Анекдоты недели - 121 Мне пришлось нанять частного детектива, чтобы выяснить, чем я весь день занимаюсь.

Утро. Мужик с бодуна, подходит к пивному ларьку и, преданно заглядывая в глаза продавцу, говорит:

- Здравствуйте, доктор!

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- Что делаешь?

- Пресс качаю!

- А что это?

- Полезно для фигуры!

- Дай ссылку, я тоже скачаю!

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В Одессе:

- Моня, как дела?

- Кручусь помаленьку. Купил недавно гараж. Оформил на любовницу. Вот сдаю теще в аренду.

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Как все модно называется. Раньше просто говорили: "В садике аппликацию клеили".

А тут: "Мастер-класс, декупаж".

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После бурной ночи в постели лежат режиссер и молодая актриса. Актриса, рыдая:

- Что же ты, урод, сразу не сказал, что ты мультипликатор?!

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После посещения автосервиса блондинка говорит подружке:

- Хороший сервис! Я сначала ­беспокоилась, что меня разведут на деньги, а автомеханик сказал, что надо всего лишь заплатить за ­замену жидкости для поворотников.

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На день рождения ему пожелали много бабок, и стал он директором дома престарелых.

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- Я вчера купил набор небьющейся посуды.

- Зря это ты... Счастья в доме не будет.

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Бывает радость счастливого отцовства омрачается необходимостью сообщения этого факта жене!

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- Кем работаешь?

- Крупье.

- В казино?

- Нет. Гречку фасую.

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В целях стимулирования здорового образа жизни налажен выпуск водки с витаминами, минералами и полезными микроэлементами.

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Победитель конкурса по игре на балалайке еще и быстрее всех натирает картошку на деруны.

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- Алло! Здравствуйте, вы ищете работу?

- Да, ищу.

- Как найдете, позвоните. Мы вам кредит предложим... на очень выгодных условиях.

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Дзюдоист, просматривая Камасутру, заметил, что из семьдесят третьей позы очень удобно переходить на болевой прием.

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Вирус-вымогатель Wаnnа­Сrу атаковал Израиль… И таки остался должен.

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Многие женщины своим высшим образованием такую дуру в себе испортили!