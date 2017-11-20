1 декабря в истории

Знаменательные события
1800 - Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки
1822 - На сцене впервые выступил Ференц Лист, в будущем - известный австрийский композитор. На время первого выступления ему было 11 лет
1835 - Вышел тираж первого сборника сказок Ханса Кристиана Андерсена
1863 - На заседании представителей футбольных команд Англии принято решение запретить футболистам держать на поле мяч в руках
1878 - В Белом Доме установлен первый телефон
1879 - Совершено неудачное покушение на императора Александра II
1887 - Появление Шерлока Холмса - на страницах повести английского писателя Артура Конан-Дойля. В «Этюде в багровых тонах» впервые появился этот детектив.
1891 - Американец Джеймс Нейсмит придумал новую спортивную игру - баскетбол
1913 - На заводах Форда (США) начал работать первый конвейер. Мощности завода выпускали с конвейера по одному автомобилю каждые 2,5 часа
1913 - Открыт метрополитен в столице Аргентины - Буэнос-Айресе
1918 - Создана Югославия путем провозглашения Королевства сербов, хорватов и словенцев.
1919 - Восстание против С.Петлюры под предводительством Е.Волоха
1934 - В Ленинграде коммунист Николаев застрелил лидера местной коммунистической организации Сергея Кирова. Сталин использовал это преступление для организации в СССР «большого террора» (только в Украине в декабре 1934 года расстреляли 28 человек, в том числе известных деятелей)
1944 - Приказ НКВД о создании Главного управления по борьбе с бандитизмом
1945 - Основана Международная демократическая федерация женщин, объединяющая женщин независимо от национальности, расы
1953 - В Чикаго вышел первый номер журнала «Playboy»
1955 - Начало движения против расовой сегрегации в США.
1956 - Начало кубинской революции: Фидель Кастро со своими сторонниками тайно вернулся из эмиграции на Кубу
1958 - Провозглашение Центральноафриканской Республики (раньше это была французская колония Убанги-Шари
1959 - Заключен международный Договор об Антарктике, предусматривающий демилитаризацию района Антарктиды, использование его в исключительно мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия
1981 - Запуск третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС. Его мощность достигала 1 млн кВт
1988 - В Пакистане Беназир Бхутто стала первой женщиной премьер-министром в мусульманской стране
1990 - Под дном пролива Ла-Манш встретились британские и французские строители, которые с двух концов прокладывали первые в истории подземный тоннель через этот пролив между Британией и Францией
1991 - Более 90% процентов из 32-х миллионов граждан Украины приняли участие во Всеукраинском референдуме и высказались за независимость своей страны. Одновременно с референдумом проводились и выборы Президента, на которых победу одержал Леонид Кравчук
1994 - Андрей Шевченко в матче против днепропетровского ФК «Днепр» забил свой первый гол в составе киевского «Динамо»
1 декабря родились
1081 - Людовик VI Толстый король Франции (1108-1137), пятый из династии Капетингов
1595 - Богдан Хмельницкий, гетман Украины. Точной даты его рождения нет, 1 декабря - одна из гипотез
1716 - Этьен Фальконе французский скульптор
1761 - Мари Тюссо, скульптор, основательница знаменитого музея восковых фигур Мадам Тюссо в Лондоне.
1792 - Николай Лобачевский, известный русский математик, создатель неевклидовой геометрии, деятель университетского образования и народного просвещения. Один из многих известных английских математиков Уильям Клиффорд назвал Лобачевского «Коперником геометрии»
1864 - Карстен Борхгревинк, норвежский мореплаватель, в 1895 году первым в истории высадился на берег Антарктиды и организовал там первую зимовку.
1886 - Рекс Стаут, американский писатель, автор детективных романов, создатель цикла романов о Ниро Вульфе
1890 - Василий Блюхер советский военный и государственный деятель, Маршал Советского Союза
1894 - Головинский Юлиан, военный i политический деятель, организатор законспирированной «Летучей Бригады» националистов
1896 - Георгий Жуков, советский полководец и государственный деятель, Маршал Советского Союза, Четырехкратный Герой Советского Союза, кавалер ордена Победы, один из известнейших военнокомандующих Второй Мировой войны.
1918 - Платон Майборода, украинский композитор, автор песен «Белые каштаны», «Песня про рушник», музыки к кинофильмам
1922 - Всеволод Бобров советский футболист и хоккеист, тренер, олимпийский чемпион
1933 - Вульфенсон Джеймс, американский финансист, глава Всемирного банка в мае 2005 года
1935 - Вуди Аллен (настоящая фамилия и имя - Аллан Стюарт Кенигсберг), американский актер, кинорежиссер и сценарист, обладатель трех «Оскаров» за фильмы «Любовь и смерть», «Манхэттен», «Другая женщина»
1945 - Геннадий Хазанов российский артист эстрады, актер, общественный деятель, Народный артист РСФСР
1956 - Амаяк Акопян советский и российский артист эстрады, цирка и кино, иллюзионист, Заслуженный артист РФ
1959 - Гарик Сукачев российский рок-музыкант, поэт, актер, режиссер, композитор
Умерли 1 декабря
1825 - Александр I Романов российский император (1801-1825)
1866 - Джордж Эверест английский географ и геодезист, чьим именем названа высочайшая вершина мира 1867 - Митрополит Филарет российский богослов, митрополит Московский и Коломенский (1826-1867)
1914 - Альфред Тайер Мэхэн американский военный морской теоретик и историк
1934 - Сергей Киров советский политический и государственный деятель
1943 - Дамронг Ратчанубаб государственный деятель Таиланда, ученый и историк
1947 - Годфри Харолд Харди английский математик
1947 - Кроули Эдвард Алистер английский писатель, автор оккультных произведений
1986 - Юрий Тимошенко (Тарапунька) советский эстрадный артист и киноактер, Народный артист Украины 1997 - Стефан Граппелли французский джазовый скрипач
2006 - Клод Жад французская актриса.