2 декабря в истории 2 декабря именины празднуют: Вениамин, Адриан, Аза, Александр, Валентин, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Порфирий, Сергей, Федор.

Международный день борьбы за отмену рабства

День 2D-художников

Знаменательные события

1409 - В Лейпцигеоткрылся один из первых университетов Центральной Европы1697 - Начало первого службы в новом кафедральном соборе святого Павла (Лондон)

1804 - Провозглашение Наполеона Бонапарта первым императором Франции. Церемония провозглашения состоялась в соборе Нотр-Дам

1805 - под Аустерлицем в Моравии Наполеон Бонапарт разгромил объединенную русско-австрийскую армию

1816 - в Лондоне луддиты (борцы со станками) устроили массовые акты уничтожения машин и станков на предприятиях

1823 - в послании к Конгрессу президент США Джеймс Монро провозгласил «доктрину Монро» - принцип политического невмешательства европейских государств в дела Американского континента

1848 - 53-летний австрийский император Фердинанд I был вынужден отречься от престола в пользу своего 18-летнего племянника Франца Иосифа I

1852 - президент Франции Луи Наполеон Бонапарт объявил себя императором Франции под именем Наполеон III и основал Вторую империю

1863 - завершилось строительство купола Капитолия в Вашингтоне (США)

1864 - в Петербурге состоялась премьера первой украинской оперы Семена Гулака-Артемовского "Запорожец за Дунаем"

1864 - Судебная реформа в Российской империи. Основные принципы нововведений: равенство всех перед законом, независимость и неизменность судей, введение суда присяжных для уголовных преступлений и т.д.

1870 - город Рим провозглашен столицей Италии

1897 - Иван Баграмян советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза

1901 - американец Кинг Жилетт запатентовал свое изобретение - безопасную бритву с двухсторонним одноразовым лезвием. Изобретение получило название «Жилетка»

1921 - В Харькове открыта Всеукраинская контора Госбанка

1949 - Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции другими лицами. С того дня ежегодно отмечается Международный день борьбы за отмену рабства

1956 - Фидель Кастро с отрядом прибыл на Кубу с целью государственного переворота

1960 - на металлургическом заводе им. Ленина в Кривом Роге перестали эксплуатировать доменную печь «Криворожская-Комсомольская». К тому времени эта печь была крупнейшей в мире

1961 - кубинский лидер Фидель Кастро впервые заявил, что по взглядам он марксист-ленинист и намерен вести Кубу к коммунизму

1971 - образование Федерации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ, объединяет 7 различных княжеств

1982 - хирурги из университета Юты впервые имплантировали постоянное искусственное сердце пенсионеру Барни Кларку, с которым тот прожил 112 дней

1998 - арест бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко по обвинению в отмывании похищенных государственных денег

2001 - Крупнейшая нефтяная корпорация США Enron объявила о своем банкротстве. Расследование "дела Enron" повлекло за собой серию корпоративных скандалов в США

2 декабря родились

1817 - Генрих Зибель немецкий историк и политический деятель

1859 - Сера Жорж, французский художник, основоположник пуантилизма

1885 - Джордж Минот, американский физик, Нобелевский лауреат

1890 - Александр Шумский, нарком образования УССР, один из отцов «украинизации» 1920-х годов. Убит по распоряжению Сталина, Хрущева и Кагановича по дороге из Саратова в Киев

1923 - Каллас Мария, греческая певица (сопрано), солистка крупнейших оперных театров мира. В конце 1950-х годов у Каллас возникли серьезные проблемы с голосом, и в 1962 году она оставила сцену

1923 - Александр Яковлев советский и российский публицист, дипломат, общественный деятель

1937 - Осадчук Петр, украинский писатель и политический деятель. Автор более 30 поэтических сборников. Издал книгу литературно-критических статей и эссе «Поэзия - молодость души»

1946 - Джанни Версаче, итальянский модельер, основавший в 1978 году марку Versace, под которой выпускаются элитная одежда, аксессуары, косметика, парфюмерия и мебель

1973 - Моника Селеш, югославская и американская профессиональная теннисистка, выступавшая за обе эти страны, бывшая первая ракетка мира

1981 - Бритни Спирс, американская певица. В 2008 году отпраздновала свое десятилетие в мире шоу-бизнеса. Недавно Бритни зачислили в 50 самых красивых людей мира

Умерли 2 декабря

1547 - Эрнан Кортес испанский конкистадор, уничтоживший государственность ацтеков

1814 - Маркиз де Сад французский писатель, аристократ и философ

1881 - Женни фон Вестфален немецкая аристократка, супруга Карла Маркса

1918 - Эдмон Ростан французский поэт, драматург

1919 - Огюст Ренуар французский художник-импрессионист

1943 - Нурдаль Григ норвежский писатель, поэт, драматург

1969 - Климент Ворошилов советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза

1979 - Василий Соловьев-Седой советский композитор-песенник, Народный артист СССР

1980 - Ромен Гари французский писатель, литературный мистификатор, кинорежиссер.