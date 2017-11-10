18 ноября в истории 18 ноября именины празднуют: Тимофей, Анна, Гавриил, Григорий, Наталья, Памфил.

Знаменательные события

1626 - Римский папа Урбан VIII освятил собор святого Петра. Сегодня этот собор является резиденцией всех Пап

1699 - Петр I издал Указ о добровольной записи на службу в солдаты «изо всяких вольных людей»

1775 - Земельная реформа в Российской империи. Благодаря указу Екатерины II в территориальное деление введено губернии

1870 - Первая официальная линия голубиной почты связала Тур и Париж

1883 - Впервые на территории Соединенных Штатов Америки была введена единая система времени для всей территории. До этого каждый американский город самостоятельно устанавливал себе время

1917 - Патриархом Московским и Всея Руси избран митрополит Московский Тихон

1918 - Схватка под Мотовиловкой армии Деникина с дивизией под руководством Евгения Коновальца, закончившаяся победой последних

1918 - Провозглашение независимости Латвийской Республики и избран первый глава правительства. Им стал Карлис Улманис

1933 - Прекращение политики украинизации на украинских землях (постановление ЦК КП (б))

1935 - Начало Варшавского процесса (длился с ноября 1935 до середины января следующего года). На заседании обсуждались и осуждались действия ОУН с целью уменьшения популярности этого движения в Украине. Однако вышло наоборот - после многих публикаций о процессе в прессе популярность движения ОУН стала еще больше

1935 - В Латвийской столице Риге торжественно открыт Монумент Свободы. Замысел памятника относится к 1920-х годов и символизирует освобождение от ига немецких помещиков и русского самодержавия

1990 - Интронизация первого патриарха Украинской Автокефальной Православной Церкви Мстислава (в миру Степан Иванович Скрыпник)

2005 - Правительство США отменило поправку Джексона-Вейника для Украины. Эта поправка была экономическим средством воздействия на СССР, ее ввели в связи с ограничением эмиграции еврейского населения из СССР. Статья 402 Закона о торговле США под названием «Свобода эмиграции в торговле Восток-Запад» (которая собственно и является поправкой Джексона-Вейника) запрещала предоставлять режим наибольшего содействия странам, которые нарушают или серьезно ограничивают права своих граждан на эмиграцию

18 ноября родились

1744 - Нестор Амбодик-Максимович, акушер, профессор акушерства в Петербургских госпиталях и повивальном институте. Медик и ученый энциклопедист, педиатр, ботаник, фитотерапевт, геральдист. Автор первых в Российской империи учебников по акушерству и медицинских словарей. Ученый-энциклопедист

1786 - Карл Мария фон Вебер, немецкий композитор, дирижер и пианист. Основоположник немецкой романтической оперы

1859 - Кость Левицкий, крупнейший политический деятель Галичины конца 19 века - первой половины 20 века. С ноября 1918 г. - председатель Государственного секретариата ЗУНР, затем - председатель комиссии по избирательной реформе при правительстве. В июле 1941 г. был основателем и председателем Национального Совета во Львове

1886 - София Альбиновская-Минкевич, украинская художница, мастер живописи и графики, является автором многих пейзажей и натюрмортов

1897 - Патрик Блекетт, английский физик, лауреат Нобелевской премии 1947 года

1899 - Андрей Кравченко, украинский военный деятель, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник танковых войск

1901 - Джордж Гэллап американский ученый, автор научных методов изучения общественного мнения

1913 - Георгий Майборода, брат Платона Майбороды, украинский композитор, автор опер («Милан», «Арсенал», «Ярослав Мудрый», «Тарас Шевченко»), симфоний и симфонических поэм («Лилия», «Каменщики»), песен и романсов

1920 - Константин Бесков советский футболист и футбольный тренер, Заслуженный мастер спорта СССР

1927 - Эльдар Рязанов, советский и российский кино- и телережиссер, поэт. Народный артист СССР(1984). Самые известные фильмы: «Служебный роман», «Ирония судьбы или с легким паром», «Гараж» и др.

1944 - Вольфганг Йооп немецкий модельер, основатель марки «JOOP!»

Умерли 18 ноября

1827 - Вильгельм Гауф немецкий писатель-сказочник, автор «Маленького Мука»

1886 - Честер Алан Артур 21-й президент США (1881-1885), государственный и политический деятель

1922 - Марсель Пруст французский писатель

1941 - Вальтер Нернст немецкий физик и физикохимик, Нобелевский лауреат

1962 - Нильс Бор датский ученый, физик, Нобелевский лауреат

1965 - Гвидо Киджи Сарачини итальянский меценат, покровитель академической музыки

1976 - Ман Рэй французский и американский художник, фотограф и кинорежиссер

1996 - Зиновий Гердт советский актер театра и кино, Народный артист СССР.