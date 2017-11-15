24 ноября в истории 24 ноября именины празднуют: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор.

Чёрная пятница

День логиста

Знаменательные события

1638 - Принятие Ординации реестрового Войска Запорожского. Документ был подписан в урочище Маслов Стан

1639 - Впервые человек увидел прохождения планеты Венера по Солнечному диску. Этим человеком стал Йеремия Хоррокс

1642 - открытие Тасмановых островов, которые и сейчас носят название открывателя - голландца Абеля Тасмана

1817 - В Санкт-Петербурге состоялась дуэль между графом А.Завадовским и офицером В.Шереметевым...

1859 - Выход в свет первого тиража книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных пород в борьбе за жизнь». Весь тираж разошелся в первый день выхода книги

1874 Американец Джозеф Глидден получил патент на колючую проволоку

1905 - Начало восстания моряков во главе с лейтенантом Шмидтом в Севастополе

1910 - Офицерская школа авиации открылась в Севастополе

1927 - Состоялось открытие Московского государственного театра оперетты

1944 - Завершилась наступательная Прибалтийская операция советских войск

1969 - ратификация договора о нераспространении ядерного оружия в СССР и США. Договор был ратифицирован верхушкой правления СССР

1974 - Найден австралопитек Люси. В долине реки Аваш (Эфиопия) учёные французско-американской археологической экспедицией обнаружили скелет взрослой женской особи человекообразного существа (гоминида)

2004 - Обнародование центральной избирательной комиссией официальных результатов по выборам президента. Согласно подсчитанных данных, победителем стал Виктор Янукович. Протокол подписали 11 членов комиссии из 14 (не подписали Андрей Магера, Ярослав Давидович и Руслан Князевич)

2013 - Начало Евромайдана или Революции достоинства

24 ноября родились

1632 - Бенедикт Спиноза нидерландский философ-рационалист, натуралист

1655 - Карл XI, король Швеции с 1660 по 1697, из династии Пфальц-Цвейбрюккен. Сын Карла X и Едвиги Гольштейн-Готторпськой

1729 - Александр Суворов, русский полководец, фельдмаршал, один из основателей российского военного дела, генералиссимус (1799) российских наземных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинский войск, кавалер всех российских и многих иностранных военных орденов

1784 - Закари Тейлор 12-й президент США (1849–1850), крупный американский военачальник

1815 - Грейс Дарлинг национальная британская героиня

1858 - Мария Башкирцева, знаменитая художница, рисовала собственные автопортреты. Некоторые ее работы, например «Жан и Жак» выставляются в Лувре, автор знаменитого «Дневника»

1864 - Анри Тулуз-Лотрек, французский живописец, постимпрессионист. Тулуз-Лотрек оставил после себя множество замечательных полотен. Умер в родовом замке на руках матери, не дожив до 37 лет

1871 - Николай Вороной, украинский писатель, переводчик, поэт, режиссер, актер, общественно-политический деятель, театровед, один из основателей Украинской Центральной рады. В 1917 г. был одним из основателей и режиссеров Украинского национального театра

1884 - Михель де Клерк нидерландский архитектор

1888 - Дейл Карнеги, американский психолог. Настоящий успех и признание читателей пришли к Карнеги в 1936 году, когда на книжных полках многих магазинов появилась книга «Как приобретать друзей и влиять на людей». Как и предыдущие издания, эта книга не открывала каких-либо абсолютно новых вещей, еще неизвестных о человеческой природе,однако она содержала краткие и одновременно расширены советы, как лучше себя вести, чтобы завоевать интерес и симпатию окружающих

1908 - Гарри Кемельман американский писатель, мастер иронического детектива

1934 - Альфред Гарриевич Шнитке, русский композитор, главная фигура «советского музыкального авангарда»

1938 - Наталья Крачковская, советская и русская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. За более чем 40 лет кинокарьеры актриса снялась более чем в 70 фильмах, как правило, играла второстепенные, но заметные, «характерные» роли

1941 - Александр Масляков, основатель и бессменный ведущий программы «КВН». В 2007 году Александр Масляков был удостоен ордена «За заслуги» III степени, который получил из рук Президента Украины Виктора Ющенко во время игры.

1954 - Эмир Кустурица, сербский кинорежиссер боснийского происхождения, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» фестиваля в Каннах; кавалер французского Ордена литературы и искусства

Умерли 24 ноября

1916 - Хайрем Максим английский изобретатель американского происхождения, создатель пулемета «Максим»

1923 - Михель де Клерк нидерландский архитектор

1956 - Гвидо Кантелли итальянский дирижер

1958 - Роберт Сесил британский политик и общественный деятель, Нобелевский лауреат

1966 - Виктор Скорняков советский инженер, первый организатор часового производства в Пензе

1973 - Николай Камов советский авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка»

1991 - Фредди Меркьюри британский певец и музыкант, автор песен, вокалист рок-группы Queen

2014 - Виктор Тихонов советский хоккеист и хоккейный тренер, трехкратный олимпийский чемпион.