20 ноября в истории 20 ноября именины празднуют: Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Вениамин, Григорий, Евгений, Елизавета, Илларион, Кирилл, Федор.

Всемирный день ребенка

Знаменательные события

1480 - Окончание стояния на Угре - конец Татаро-монгольского владычества на Руси

1624 - Захария Копыстенский назначен архимандритом Киево-Печерской Лавры

1805 - Состоялась премьера оперы Людвига ван Бетховена. Его творение под названием «Фиделио» - это единственная опера великого композитора

1818 - Симон Боливар, руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке, провозгласил независимость Венесуэлы от Испанского королевства

1820 – Американское китобойное судно «Эссекс» было протаранено гигантским китом

1910 - Начало Мексиканской революции (направленная против автократического правления Порфирио Диаса. Франсиско Мадеро объявляет План Сан-Луис-Потоси, где провозглашает себя президентом Мексики и призывает к вооруженной борьбы против диктатора.

1917 - Дата выхода третьего Универсала Украинской Центральной Рады, которым была провозглашена независимость УНР

1918 - Большевики создали временное правительство в Украине во главе с Юрием Пятаковым

1939 - Начало нацистской политики Германии - приказ немецкой полиции арестовывать всех цыган и посылать в концлагеря

1943 - Под охраной УПА на Волыни началась Первая конференция порабощенных Москвой народов, на которой оформлено политическую организацию - Антибольшевистский Блок Народов (АБН)

1945 - Начало Нюрнбергского процесса — суда над военными преступниками Третьего рейха

1985 - выпущена первая версия программного обеспечения от компании Microsoft - продукт Microsoft Windows версия 1.0

1990 - Арест самого известного серийного убийцы на территории СCСР - Андрея Романовича Чикатило

1998 - Осуществлен запуск первого модуля МКС — российского функционального грузового блока «Заря»

2003 - Очередное географическое, археологическое и историческое открытие - в Антарктиде найден лед возрастом более 900 тысяч лет

2004 - Начало Оранжевой революции. Одно из первых событий, которое повлекло дальнейшие последствия - Шевченковский районный суд Киева отклонил представление Киевской городской государственной администрации об ограничении на проведение массовых акций на Майдане Незалежности в этот период

20 ноября родились

1480 - Фердинанд Магеллан португальский и испанский мореплаватель и исследователь

1602 - Отто фон Герике немецкий физик, инженер и философ

1717 - Григорий Кониский, украинский писатель, проповедник, церковный и культурный деятель. Автор ряда исторических трудов: «Prawa и wolnosci obywateluw korony Polskiey и w ks. Litewskiego ... »(1767),« Историческое известие о Белорусской епархии »(1776),« Записка о том, что в России до конца XVI в. не было унии с Римской церковью »(1847)

1794 - Эдуард Рюппель немецкий зоолог

1869 - Зинаида Гиппиус русская поэтесса и писательница эпохи «серебряного века»

1886 - Карл Риттер фон Фриш австрийский этолог, расшифровавший поведение пчел, Нобелевский лауреат

1889 - Эдвин Хаббл, американский астроном, автор концепции расширения Мира. Основные работы Хабблa посвящены изучению галактик. В 1924-1926 годах обнаружил на фотографиях некоторых ближайших галактик звезды, из которых они состоят, чем доказал, что они являются звездными системами, подобными нашей Галактике

1896 - Михаил Иванович Вериковский, украинский композитор и педагог. Среди созданного ним: хоры и хоровая поэма «Гайдамаки», песни, романсы, дуэты, оперы ( «Дела небесные», «Сотник», «Служанка»), музыкальная комедия «Вий», балет «Пан Канёвский», оратория «Дума про девку - бранку Марусю поповну Богуславку », кантаты и др

1923 - Илья Миронович Шатуновский, Один из самых популярных советских фельетонистов. Заслуженный работник культуры РСФСР

1925 Майя Плисецкая советская и российская балерина, хореограф, педагог, Народная артистка СССР

1927 - Михаил Ульянов советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР

1928 - Алексей Баталов советский и российский актер, режиссер, общественный деятель, Народный артист СССР

1937 - Аза Лихитченко советская телеведущая, Народная артистка РСФСР

1946 - Патриарх Кирилл патриарх Московский и всея Руси (с 2009 года)

1963 - Михаил Петрович Дидык, оперный певец, заслуженный и народный артист Украины, лауреат Государственной премии имени Тараса Шевченко

Умерли 20 ноября

1867- Петр Клодт русский скульптор

1894 - Антон Рубинштейн российский композитор, основатель первой русской консерватории

1910 - Лев Толстой русский писатель, публицист, граф, классик мировой литературы

1934 - Виллем де Ситтер нидерландский астроном

1950 - Франческо Чилеа итальянский композитор

1978 - Джорджо де Кирико итальянский художник

1995 - Сергей Гриньков советский и российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион

1998 - Галина Старовойтова российский политический и государственный деятель, правозащитница 2000 - Вячеслав Котеночкин советский мультипликатор, режиссер и художник