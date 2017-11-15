28 ноября в истории 28 ноября именины празднуют: Варвара, Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Самсон.

Знаменательные события

1365 - В центре Московского Кремля был основан Чудов монастырь Чудов монастырь — один из самых древних московских монастырей, освященный во имя праздника Чуда св. Архистратига Михаила в Хонех

1414 - Во время церковного собора в Констанце по обвинению в ереси арестован чешский реформатор Ян Гус

1561 - объявлено о самороспуске Ливонского рыцарского ордена, земли которого перешли в Польшу и Литву

1654 - На Подолье началась героическая оборона казацкой крепости Буша от польских войск. 30 ноября защитники взорвали себя вместе с крепостью

1660 - Основано Лондонское Королевское общество — ведущий научный центр Великобритании, выполняющий функции Национальной академии наук

1917 - правительство большевистской России направил послам Великобритании, Франции, США и ряда других стран ноту с предложением об объявлении перемирия на всех фронтах и начала переговоров о мире. Не получив ответа, большевики объявили о подготовке сепаратных мирных переговоров с Германией

1918 - Вышел Декрет Совнаркома «Об организации страхового дела в Российской Республике»

1918 - румынский Генеральный конгресс Буковины в Черновцах провозгласил объединение края с Румынией

1918 - Эстония подверглась военноve нападению со стороны Советской России. Начало Освободительная войны эстонского народа (1918-1920)

1928 - в Одесской области создана первая в СССР машино-тракторная станция (МТС)

1943 - в Тегеране открылась первая конференция руководителей трех ведущих держав антигитлеровской коалиции - И. Сталина (СССР), Ф. Рузвельта (США) и У. Черчилля (Великобритания)

1970 - проведены первые операции итальянской лево-террористической организации «Красные Бригады» - серию взрывов на заводе «Пирелли»

1974 - в Нью-йоркском концертном зале «Мэдисон Сквер Гарден» экс-битл Джон Леннон выступил на сцене в последний раз

1989 - Совет Министров СССР создал государственную комиссию по вопросам крымскотатарского народа

1994 - первая попытка федеральных сил штурмовать столицу Чечни - город Грозный во время Первой Чеченской войны

2000 - начало кассетного скандала в Украине. Александр Мороз обнародовал аудиокассеты с записями разговоров в кабинете Л. Кучмы об убийстве Георгия Гонгадзе

2004 - в г. Северодонецке Луганской области состоялся «Всеукраинский съезд народных депутатов», который получил оценку общественности и журналистов как сепаратистский. Однако ни один из участников съезда до сих пор не понес ответственности

2006 - Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида против украинского народа

28 ноября родились

1632 - Жан-Батист Люлли французский композитор, скрипач, основатель французской национальной оперы 1757 - Уильям Блейк - выдающийся английский поэт, также известный как автор иллюстраций к «Божественной комедии» Данте, «Ночных дум» Юнга и др

1820 - Фридрих Энгельс, немецкий предприниматель, политический деятель, философ, историк, публицист. Один из основоположников марксизма - первый систематизатор и издатель произведений Карла Маркса

1829 - Антон Григорьевич Рубинштейн, русский композитор, пианист, дирижер, старший брат композитора М.Г. Рубинштейна. Основатель Санкт-Петербургской консерватории

1838 - Александр Опекушин русский художник, скульптор-монументалист

1880 - Александр Блок, русский поэт, драматург, переводчик. Первые стихи написал под влиянием Василия Жуковского, Михаила Лермонтова, Афанасия Фета. Публиковаться начал в 1903.

1881 - Стефан Цвейг, австрийский писатель, критик, автор многочисленных белетризированных биографий

1890 - Зинаида Тулуб, украинская писательница. Самое значительное произведение - исторический роман-дилогия «Людоловы», в котором на богатом историческом материале воссоздана жизнь украинского народа начала 17 века при гетмане Петре Сагайдачном

1906 - Дмитрий Лихачев советский литературовед, историк культуры, филолог, академик

1915 - Константин Симонов советский писатель и поэт

1923 - Глория Грэм американская актриса

1932 - Зиновий Высоковский советский и российский актер театра, кино и эстрады, Народный артист России

1949 - Михаил Поплавский, украинский певец, общественно-политический деятель, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины.

1949 - Александр Годунов советский и американский артист балета и киноактер, Заслуженный артист РСФСР

1950 - Эд Харрис (Эдвард Аллен Харрис), американский киноактер ( «Враг у ворот», «Мачеха», «Никсон», «Под огнем», «Обрыв», «Скала», «Фирма»).

1967 - Анна Николь Смит, знаменитая американская фотомодель, актриса. Родилась под именем Вики Линн Гоуган, но позже стала общеизвестной как Анна Николь Смит благодаря, в частности, появлению на обложке американского журнала «Плейбой» в 1993 г. и скандально известному бракосочетанию с 89-летним техасским миллиардером Говардом Маршаллом

Умерли 28 ноября

1725 - Никита Демидов русский промышленник, основатель династии Демидовых

1949 - Владимир Образцов российский и советский ученый в области транспорта, академик

1954 - Энрико Ферми итальянский ученый-физик, Нобелевский лауреат

1960 - Ричард Натаниэль Райт американский писатель

1962 - Вильгельмина королева Нидерландов (1890-1948)

2001 - Игорь Стечкин советский и российский конструктор стрелкового оружия, инженер-оружейник 2006 - Любовь Полищук советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России

2010 - Владимир Маслаченко советский футболист-вратарь, Заслуженный мастер спорта СССР

2010 - Лесли Нильсен канадский и американский актер.