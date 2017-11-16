СНБО: РФ развернула армию возле границы с Украиной Заместитель секретаря СНБО также отметил, что Украина является не единственным, но ключевым российским фронтом

Вероятность широкомасштабной российской операции против Украины остается вероятной. Об этом заявил заместитель Секретаря СНБО Александр Литвиненко во время Национального экспертного форума, передает пресс-служба ведомства.

Литвиненко привел пример создания двух новых российских армий – 8-й и 20-й общевойсковой армии, трех новосозданных дивизий – 150-й, 3-й, 144-й, и дивизии, которая создается на Кавказе, быстрое перевооружение воздушной армии южного и западного военных округов, куда поступают новые самолеты.

"Здесь также следует сказать о стремительном развертывании в оккупированном украинском Крыму, где россияне создали A2/AD зону – зону запрещенного доступа с воздуха и с моря с совершенно традиционной для российской военной машины целью: доминирование в Черноморском регионе", – сказал он.

Литвиненко отметил, что западные санкции против России действуют. "Они ограничили очень серьезные российские военные программы, такие как создание нового самолета-истребителя фронтовой авиации пятого поколения, нового танка "Армата", новой бронеплатформы, кроме того, уменьшили количество ресурсов, которые они могут потратить на модернизацию собственного ОПК", – сказал он.

Однако, по словам Литвиненко, "россияне находят необходимые ресурсы на развертывание войск на границе с Украиной на постоянной основе, повышение их боеготовности, что подтвердили учения "Запад-2017".

Заместитель секретаря СНБО также отметил, что Украина является не единственным, но ключевым российским фронтом. "Россия хочет вернуть свои позиции ведущей великой державы, используя для этого все инструменты силы", – подчеркнул Литвиненко.

Ранее Литвиненко заявил, что Россия осуществила три мощные кибератаки на Украину.

В СБУ заявили, что Россия готовится сфальсифицировать президентские выборы в Украине.

Источник: "Сегодня"