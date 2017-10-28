Анекдоты недели - 123 Дай человеку рыбу, и он наестся. Дай человеку удочку, и он нажрется.

У всех свои проблемы: У женщины при полном шкафе — нечего одеть. У мужчин при полном холодильнике — нечего пожрать...!

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Эксгибиционист случайно оказался на нудистском пляже и потерял смысл жизни.

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Когда я пропускаю тренировку на беговой дорожке, я добавляю 40 минут к следующей тренировке. Завтра я буду бегать до сентября 2027 года.

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Как повысить уровень здравоохранения в Украине? Да просто. Пусть выпускники медакадемий первые три года лечат своих преподавателей.

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Разговаривают две женщины:

- Вот у тебя муж - моряк дальнего плавания, ты его видишь неделю в году, как ты терпишь?

- Неделю-то?..

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- А я хотел капитаном в молодости стать!

- Капитаном? А почему не стал?

- Да я рассеянный очень... Черт-те что могу натворить на корабле.

- А кем ты работаешь?

- Хирургом!

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У нас, грузчиков, раздельное питание.

Грузишь картошку - ешь картошку.

Грузишь сыр - ешь сыр.

Грузишь кирпич - разгрузочный день.

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СССР. Диктант в школе. Учительница читает:

- Вороне где-то бог послал кусочек сыра...

Пауза. Все ученики пишут.

- Вовочка, ты что руку тянешь?

- Марьванна, а вы говорили, что бога нет.

- Сыра тоже нет. Что же теперь - и диктант не писать?

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- Здравствуйте, это клуб людей с резкими перепадами настроения?

- Да, рады вас приветствовать отсюда на хрен.

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Если вы не пьете и не материтесь, значит, вы не следите за ситуацией в стране.

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- Здравствуйте, доктор. Я к вам.

- Раздевайтесь!.. Разделись?

- Да!

- Одевайтесь.

- А как же...

- Все нормально. Слух в порядке.

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Хозяйственные девочки не носят стринги, потому что из них получаются плохие тряпки.

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Иногда дети издают ужасные звуки. Например, просят деньги.