27 ноября в истории 27 ноября именины празднуют: Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Гавриил, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Филипп.

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Знаменательные события

1095 - провозглашение Первого крестового похода в Клермоне. Поход был провозглашен Папой Римским Урбаном II

1705 - Издан Указ Петра I о создании первого в России «полка морских солдат»

1730 - Сенатом издан Указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей», положивший начало постоянному уличному освещению в городе

1895 - Подписание завещания Альфреда Нобеля, согласно которому все его имущество и деньги будут направлены на развитие фонда Нобелевской премии

1897 - Введен в эксплуатацию Петровский (Енакиевский) металлургический завод

1918 - В. Вернадский стал президентом Украинской Академии наук

1922 - В денежном обращении советской России впервые появились новые банкноты – советские червонцы

1943 - Битва подразделений Украинской Повстанческой Армии с двумя немецкими дивизиями в Черном лесу

1971 - советский космический автоматический аппарат «Марс-2» совершил посадку на планете Марс

1997 - газета «Всеукраинские ведомости» опубликовала материал о преступных финансовых махинациях фирмы «Республика», возглавляемой И. Бакаем, и о миллионных убытках, которые понесло государство из-за деятельности этого предприятия

1998 - В Москве открылся Культурный центр Украины

2004 - Верховная Рада Украины на внеочередном заседании признала результаты повторного голосования на выборах Президента такими, которые не отражают в полной мере волеизъявление народа и являются недействительными

27 ноября родились

1701 - Андерс Цельсий, шведский астроном, геолог и метеоролог, является широко известным сегодня благодаря термометру со стоградусной шкалой, получивший его имя (термометр со шкалой Цельсия или термометр Цельсия) и используется в большинстве стран мира

1801 - Александр Варламов русский композитор, автор известных романсов

1863 - Ольга Кобылянская, выдающаяся украинская писательница, активная деятельница женского движения Буковины. По произведениям писательницы сняты фильмы: «Земля», «Волчица», «Меланхолический вальс», «Царевна» и др.

1874 - Хаим Вейцман первый президент государства Израиль (1949-1952), ученый

1894 - Мацусита Коносукэ, японский бизнесмен, основатель Matsushita Electric, известная своей бытовой электроникой под брендом Panasonic

1915 - Яков Гнездовский, украинский график, скульптор и живописец. Среди наиболее известных работ иконостас для украинской греко-католической церкви святой Троицы в Керганксони (США)

1918 - Борис Патон, ученый в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов; Президент АН Украины, первым награжден званием Герой Украины

1926 - Олесь Бердник, украинский писатель-фантаст, участник правозащитного движения, один из основоположников Украинской Хельсинской группы, теософ

1939 - Галина Польских советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР

1940 - Брюс Ли, китайский и американский киноактер, мастер боевых искусств, инструктор и актер боевого кино, один из самых влиятельных мастеров боевого жанра 20-го века

1942 - Джеймс Маршалл "Джими" Хендрикс, американский гитарист, певец и композитор. По версии журнала Rolling Stone, Хендрикс был признан лучшим гитаристом мира

1953 - Борис Гребенщиков, поэт, музыкант, лидер группы "Аквариум"

1960 - Юлия Тимошенко, политик и государственный деятель, 15-й и 18-й премьер-министр Украины. Кандидат экономических наук. Первая женщина премьер-министр в истории независимой Украины. По версии американского журнала Форбс в 2005 году признана одной из трех самых влиятельных женщин в мире

1963 - Владимир Машков советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист России

Умерли 27 ноября

1754 - Абрахам де Муавр французский математик

1852 - Августа Ада Кинг английская графиня, математик, первая женщина-программист

1889 - Идалия Полетика русская аристократка, одна из активных фигур в стане светских врагов А.С.Пушкина 1895 - Александр Дюма (сын) французский драматург

1972 - Ярослав Смеляков советский поэт, критик, переводчик .