28 ноября в истории

Знаменательные события
1365 - В центре Московского Кремля был основан Чудов монастырь Чудов монастырь — один из самых древних московских монастырей, освященный во имя праздника Чуда св. Архистратига Михаила в Хонех
1414 - Во время церковного собора в Констанце по обвинению в ереси арестован чешский реформатор Ян Гус
1561 - объявлено о самороспуске Ливонского рыцарского ордена, земли которого перешли в Польшу и Литву
1654 - На Подолье началась героическая оборона казацкой крепости Буша от польских войск. 30 ноября защитники взорвали себя вместе с крепостью
1660 - Основано Лондонское Королевское общество — ведущий научный центр Великобритании, выполняющий функции Национальной академии наук
1917 - правительство большевистской России направил послам Великобритании, Франции, США и ряда других стран ноту с предложением об объявлении перемирия на всех фронтах и начала переговоров о мире. Не получив ответа, большевики объявили о подготовке сепаратных мирных переговоров с Германией
1918 - Вышел Декрет Совнаркома «Об организации страхового дела в Российской Республике»
1918 - румынский Генеральный конгресс Буковины в Черновцах провозгласил объединение края с Румынией
1918 - Эстония подверглась военноve нападению со стороны Советской России. Начало Освободительная войны эстонского народа (1918-1920)
1928 - в Одесской области создана первая в СССР машино-тракторная станция (МТС)
1943 - в Тегеране открылась первая конференция руководителей трех ведущих держав антигитлеровской коалиции - И. Сталина (СССР), Ф. Рузвельта (США) и У. Черчилля (Великобритания)
1970 - проведены первые операции итальянской лево-террористической организации «Красные Бригады» - серию взрывов на заводе «Пирелли»
1974 - в Нью-йоркском концертном зале «Мэдисон Сквер Гарден» экс-битл Джон Леннон выступил на сцене в последний раз
1989 - Совет Министров СССР создал государственную комиссию по вопросам крымскотатарского народа
1994 - первая попытка федеральных сил штурмовать столицу Чечни - город Грозный во время Первой Чеченской войны
2000 - начало кассетного скандала в Украине. Александр Мороз обнародовал аудиокассеты с записями разговоров в кабинете Л. Кучмы об убийстве Георгия Гонгадзе
2004 - в г. Северодонецке Луганской области состоялся «Всеукраинский съезд народных депутатов», который получил оценку общественности и журналистов как сепаратистский. Однако ни один из участников съезда до сих пор не понес ответственности
2006 - Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида против украинского народа
28 ноября родились
1632 - Жан-Батист Люлли французский композитор, скрипач, основатель французской национальной оперы 1757 - Уильям Блейк - выдающийся английский поэт, также известный как автор иллюстраций к «Божественной комедии» Данте, «Ночных дум» Юнга и др
1820 - Фридрих Энгельс, немецкий предприниматель, политический деятель, философ, историк, публицист. Один из основоположников марксизма - первый систематизатор и издатель произведений Карла Маркса
1829 - Антон Григорьевич Рубинштейн, русский композитор, пианист, дирижер, старший брат композитора М.Г. Рубинштейна. Основатель Санкт-Петербургской консерватории
1838 - Александр Опекушин русский художник, скульптор-монументалист
1880 - Александр Блок, русский поэт, драматург, переводчик. Первые стихи написал под влиянием Василия Жуковского, Михаила Лермонтова, Афанасия Фета. Публиковаться начал в 1903.
1881 - Стефан Цвейг, австрийский писатель, критик, автор многочисленных белетризированных биографий
1890 - Зинаида Тулуб, украинская писательница. Самое значительное произведение - исторический роман-дилогия «Людоловы», в котором на богатом историческом материале воссоздана жизнь украинского народа начала 17 века при гетмане Петре Сагайдачном
1906 - Дмитрий Лихачев советский литературовед, историк культуры, филолог, академик
1915 - Константин Симонов советский писатель и поэт
1923 - Глория Грэм американская актриса
1932 - Зиновий Высоковский советский и российский актер театра, кино и эстрады, Народный артист России
1949 - Михаил Поплавский, украинский певец, общественно-политический деятель, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины.
1949 - Александр Годунов советский и американский артист балета и киноактер, Заслуженный артист РСФСР
1950 - Эд Харрис (Эдвард Аллен Харрис), американский киноактер ( «Враг у ворот», «Мачеха», «Никсон», «Под огнем», «Обрыв», «Скала», «Фирма»).
1967 - Анна Николь Смит, знаменитая американская фотомодель, актриса. Родилась под именем Вики Линн Гоуган, но позже стала общеизвестной как Анна Николь Смит благодаря, в частности, появлению на обложке американского журнала «Плейбой» в 1993 г. и скандально известному бракосочетанию с 89-летним техасским миллиардером Говардом Маршаллом
Умерли 28 ноября
1725 - Никита Демидов русский промышленник, основатель династии Демидовых
1949 - Владимир Образцов российский и советский ученый в области транспорта, академик
1954 - Энрико Ферми итальянский ученый-физик, Нобелевский лауреат
1960 - Ричард Натаниэль Райт американский писатель
1962 - Вильгельмина королева Нидерландов (1890-1948)
2001 - Игорь Стечкин советский и российский конструктор стрелкового оружия, инженер-оружейник 2006 - Любовь Полищук советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России
2010 - Владимир Маслаченко советский футболист-вратарь, Заслуженный мастер спорта СССР
2010 - Лесли Нильсен канадский и американский актер.