается вывоза древесины, металлолома, зерна, яблок, меда, орехов и т.д. На вывоз древесины Верховная рада ввела мораторий, а на вывоз лома – подняла пошлины.

Евросоюз не поддерживает такие действия Украины. Почему? Продавать продукты переработки всегда выгоднее, чем продавать сырье. Кто покупает сырье и производит конечный продукт, тот имеет богатое население.

Где взять деньги

Чтобы отстроить инфраструктуру и перезапустить экономику, стране нужны деньги. Много денег.

Оценки разнятся. Но это не один и не два, это десятки миллиардов долларов. Есть три источника этих средств.

Первый – если их даст Германия или Евросоюз (в основном – таки Германия). Этот так называемый план Маршалла для Украины, о котором говорит руководство Литвы. Его разработал Андрюс Кубилюс, бывший премьер Литвы.

Именно благодаря плану Маршалла Германия стала индустриальной страной после Второй мировой войны, а не осталась аграрно-сырьевым придатком, в который сейчас превратилась Украина.

Проблема в том, что об этом плане не говорит руководство Германии - единственна страна, которая может дать Украине такие деньги.

Второй источник – это деньги украинцев в офшорных зонах, на банковских счетах, под подушками. По приблизительным оценкам, на руках у населения более $50 млрд лежат мертвым грузом. Тот самый "стерильный капитал".

Реальность такова, что его выгоднее держать на депозите в украинском банке, или в долларах под матрасом, чем вкладывать в украинское производство.

Третий потенциальный источник – открытие рынка земли с возможностью покупки ее иностранцами. Лишь это даст возможность привлечь в страну большие деньги, которые будут инвестированы на создание перерабатывающих мощностей, поскольку новый владелец земли будет заинтересован не быстро продать выращенное сырье, а переработать его и получить более высокую добавочную стоимость.

Одновременно необходимо проводить политику по защите инвестиций. В первую очередь – сделать все для того, чтобы обеспечить честные суды. Частная собственность в Украине должна быть неприкосновенной.

Однако все эти реформы, способные в будущем сделать всех украинцев богатыми, в короткой перспективе негативно отразятся на тех, кто принимает решения в стране сегодня. А значит шансы того, что они состоятся, пока стремятся к нулю.

Сергей Головнев, biz.censor.net.ua