1 декабря в истории 1 декабря День Ангела у Платона, Николая, Романа.

Всемирный день борьбы со СПИДом

День работников прокуратуры

День невролога

Знаменательные события

1800 - Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки

1822 - На сцене впервые выступил Ференц Лист, в будущем - известный австрийский композитор. На время первого выступления ему было 11 лет

1835 - Вышел тираж первого сборника сказок Ханса Кристиана Андерсена

1863 - На заседании представителей футбольных команд Англии принято решение запретить футболистам держать на поле мяч в руках

1878 - В Белом Доме установлен первый телефон

1879 - Совершено неудачное покушение на императора Александра II

1887 - Появление Шерлока Холмса - на страницах повести английского писателя Артура Конан-Дойля. В «Этюде в багровых тонах» впервые появился этот детектив.

1891 - Американец Джеймс Нейсмит придумал новую спортивную игру - баскетбол

1913 - На заводах Форда (США) начал работать первый конвейер. Мощности завода выпускали с конвейера по одному автомобилю каждые 2,5 часа

1913 - Открыт метрополитен в столице Аргентины - Буэнос-Айресе

1918 - Создана Югославия путем провозглашения Королевства сербов, хорватов и словенцев.

1919 - Восстание против С.Петлюры под предводительством Е.Волоха

1934 - В Ленинграде коммунист Николаев застрелил лидера местной коммунистической организации Сергея Кирова. Сталин использовал это преступление для организации в СССР «большого террора» (только в Украине в декабре 1934 года расстреляли 28 человек, в том числе известных деятелей)

1944 - Приказ НКВД о создании Главного управления по борьбе с бандитизмом

1945 - Основана Международная демократическая федерация женщин, объединяющая женщин независимо от национальности, расы

1953 - В Чикаго вышел первый номер журнала «Playboy»

1955 - Начало движения против расовой сегрегации в США.

1956 - Начало кубинской революции: Фидель Кастро со своими сторонниками тайно вернулся из эмиграции на Кубу

1958 - Провозглашение Центральноафриканской Республики (раньше это была французская колония Убанги-Шари

1959 - Заключен международный Договор об Антарктике, предусматривающий демилитаризацию района Антарктиды, использование его в исключительно мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия

1981 - Запуск третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС. Его мощность достигала 1 млн кВт

1988 - В Пакистане Беназир Бхутто стала первой женщиной премьер-министром в мусульманской стране

1990 - Под дном пролива Ла-Манш встретились британские и французские строители, которые с двух концов прокладывали первые в истории подземный тоннель через этот пролив между Британией и Францией

1991 - Более 90% процентов из 32-х миллионов граждан Украины приняли участие во Всеукраинском референдуме и высказались за независимость своей страны. Одновременно с референдумом проводились и выборы Президента, на которых победу одержал Леонид Кравчук

1994 - Андрей Шевченко в матче против днепропетровского ФК «Днепр» забил свой первый гол в составе киевского «Динамо»

1 декабря родились

1081 - Людовик VI Толстый король Франции (1108-1137), пятый из династии Капетингов

1595 - Богдан Хмельницкий, гетман Украины. Точной даты его рождения нет, 1 декабря - одна из гипотез

1716 - Этьен Фальконе французский скульптор

1761 - Мари Тюссо, скульптор, основательница знаменитого музея восковых фигур Мадам Тюссо в Лондоне.

1792 - Николай Лобачевский, известный русский математик, создатель неевклидовой геометрии, деятель университетского образования и народного просвещения. Один из многих известных английских математиков Уильям Клиффорд назвал Лобачевского «Коперником геометрии»

1864 - Карстен Борхгревинк, норвежский мореплаватель, в 1895 году первым в истории высадился на берег Антарктиды и организовал там первую зимовку.

1886 - Рекс Стаут, американский писатель, автор детективных романов, создатель цикла романов о Ниро Вульфе

1890 - Василий Блюхер советский военный и государственный деятель, Маршал Советского Союза

1894 - Головинский Юлиан, военный i политический деятель, организатор законспирированной «Летучей Бригады» националистов

1896 - Георгий Жуков, советский полководец и государственный деятель, Маршал Советского Союза, Четырехкратный Герой Советского Союза, кавалер ордена Победы, один из известнейших военнокомандующих Второй Мировой войны.

1918 - Платон Майборода, украинский композитор, автор песен «Белые каштаны», «Песня про рушник», музыки к кинофильмам

1922 - Всеволод Бобров советский футболист и хоккеист, тренер, олимпийский чемпион

1933 - Вульфенсон Джеймс, американский финансист, глава Всемирного банка в мае 2005 года

1935 - Вуди Аллен (настоящая фамилия и имя - Аллан Стюарт Кенигсберг), американский актер, кинорежиссер и сценарист, обладатель трех «Оскаров» за фильмы «Любовь и смерть», «Манхэттен», «Другая женщина»

1945 - Геннадий Хазанов российский артист эстрады, актер, общественный деятель, Народный артист РСФСР

1956 - Амаяк Акопян советский и российский артист эстрады, цирка и кино, иллюзионист, Заслуженный артист РФ

1959 - Гарик Сукачев российский рок-музыкант, поэт, актер, режиссер, композитор

Умерли 1 декабря

1825 - Александр I Романов российский император (1801-1825)

1866 - Джордж Эверест английский географ и геодезист, чьим именем названа высочайшая вершина мира 1867 - Митрополит Филарет российский богослов, митрополит Московский и Коломенский (1826-1867)

1914 - Альфред Тайер Мэхэн американский военный морской теоретик и историк

1934 - Сергей Киров советский политический и государственный деятель

1943 - Дамронг Ратчанубаб государственный деятель Таиланда, ученый и историк

1947 - Годфри Харолд Харди английский математик

1947 - Кроули Эдвард Алистер английский писатель, автор оккультных произведений

1986 - Юрий Тимошенко (Тарапунька) советский эстрадный артист и киноактер, Народный артист Украины 1997 - Стефан Граппелли французский джазовый скрипач

2006 - Клод Жад французская актриса.