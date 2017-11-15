25 ноября в истории 25 ноября именины празднуют: Дмитрий, Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Карина, Константин, Лев, Николай, Степан.

День памяти жертв голодоморов на Украине

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Знаменательные события

1339 - Состоялась закладка дубовых стен Московского Кремля

1735 - в России отлит Царь-колокол. Высота колокола с ушками составляет 6,24 м, диаметр - 6,6 м, масса около 200 тонн

1783 - последние британские войска покинули Нью-Йорк после завершения Войны за независимость США

1795 - Отрекся от престола последний польский король Станислав II Понятовский

1867 - Альфред Нобель, шведский химик, инженер, изобретатель, запатентовал динамит

1905 - Выход первого номера газеты «Хлебороб» - первой легальной газеты в подроссийской Украине, которая издавалась на Полтавщине (г. Лубны)

1918 - Венгерская пацифистка и суфражистка Розике Швиммер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом

1918 - Учредили Государственный симфонический оркестр им. Н. В. Лысенко

1935 - В СССР учрежден орден «Знак Почета»

1936 - Германия и Япония заключили Антикоминтерновский пакт. Согласно пакту, был создан двусторонний блок этих государств, направленный против стран 3-го Коммунистического Интернационала (Коминтерна, откуда, собственно, и название договора) с целью не допустить дальнейшее распространение советского влияния в мире

1942 - Подписано советско-французское соглашение, положившее начало формированию знаменитой эскадрильи «Нормандия-Неман»

1981 - Объявление этого дня официальным днем борьбы против насилия над женщинами (инициатива Генеральной Ассамблеи ООН).

1997 - на границе Одесской и Николаевской областей был создан региональный ландшафтный парк «Тилигульский»

2003 - Верховная рада Украины приняла закон об уменьшении минимальной заработной платы. С этого дня уровень зарплаты с 237 гривен стал в размере 205 гривен.

25 ноября родились

1562 - Лопе де Вега испанский драматург

1638 - Екатерина Браганская португальская принцесса из дома Браганса

1717 - Александр Сумароков русский поэт, драматург

1810 - Николай Пирогов русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии, педагог, академик

1835 - Эндрю Карнеги американский предприниматель, крупный сталепромышленник, филантроп

1838 - Иван Нечуй-Левицкий, известный украинский писатель-реалист. Некоторые произведения писателя: «Мыкола Джеря», выдающаяся повесть «Кайдашева семья», «Бурлачка», «Старосветские батюшки и матушки»

1844 - Карл Бенц немецкий изобретатель автомобиля

1856 - Сергей Танеев русский пианист, педагог, композитор, музыкальный ученый

1881 - Иоанн XXIII, Папа Римский (настоящая фамилия: Анджело Джузеппе Ронкалли). Большинство исследователей называют политику папы Иоанна XXIII, направленную на защиту беднейших жителей мира, примером утверждения принципов христианского социализма, которые развивались в папских энцикликах.

1887 - Николай Вавилов русский генетик, селекционер

1895 - Анастас Микоян советский государственный и политический деятель

1899 - Георгий Васильев советский кинорежиссер, сценарист и актер

1900 - Белокур Екатерина Васильевна, украинская художница, одна из лучших представительниц «наивного искусства» Украины. Три картины Белокур - «Царь-Колос», «Березка» и «Колхозное поле» - были включены в экспозицию советского искусства на Международной выставке в Париже в 1954 году. Здесь их увидел Пабло Пикассо. Весь мир облетели его слова: "Если бы мы имели художницу такого уровня мастерства, то заставили бы заговорить о ней целый мир!"

1915 - Аугусто Пиночет Угарте, чилийский генерал-диктатор. После отставки, к Пиночету было предъявлено около 300 исков по поводу массовых убийств, похищений, жестокого преследования (по некоторым данным за время его правления было уничтожено несколько тысяч инакомыслящих

1926 - Нонна Викторовна Мордюкова - русская актриса театра и кино, народная артистка СССР. За свою карьеру Нонна Мордюкова снялась примерно в 60 фильмах

1951 - Леонид Черновецкий, украинский предприниматель, экс-мэр города

1975 - Марина Одольская, украинская певица, заслуженная артистка Украины (2004)

1978 - Сергей Пышный, украинский агроном-овощевод, специалист по выращиванию капусты и моркови

Умерли 25 ноября

1797 - Иван Шувалов русский государственный деятель, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, меценат

1956 - Александр Довженко советский кинорежиссер, писатель, кинодраматург, Народный артист РСФСР 1963 - Александр Маринеско советский офицер-подводник, Герой Советского Союза

1970 - Юкио Мисима японский писатель и драматург

2011 - Василий Алексеев советский тяжелоатлет, тренер, олимпийский чемпион

2016 - Фидель Кастро кубинский политический и военный деятель, руководитель Кубы (1959-2008).