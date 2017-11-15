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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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23 ноября в истории

23 ноября День Ангела празднуют: Александр, Алексей, Анна, Борис, Денис, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Родион, Юрий.

Знаменательные события

1763 - Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию

1831 - В Санкт-Петербурге открылся Румянцевский музей – первый в России частный публичный музей

1869 - В Шотландии спущен на воду легендарный клипер «Катти Сарк»

1917 - Декретом Совнаркома упразднены сословия и гражданские чины дореволюционной России

1956 - Начало Олимпиады в Мельбурне (Австралия)

1968 - Торжественное открытие дома-музея в честь одной из первых в мире женщин-летчиц Полины Осипенко
1974 - Муслим Магомаев, популярный советский азербайджанский оперный и эстрадный певец (баритон), женился на певице Тамаре Синявской
1985 - В результате теракта взорван «Боинг-737» египетской авиакомпании «Иджипт Эйр Флайт» , который летел рейсом из Афин в Каир
1996 - официальное окончание войны России в Чечне. Борис Ельцин, который в то время был президентом России, подписал указ о выводе двух бригад общей численность около 6000 солдат с территории Чечни. По различным версиям, за время военных столкновений в Чечне погибло около 80 тысяч человек, причем основная часть погибших - гражданское население региона
2004 - день рождения компьютерной игры «World of Warcraft»

23 ноября родились

912 - Оттон I, первый император (с 962) Священной Римской Империи. Относительно этого императора часто используется приставка к имени «Великий»
1221 - Альфонс X Кастильский испанский король-астроном (1252-1284)

1747 - Жига Зойс словенский предприниматель, натуралист и меценат

1804 - Франклин Пирс 14-й президент США (1853-1857), один из самых критикуемых американских президентов
1812 - Святой Амвросий Оптинский, преподобный российский старец монастыря в Оптине, возведен к лику святых, один из наиболее уважаемых современных русских святых. Сразу же после его кончины начались многочисленные посмертные чудеса
1820 - Анафасий Фет, русский поэт-лирик, переводчик, мемуарист. Первые 14 и последние 19 лет жизни официально носил фамилию Шеншин
1875 - Анатолий Луначарский русский и советский писатель, искусствовед, нарком просвещения

1896 - Виктор Степанович Косенко украинский композитор, пианист и педагог

1887 - Генри Мозли английский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии
1898 - Михаил Кошкин, конструктор лучшего танка второй мировой войны. За разработку танка Т-34 получил звание Героя Социалистического труда и стал лауреатом Госпремии СССР. Оба звания получил посмертно (умер в 1940 году при испытаниях танка)
1898 - Родион Малиновский, дважды герой Советского Союза и маршал Советского Союза. 
Командовал войсками Забайкальского фронта во время разгрома Квантунской армии Японии. Позже занимал должность министра обороны Советского Союза
1903 - Александр Ивченко, авиаконструктор, руководитель разработки поршневых, позже турбореактивных двигателей для многих типов самолетов. Двигатели, разработанные КБ Ивченко, использовались также на самолетах Як-40 и Ан-24
1908 - Николай Носов, советский писатель, автор знаменитой трилогии «Незнайка»
1935 - предстоятель Украинской Православной Церкви (МП), Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (в миру Виктор Маркиянович Сабодан). Блаженнейший Митрополит Владимир также известен как православный проповедник, богослов, духовный писатель и поэт. В 1997-1998 годах вышло в свет 6-томное издание его трудов

1935 - Владислав Волков советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза

Умерли 23 ноября

 1572 - Аньоло Бронзино итальянский художник, представитель маньеризма

1682 - Клод Лоррен французский живописец и гравер пейзажей

1729 - Александр Меншиков российский государственный и военный деятель, сподвижник Петра I

1854 - Карл Йозеф Бегас немецкий художник

1934 - Иван Сытин русский предприниматель, книгоиздатель и просветитель

1943 - Мария Фореску румынская оперная певица и актриса немого кино

 1948 - Узеир Гаджибеков советский и азербайджанский композитор, музыкально-общественный деятель, педагог

 1990 - Роальд Даль английский писатель, мастер парадоксального рассказа.

Общество Николай Носов Родион Малиновский
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