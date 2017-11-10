21 ноября в истории 21 ноября именины празднуют: Гавриил, Марфа, Михаил, Рафаил.

День Достоинства и Свободы

Всемирный день телевидения

Всемирный день приветствий

Знаменательные события

1344 - В Праге заложен первый камень собора Святого Вита

1368 - Великий князь литовский Ольгерд напал на Москву

1472 - В Москву из Рима прибыла Зоя Палеолог

1620 - после плавания на корабле «Мейфлавер», которое продолжалось более трех месяцев, семья английских переселенцев высаживается в Северной Америке

1783 - В небо над Парижем поднялся первый воздушный шар, который был управляем именно людьми - братьями Жозефом-Мишелем и Жаком-Этьеном Монгольфье

1806 - Новый виток наполеоновской войны - император Наполеон объявил «континентальную блокаду» Англии

1877 - Изобретение Томасом Эдисоном фонографа - устройства для механической записи и воспроизведения звука, широко использовался в конце 19-го - начале 20-го века

1916 - утонул «Британика», корабль-близнец «Титаника». Причиной послужил налет на немецкую мину

1918 - Во Львов пришла польская власть. Правительство ЗУНР переезжает в Тернополь, а впоследствии - в Станислав

1919 - Заключение договора между союзными государствами и Польшей по Восточной Галычине. По договору, землю Галычины передавали на 25 лет в состав Польши с обязательным обеспечением ей автономного статуса

1921 - Расстрел большевиками под городком Базар 359 пленных украинских воинов, участников Второго Зимнего Похода Армии УНР

1922 - В Одессу прибыл итальянский пароход «Артания», на борту которого находились амнистированные советской властью врангелевцы

1941 - В СССР введен налог на холостяков

1962 - президент США Джон Кеннеди снял блокаду Кубы

2004 - Начало Оранжевой революции - в Украине проходил второй тур выборов Президента Украины. В 20:40 на Майдане Незалежности около 20 тысяч сторонников кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко начали акцию по оповещению итогов параллельного подсчета результатов второго тура выборов

21 ноября родились

1674 - Вольтер, известный французский писатель и философ. Вольтерa часто считают атеистом. Ему принадлежит высказывание «Если бы Бога не было, то его следовало бы придумать». Однако, он участвовал в религиозных церемониях и даже построил часовню в своем имении в Ферни. Анализ трудов Вольтерa наводит на мысль, что его критика скорее направлена против церкви, как учреждения, чем против самой концепции религии.

1830 - Андрей Маркевич, украинский общественный деятель и этнограф, добился разрешения на первое полное издание произведений Т. Шевченко ( «Кобзарь» под редакцией В. Доманицкого, 1907). Был председателем Шевченковского общества помощи обездоленным уроженцам Южной Pocсии, которые учились в Петербурге

1918 - Михаил Глузский советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР

1920 - Ян-Томпо Абрамович Френкель - композитор и скрипач, автор десятков популярных песен и музыки к почти 60 кинофильмам, радио и театральным спектаклям, руководитель эстрадных и джазовых оркестров, Народный артист СССР и РСФСР, лауреат Государственной премии СССР , кавалер ордена Дружбы народов

1927 - Тамара Носова советская актриса театра и кино, Народная артистка России

1945 - Голди Хоун американская актриса, продюсер, лауреат премии «Оскар»

1963 - Николай Перумов российский писатель-фантаст

1965 - Бьорк, исландская певица, музыкант, композитор и автор песен, актриса. Была номинирована на 13 наград Грэмми, награду Киноакадемии «Оскар» и две награды «Золотого Глобуса».

Умерли 21 ноября

1263 - Александр Невский русский полководец, князь Новгородский, великий князь Киевский и Владимирский 1811 - Генрих фон Клейст немецкий драматург, поэт и прозаик

1844 - Иван Крылов русский поэт-баснописец

1874 - Мариано Фортуни испанский художник

1988 - Рэймонд Левенталь американский пианист

1991 - Юлия Друнина советская поэтесса

2009 - Константин Феоктистов советский инженер, летчик-космонавт, Герой Советского Союза.