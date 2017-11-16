29 ноября в истории 29 ноября именины празднуют: Федор, Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Матвей, Михаил, Николай, Семен, Сергей.

Знаменательные события

1830 - в Варшаве началось польское национально-освободительное восстание. Восстание было подавлено в 1831 году

1870 - Началось первое путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии

1899 - основан испанский футбольный клуб «Барселона». Один из самых известных и сильнейших клубов Испании и мира. За более чем столетнюю историю этот клуб стал одним из символов Каталонии

1924 - День создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП)

1929 - американский пилот Ричард Берд с тремя компаньонами первым в мире перелетел Южный полюс на самолете

1941 - Фашисты казнили партизанку Зою Космодемьянскую В годы Великой отечественной войны в октябре

1944 - Советские войска форсировали Дунай

1945 - Провозглашена Федеративная Народная Республика Югославия

1945 - Состоялась первая в мире спасательная операция при участии вертолета Сикорского

1947 - Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о разделе подмандатной территории Палестины и создания там независимых еврейского и арабского государств

1955 - В Севастополе взорвался и затонул советский линкор «Новороссийск», погибло около 1000 человек (по официальной статистике 608)

1959 - церемонию вручения наград «Грэмми» впервые показали по американскому телевидению. Среди лауреатов были Фрэнк Синатра и Дюк Эллингтон

1963 - президент США Линдон Джонсон подписал распоряжение об учреждении Комиссии во главе с Верховным судьей Эрлом Уорреном для расследования покушения на президента Джона Кеннеди, совершенного неделей раньше

1990 - Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая позволяла применить против Ирака силу в случае, если он не выведет свои войска из Кувейта до 15 января 1991 года

1996 - международный трибунал по бывшей Югославии вынес свой первый приговор. К 10 годам тюремного заключения был осужден хорват Дражен Ердемович, признанный виновным в преступлениях против человечества во время гражданской войны в Боснии

1999 - Указом Президента введены официальные символы главы государства: Флаг (штандарт) Президента Украины, Знак Президента Украины, Гербовая печать Президента Украины, Булава Президента Украины

29 ноября родились

1427 - Казимир IV Ягелон Великий князь Литовский, король Польский

1656 - Эдмонд Галлей, английский астроном и геофизик. Наибольшей заслугой ученого перед мировой наукой является то, что он способствовал появлению труда Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии», сокращенно «Начала» или «Математические начала». Галлей не только сумел убедить Ньютона написать этот труд, но и опубликовал его за собственные средства

1778 - Григорий Квитка-Основьяненко, украинский писатель. Основоположник художественной прозы и жанра социально-бытовой комедии в классической украинской литературе

1797 - Доменико Доницетти итальянский оперный композитор

1802 - Вильгельм Гауф, немецкий писатель-сказочник (Маленький Мук, Карлик нос)

1803 - Кристиан Доплер, австрийский физик, математик, астроном. Теоретически объяснил зависимость частоты звуковых и световых колебаний от скорости движения источника излучения и наблюдателя (эффект Доплера)

1874 - Антонио Егаш Мониш, португальский невропатолог, основатель современной психохирургии, лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии за внедрение хирургического метода лечения шизофрении (лоботомия)

1825 - Жан-Мартен Шарко французский психиатр, придумавший душ-антидепрессант "Шарко"

1843 - Гертруда Джекилл британский дизайнер, писательница и художник

1849 - Джон Флеминг английский ученый-электротехник, изобретатель первой электронной лампы

1899 - Григорий Стрелец (Косынка), украинский писатель, считается продолжателем традиций импрессионистической новеллы в украинской литературе

1905 - Гавриил Троепольский советский писатель, автор повести «Белый Бим Черное ухо»

1931 - Юрий Войнов советский футболист-полузащитник, советский и украинский тренер

1932 - Жак Ширак, французский политик - мэр Парижа, премьер-министр Франции, президент Франции

1960 - Татьяна Назарова, народная артистка Украины, актриса Национального академического драматического театра им. Леси Украинки

1966 - Евгений Миронов советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

Умерли 29 ноября

1643 - Клаудио Монтеверди итальянский композитор, автор мадригалов, опер, церковных произведений

1861 - Николай Добролюбов русский писатель и литературный критик

1869 - Джулия Гризи итальянская оперная певица

1924 - Джакомо Пуччини итальянский оперный композитор

1941 - Зоя Космодемьянская советская партизанка, Герой Советского Союза

1981 - Натали Вуд американская киноактриса

1989 - Натан Эйдельман советский писатель, историк, литературовед

2001 - Джордж Харрисон английский рок-музыкант, певец, композитор, продюсер, гитарист группы «The Beatles»

2001 - Виктор Астафьев советский и российский писатель

2010 - Белла Ахмадулина советская и российская поэтесса, писательница, переводчица

2013 - Наталья Горбаневская советская поэтесса, переводчик, правозащитник .