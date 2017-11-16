СНБО: РФ развернула армию возле границы с Украиной

Вероятность широкомасштабной российской операции против Украины остается вероятной. Об этом заявил заместитель Секретаря СНБО Александр Литвиненко во время Национального экспертного форума, передает пресс-служба ведомства.
Литвиненко привел пример создания двух новых российских армий – 8-й и 20-й общевойсковой армии, трех новосозданных дивизий – 150-й, 3-й, 144-й, и дивизии, которая создается на Кавказе, быстрое перевооружение воздушной армии южного и западного военных округов, куда поступают новые самолеты.
"Здесь также следует сказать о стремительном развертывании в оккупированном украинском Крыму, где россияне создали A2/AD зону – зону запрещенного доступа с воздуха и с моря с совершенно традиционной для российской военной машины целью: доминирование в Черноморском регионе", – сказал он.
Литвиненко отметил, что западные санкции против России действуют. "Они ограничили очень серьезные российские военные программы, такие как создание нового самолета-истребителя фронтовой авиации пятого поколения, нового танка "Армата", новой бронеплатформы, кроме того, уменьшили количество ресурсов, которые они могут потратить на модернизацию собственного ОПК", – сказал он.
Однако, по словам Литвиненко, "россияне находят необходимые ресурсы на развертывание войск на границе с Украиной на постоянной основе, повышение их боеготовности, что подтвердили учения "Запад-2017".
Заместитель секретаря СНБО также отметил, что Украина является не единственным, но ключевым российским фронтом. "Россия хочет вернуть свои позиции ведущей великой державы, используя для этого все инструменты силы", – подчеркнул Литвиненко.
Ранее Литвиненко заявил, что Россия осуществила три мощные кибератаки на Украину.
В СБУ заявили, что Россия готовится сфальсифицировать президентские выборы в Украине.
Источник: "Сегодня"