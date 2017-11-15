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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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26 ноября в истории

26 ноября День Ангела у Ивана и Германа.

Всемирный день информации
Международный день сапожника

Знаменательные события

1394 - Город Сеул становится столицей Кореи 
1894 - Состоялось бракосочетание Николая II с принцессой Гессен-Дармштадтской
1901 - Во Львове студенты выступили с требованием создания украинского университета 
1918 - Принятие декрета о научных, музыкальных, литературных и других произведений. Согласно нему, все опубликованные, а также и неопубликованные произведения признавались достоянием РСФСР
1924 - Провозглашение Монгольской Народной Республики

1925 - Состоялся первый испытательный полет самолета «АНТ-4» конструкции Туполева
1944 - в Мукачево принят манифест о воссоединении Закарпатья с Советской Украиной
1959 - Закончился неудачей старт американского космического аппарата серии «Пионер». Аппарат упал в Атлантический океан
1963 - День рождения телепередачи «Спокойной ночи, малыши!»

1965 - Франция стала третьей после СССР и США страной, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли
1968 - Сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла Конвенцию о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества
1976 - От католической церкви поступил отказ по установлению католицизма государственной религией Италии 
1977 - Во Львове открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову
1988 - состоялся старт пилотируемого космического аппарата «Союз ТМ-7» с международным экипажем
2004 - В Донецке принята резолюция о предложении трудовым коллективам провести собрания и митинги с целью обсуждения вопроса объявления референдума об автономии Донецкой области
2004 - «игнорирование прав и свобод украинского народа, содействие фальсификации выборов Президента Украины в 2004 году и предательство академических ценностей» - по такому вердикту Ученый совет Львовского Национального университета им. Ивана Франко лишил к тому времени действительного Президента Украины Л. Д. Кучму звания почетного доктора 
2005 - введение дня памяти жертв голодомора 1932-1933гг. (отмечается каждую последнюю субботу ноября)

26 ноября  родились

1731 - Уильям Купер английский поэт

1767 -  Платон Зубов русский государственный деятель, последний фаворит императрицы Екатерины II

1847 - Мария-Дагмара Романова российская императрица, супруга Александра III

1857 -  Фердинанд Соссюр швейцарский лингвист, основатель Женевской школы лингвистического структурализма

1858 - Иван Загорский, украинский актер. Работал в театральных труппах М. Кропивницкого, П. Саксаганского, М. Садовского, И. Карпенко-Карого
1876 - Виктор Курманович, генерал УГА, командир группы «Жовква», потом - группы «Юг» и I корпуса УГА
1882 - Григорий Шерстюк, украинский языковед, педагог, журналист, основатель первого украинского педагогического издательства «Украинский учитель» и первого украинского педагогического журнала «Свет» 
1882 - Филипп Иосифович Капельгордский, украинский писатель, жертва сталинского террора 
1888 - Нестор Махно, анархо-коммунист, лидер анархистского движения в 1917-1921 годов, руководитель повстанческих отрядов. Великолепный тактик ведения партизанской войны
1890 - украинская писательница Зинаида Павловна Тулуб
1894 - Норберт Винер, американский математик-теоретик и прикладной математик. Создатель основ кибернетики, связанных с теорией информации и теории управления («отец кибернетики»), трудов по теории вероятностей и др. 
1894 - Иван Папанин советский арктический исследователь, контр-адмирал
1903 - Алексей Панкратьев, украинский кинооператор. Снял ленты: "Тарас Трясыло", "Шкурник", "Штурм земли", "Фата Моргана", "Богдан Хмельницкий", "Александр Пархоменко", "Подвиг разведчика", "Шельменко-денщик" и др. 
1926 - Маргарита Назарова советская артистка цирка, дрессировщица, актриса кино, Народная артистка РСФСР

1937 - Борис Егоров советский космонавт, Герой Советского Союза

1938 -  Анна Шатилова советская телеведущая, диктор Центрального телевидения, Народная артистка РСФСР
1939 - Тина Тернер, американская рок-певица и актриса. Обладательница восьми премий Грэмми. За свой артистизм, темперамент и сценическую выразительность она носит титул "Королевы рок-н-ролла"
1948 - Галина Прозуменщикова, украинская советская спортсменка. Олимпийская чемпионка по плаванию (1964; была первой советской спортсменкой, которая завоевала олимпийское золото в этом виде спорта); Рекордсменка мира 1964 - 67 гг.

Умерли 26 ноября

 1836 - Джон Макадам шотландский инженер-дорожник

1855 - Адам Мицкевич польский поэт и деятель национально-освободительного движения

1926 - Джон Браунинг американский изобретатель ручного огнестрельного оружия

1985 - Сергей Герасимов советский режиссер, актер, драматург и теоретик кино, Народный артист СССР. 

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