Разрушаем стандарты: 3D обои для стен на полу и дверях 3D фотообои – уникальный способ изменить реальность, визуально увеличить пространство офиса, зала, детской комнаты, спальни, кухни или ванной. Новой особенностью является возможность придать объем и глубину не только стенам, но и дверям с полом.

3D обои для стен

Обои с трехмерным эффектом дизайнеры советуют использовать в просторных, хорошо освещенных помещениях. Клеить на стены, возле которых ничего не стоит или располагается только диван/стол со стульями.

Свободное пространство и качественное освещение как раз и позволяют создать эффект трехмерности. Причем можно выбрать рисунок, создающий иллюзию проекции в глубину: лесную тропинку, дворцовые арочные залы, лавандовое поле и т. д.

Либо изображение просто будет казаться выпуклым, объемным, реалистичным. Компании предлагают широкий выбор картинок, а еще больше он в Интернете, например, в многочисленных фотобанках.

Трехмерные фотообои для пола

Сегодня очень модно делать объемными стены, потолки и полы. Может для вас станет новостью, но фотообои тоже можно использовать, чтобы придать трехмерности половому покрытию. С одним условием, использовать такую отделку в помещениях с небольшой нагрузкой на пол: в детских, ванных и спальнях.

Для фотообоев пола нужно выбирать соответствующее изображение и плотную не слоящуюся бумагу. Перед оклейкой основание выравнивается листами ДВП и идеально вышпаклевывается, а затем покрывается противогрибковой грунтовкой и шлифуется.

Приклеиваются фотообои на пол клеем ПВА, растворенным 1:2 водой или на панельный лак. После полного высыхания пол обязательно покрывается хотя бы тремя слоями лака, защищающего поверхность от влаги и механических повреждений.

3D обои для дверей

Если размеры стены или обилие мебели не позволяют использовать фотообои для стен, дизайнеры предлагают креативное решение – 3D рисунком украсить двери. При этом заказать полотно одним куском на всю дверь, без швов. Такой заказ можно оформить только индивидуально через интернет.

Очень удобны самоклеящиеся обои на двери, которые отлично пристают к деревянным и ДВП дверям, но их тоже обязательно нужно покрывать защитным лаком. Кстати такими обоями оклеивают не только межкомнатные двери, но и дверцы шкафов-купе.

Нестандартные изображения позволят оригинально отделать пол, превратить дверь в окно или скрыть ее, использовав точно такие же фотообои, как и 3д обои для стен.

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