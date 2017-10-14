Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12317

Анекдоты недели - 121

Мне пришлось нанять частного детектива, чтобы выяснить, чем я весь день занимаюсь.

Утро. Мужик с бодуна, подходит к пивному ларьку и, преданно заглядывая в глаза продавцу, говорит:
- Здравствуйте, доктор!

***

- Что делаешь? 
- Пресс качаю! 
- А что это? 
- Полезно для фигуры! 
- Дай ссылку, я тоже скачаю!

***
В Одессе:

- Моня, как дела?

- Кручусь помаленьку. Купил недавно гараж. Оформил на любовницу. Вот сдаю теще в аренду.

***

Как все модно называется. Раньше просто говорили: "В садике аппликацию клеили".

А тут: "Мастер-класс, декупаж".

***

После бурной ночи в постели лежат режиссер и молодая актриса. Актриса, рыдая:

- Что же ты, урод, сразу не сказал, что ты мультипликатор?!

***

После посещения автосервиса блондинка говорит подружке:

- Хороший сервис! Я сначала ­беспокоилась, что меня разведут на деньги, а автомеханик сказал, что надо всего лишь заплатить за ­замену жидкости для поворотников.

***

На день рождения ему пожелали много бабок, и стал он директором дома престарелых.

***

- Я вчера купил набор небьющейся посуды.

- Зря это ты... Счастья в доме не будет.

***

Бывает радость счастливого отцовства омрачается необходимостью сообщения этого факта жене!

***

- Кем работаешь?

- Крупье.

- В казино?

- Нет. Гречку фасую.

***

В целях стимулирования здорового образа жизни налажен выпуск водки с витаминами, минералами и полезными микроэлементами.

***

Победитель конкурса по игре на балалайке еще и быстрее всех натирает картошку на деруны.

***

- Алло! Здравствуйте, вы ищете работу?

- Да, ищу.

- Как найдете, позвоните. Мы вам кредит предложим... на очень выгодных условиях.

***

Дзюдоист, просматривая Камасутру, заметил, что из семьдесят третьей позы очень удобно переходить на болевой прием.

***

Вирус-вымогатель Wаnnа­Сrу атаковал Израиль… И таки остался должен.

***

Многие женщины своим высшим образованием такую дуру в себе испортили!

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