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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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30 ноября в истории

30 ноября именины празднуют: Геннадий, Григорий, Захар, Иван.

 Всемирный день домашних животных
Международный день защиты информации 

Знаменательные события

1763 - Проведение судебной реформы Кириллом Разумовским. Введены земские суды для гражданских дел и исков, городские суды для уголовных и подкоморский суд для исков по земельным вопросам. Наивысшей формой суда стал Генеральный суд
1794 - Александру Суворову присвоено звание генерал-фельдмаршал

1853 - Русский флот одержал блестящую победу над турецким флотом у мыса Синоп
1854 - Вице-королем Египта Саид-Пашей предоставлено разрешение на строительство Суэцкого канала. Само строительство началось в 1859 году
1867 - начал работу первый электрический маяк на территории Российской Империи, который был установлен в Одессе (сейчас известен как Одесский маяк)
1922 - Последний выход на сцену легенды французского кино и театра - Сары Бернар. В последний раз она играла в возрасте 78-и лет
1922 - На карте появилась Чеченская автономия
1939 - Начало советско-финской войны (началась с нападения СССР)
1936 - В Лондоне сгорел Хрустальный дворец
1963 - Начало эксплуатации коксохимического завода, который был построен в Авдеевке Донецкой области, считалось крупнейшим коксохимическим предприятием в Европе
1968 - В Киеве торжественно открыт Республиканский дом композиторов
1973 - XXVIII сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла международную конвенцию о пресечении преступлений апартеида (официальная политика расовой дискриминации, сегрегации и угнетения, которую на протяжении 1948-1991 гг. проводили правящие круги) и наказании за него
1996 - Создана Государственная таможенная служба Украины
1998 - В обязанности премьер-министра Македонии приступил 32-летний Любко Георгиевски. Он стал самым молодым премьер-министром в мире
2006 - Официальный релиз о выходе на полки магазинов новой операционной системы Windows Vista и пакета программ Office 2007 от корпорации «Microsoft»

30 ноября  родились

1591 - Святой Анджей Бобола, польский римо-католический святой, священномученик, монах ордена иезуитов. Отличался своей религиозной деятельностью особенно в Бобруйске и Пинске, где упорно проповедовал католицизм, вследствие чего его иногда называют апостолом Полесья
1667 - Джонатан Свифт, сатирик, церковный деятель, публицист, ирландский писатель, известен как автор «Путешествий Гулливера». Последние годы своей жизни Свифт страдал от прогрессирующего психического расстройства
1810 - Оливер Фишер Винчестер, американский изобретатель и производитель стрелкового оружия
1835 - Марк Твен (Сэмюэл Ленггорн Клеменс), американский писатель, юморист, сатирист, публицист, издатель. Наиболее известный за произведения «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» 
1869 - Нильс Густав Дален шведский изобретатель, Нобелевский лауреат
1874 - Уинстон Черчилль, государственный деятель Великобритании, писатель, больше известный как премьер-министр этой страны в годы Второй мировой войны. Также получил Нобелевскую премию в области литературы 
1913 -  Виктор Драгунский советский писатель

1934 - Раи́са Петро́вна Ива́нченко — советский и украинский историк, писательница, поэтесса, публицист

1934 -  Вячеслав Невинный советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР

1936 - Светлана Жильцова советская и российская телеведущая, диктор телевидения, Заслуженная артистка РСФСР
1937 - Артемьев Эдуард Николаевич, русский композитор, классик советской и российской электронной музыки. Известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского
1945 - Анатолий Кущ, украинский скульптор, народный художник Украины, автор Монумента Независимости в Киеве
1945 - Роджер Гловер, английский рок-музыкант, бас-гитарист группы «Deep Purple»
1951 - Назарий Яремчук. популярный певец
1960 - Гарри Линекер, английский футболист, лучший игрок Европы (1986, 1992), лучший бомбардир финала Чемпионата мира по футболу (1986)
1965 - Бен Стиллер, американский киноактер. Снимается преимущественно в комедиях, наиболее известные ленты с участием Стиллера - «Знакомство с Факерами», «Девушка моих кошмаров», «Все без ума от Мэри» и др.

Умерли 30 ноября

 1680 - Питер Лели английский живописец, известный мастер портрета эпохи барокко

1900 - Оскар Уайльд ирландский поэт, драматург, писатель

1939 - Бела Кун венгерский и советский политический деятель и журналист

1976 - Иван Якубовский советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза

1982 - Леон Круаза итальянский и венесуэльский ботаник, биогеограф

1989 - Хасан Фатхи египетский архитектор

 2013 - Юрий Яковлев советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР

2015 - Эльдар Рязанов советский и российский кинорежиссер, сценарист, телеведущий, Народный артист СССР.

Общество Всемирный день домашних животных Международный день защиты информации
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