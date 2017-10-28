Анекдоты недели - 123

У всех свои проблемы: У женщины при полном шкафе — нечего одеть. У мужчин при полном холодильнике — нечего пожрать...!
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Эксгибиционист случайно оказался на нудистском пляже и потерял смысл жизни.
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Когда я пропускаю тренировку на беговой дорожке, я добавляю 40 минут к следующей тренировке. Завтра я буду бегать до сентября 2027 года.
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Как повысить уровень здравоохранения в Украине? Да просто. Пусть выпускники медакадемий первые три года лечат своих преподавателей.
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Разговаривают две женщины:
- Вот у тебя муж - моряк дальнего плавания, ты его видишь неделю в году, как ты терпишь?
- Неделю-то?..
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- А я хотел капитаном в молодости стать!
- Капитаном? А почему не стал?
- Да я рассеянный очень... Черт-те что могу натворить на корабле.
- А кем ты работаешь?
- Хирургом!
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У нас, грузчиков, раздельное питание.
Грузишь картошку - ешь картошку.
Грузишь сыр - ешь сыр.
Грузишь кирпич - разгрузочный день.
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СССР. Диктант в школе. Учительница читает:
- Вороне где-то бог послал кусочек сыра...
Пауза. Все ученики пишут.
- Вовочка, ты что руку тянешь?
- Марьванна, а вы говорили, что бога нет.
- Сыра тоже нет. Что же теперь - и диктант не писать?
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- Здравствуйте, это клуб людей с резкими перепадами настроения?
- Да, рады вас приветствовать отсюда на хрен.
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Если вы не пьете и не материтесь, значит, вы не следите за ситуацией в стране.
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- Здравствуйте, доктор. Я к вам.
- Раздевайтесь!.. Разделись?
- Да!
- Одевайтесь.
- А как же...
- Все нормально. Слух в порядке.
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Хозяйственные девочки не носят стринги, потому что из них получаются плохие тряпки.
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Иногда дети издают ужасные звуки. Например, просят деньги.
На работе у нас строгий дресс-код. Единственное послабление: если ты в отпуске, то на работу можно идти в джинсах....
Мне пришлось нанять частного детектива, чтобы выяснить, чем я весь день занимаюсь....
Секс очень опасная вещь. Например, в СССР секса не было. Но только стоило ему появиться, исчез СССР....
Еду себе спокойно по ямам. Как вдруг дорога!...
"Премировали" и "кремировали" - всего одна буква, а какие разные ощущения!...