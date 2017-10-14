Анекдоты недели - 121

Утро. Мужик с бодуна, подходит к пивному ларьку и, преданно заглядывая в глаза продавцу, говорит:
- Здравствуйте, доктор!
***
- Что делаешь?
- Пресс качаю!
- А что это?
- Полезно для фигуры!
- Дай ссылку, я тоже скачаю!
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В Одессе:
- Моня, как дела?
- Кручусь помаленьку. Купил недавно гараж. Оформил на любовницу. Вот сдаю теще в аренду.
***
Как все модно называется. Раньше просто говорили: "В садике аппликацию клеили".
А тут: "Мастер-класс, декупаж".
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После бурной ночи в постели лежат режиссер и молодая актриса. Актриса, рыдая:
- Что же ты, урод, сразу не сказал, что ты мультипликатор?!
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После посещения автосервиса блондинка говорит подружке:
- Хороший сервис! Я сначала беспокоилась, что меня разведут на деньги, а автомеханик сказал, что надо всего лишь заплатить за замену жидкости для поворотников.
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На день рождения ему пожелали много бабок, и стал он директором дома престарелых.
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- Я вчера купил набор небьющейся посуды.
- Зря это ты... Счастья в доме не будет.
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Бывает радость счастливого отцовства омрачается необходимостью сообщения этого факта жене!
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- Кем работаешь?
- Крупье.
- В казино?
- Нет. Гречку фасую.
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В целях стимулирования здорового образа жизни налажен выпуск водки с витаминами, минералами и полезными микроэлементами.
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Победитель конкурса по игре на балалайке еще и быстрее всех натирает картошку на деруны.
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- Алло! Здравствуйте, вы ищете работу?
- Да, ищу.
- Как найдете, позвоните. Мы вам кредит предложим... на очень выгодных условиях.
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Дзюдоист, просматривая Камасутру, заметил, что из семьдесят третьей позы очень удобно переходить на болевой прием.
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Вирус-вымогатель WаnnаСrу атаковал Израиль… И таки остался должен.
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Главное в семье - правильно распределить обязанности.
Муж выносит мусор, а жена - мозг....