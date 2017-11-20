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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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3 декабря в истории

3 декабря именинники Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иларион, Иосиф, Макар, Николай, Татьяна, Фекла.

Международный день инвалидов
Всемирный день компьютерной графики

Знаменательные события

1586 - Томас Гэрриот (родом из Англии) завез из Америки в Европу картофель
1621 - итальянский физик, математик и астроном Галилео Галилей изобрел телескоп
1775 - впервые поднят звездно-полосатый флаг Соединенных Штатов Америки
1872 - На обломке одной из табличек с отрывком из шумерского эпоса обнаружено начало легенды о Всемирном потопе

1875 -  Состоялась московская премьера Первого фортепианного концерта Петра Чайковского
1879 - Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал работу лампы накаливания (с угольной нитью, помещенной в вакуумную стеклянную колбу, которая могла непрерывно гореть в течение 4 часов
1910 - демонстрация изобретения Жоржа Клода в Париже - первой неоновой лампы 
1912 - окончание Первой балканской войны. Болгария, Греция, Сербия и Черногория подписали с Турцией перемирие 
1918 - Создание Всеукраинской чрезвычайной комиссии по вопросам борьбы с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и должностными преступлениями
1920 - Михаил Фрунзе назначен командующим советских вооруженных сил Украины и Крыма
1932 - Постановлением Совета Народных Комиссаров УССР запрещена торговля мясом и скотом в областях Украины, которые уклоняются от выполнения плана заготовки мяса. Постановление стало одной из причин Голодомора 1933 года
1959 - в Ленинграде сдали в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол «Ленин»
1967 - южноафриканский хирург Кристиан Барнард осуществил в Кейптауне первую в мире успешную трансплантацию сердца
1973 - Американский космический корабль «Пионер-10» стал первым космическим аппаратом, который пролетел около Юпитера
1976 - открытие и первый проезд по Московскому мосту в г. Киев
1979 - референдум в Иране одобрил проект конституции страны, которая закрепила курс на исламизацию общества
1984 - в результате утечки ядовитого газа на химическом комбинате в городе Бхопал (Индия) погибло свыше 2 000 человек, еще 20 тысяч людей потеряли зрение
1992 - Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день Международным днем инвалидов
1992  - День рождения СМСки – состоялась первая в мире передача СМС-сообщения
2002 - в китайской провинции Шаньдун археологи открыли царское захоронение периода династии Хань, в котором сохранились более сотни фигур воинов, коней и колесниц, сделанных из терракоты
2004 - Верховный Суд Украины принял решение, согласно которому результаты выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года признавались сфальсифицированными

3 декабря  родились

1368 - Карл VI Безумный король Франции (1380-1422) из династии Валуа

1596 - Николо Амати, итальянский скрипичный мастер, учитель мастеров Андреа Гварнери и Антонио Страдивари
1690  - Эрнст Иоганн Бирон курляндский дворянин, граф, регент Российской империи
1722 - Григорий Сковорода, выдающийся украинский просветитель, поэт и странствующий философ
1753 - Самюэль Кромртон, англичанин, изобретатель прядильной машины 
1795 - Роулэнд Хилл, англичанин, создатель современной почты. Его предложения по реформе почтовой службы (в частности, предварительная оплата) привели к появлению первой почтовой марки
1857 - Джозеф Конрад, английский писатель родом из Украины. Считается одним из величайших английских прозаиков, тем более что Джозеф Конрад не владел свободно английским до 20 лет 
1895 - Анна Фрейд, дочь Зигмунда Фрейда, основательница направления детского психоанализа
1897 - Андрей Головко, украинский советский писатель. В советское время Андрей Головко считался «корифеем» украинской литературы. Его произведения входили в школьную программу изучения, а биография была «подчищена» от нежелательных фактов (например, факта убийства своей жены и 6-летнего сына)
1898 - украинский конструктор-танкостроитель, Михаил Ильич Кошкин

1908  - Анна Стэн американская актриса украинского происхождения

1911 - Нино Рота итальянский композитор

1934 - Нина Дорошина советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
1948 - Оззи Осборн (Джон Майкл Осборн), английский рок-певец. Оззи Осборн имеет неофициальный титул "Великий и ужасный". Великий - потому что он является одним из создателей тяжелого металла, как направления рок-музыки, ужасным его называют за шокирующие сценические шоу в стиле Элиса Купера
1960 - Дэрил Анна, американская киноактриса. В 2003 году Дэрил Ханна получила роль антагонистки Умы Турман в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла». Именно благодаря этой роли Ханна стала всемирно известной актрисой

1960 - Игорь Ларионов советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион

1960 -  Джулианна Мур американская актриса, лауреат премии «Оскар»

Умерли 3 декабря

 1533 - Василий III русский царь, Великий князь Владимирский и Московский и всея Руси (1505-1533)

1863 - Орас Верне французский художник

1882 - Сергей Нечаев русский революционер, организатор общества «Народная расправа»

 1888 - Карл Фридрих Цейс немецкий оптик-механик, конструктор микроскопов

1892 - Афанасий Фет русский поэт, переводчик, мемуарист

 1894 - Роберт Стивенсон шотландский писатель и поэт, автор «Острова сокровищ»

1926 - Галина Бениславская советская журналистка, друг и литературный секретарь Сергея Есенина

1956 - Александр Родченко советский дизайнер, график, мастер фотоискусства, родоначальник фотомонтажа 1976 - Александр Новиков советский военачальник, Маршал авиации, дважды Герой Советского Союза

1995 - Александр Кайдановский советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, педагог

1999 - Скэтмен Джон американский джазовый музыкант и поэт

 2012 - Федор Хитрук советский и российский мультипликатор, режиссер, педагог, Народный артист СССР.

Общество Всемирный день компьютерной графики Международный день инвалидов
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